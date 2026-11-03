Icetex habilitó la renovación de crédito para 95.000 estudiantes en 2027-1: fechas y pasos para realizar el trámite

El Icetex destinará 1,07 billones de pesos de recursos propios para financiar la renovación de 95.000 créditos educativos en el periodo 2027-1 - crédito Icetex

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En total, 95.000 estudiantes con crédito reembolsable del Icetex pueden renovar su financiación para el primer semestre de 2027, un trámite necesario para que la entidad gire los recursos de matrícula a las instituciones educativas o los desembolsos de sostenimiento a las cuentas de los beneficiarios. El proceso estará abierto hasta el 26 de febrero de 2027.

La actualización de información se realiza en el portal de Icetex, en este enlace de renovación de crédito. Después, el estudiante debe presentar el formulario ante su Institución de Educación Superior (IES), que será la encargada de tramitar la renovación ante la entidad, siempre que exista convenio.

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La convocatoria incluye créditos vigentes de pregrado y posgrado en Colombia, estudios en el exterior y líneas de sostenimiento. Para atender los giros de los estudiantes que cumplan las condiciones, la entidad prevé destinar $ 1,07 billones de recursos propios durante el periodo académico 2027-1.

El plazo oficial para la actualización de datos vence el 26 de febrero de 2027 y ofrece un periodo extemporáneo hasta el 12 de marzo - crédito Icetex

El calendario establece plazo hasta el 26 de febrero de 2027

El calendario de renovación para créditos de pregrado, posgrado en el país y educación en el exterior abrió el 27 de octubre de 2026. Los beneficiarios tienen hasta el viernes 26 de febrero de 2027 para completar la actualización de sus datos y entregar el formulario a su universidad.

Quienes actualicen sus datos dentro de ese plazo, pero no alcancen a finalizar el trámite institucional, podrán acceder a una etapa extemporánea entre el 26 de febrero y el 12 de marzo de 2027. Esta alternativa depende de que la actualización inicial se haya realizado oportunamente.

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El proceso completo es indispensable para recibir los recursos. Si la renovación no se finaliza, el Icetex no realizará el desembolso correspondiente al semestre. Además, dejar de renovar el crédito durante más de dos periodos académicos ocasiona la terminación automática de la obligación y el inicio de la etapa de cobro.

La omisión de la renovación durante más de dos semestres consecutivos provoca la terminación del crédito y el inicio del cobro de la deuda - crédito Icetex

ABC para renovar el crédito educativo

Los estudiantes deben cumplir dos pasos principales antes de que se tramite el giro:

A. Actualizar los datos personales. Al inicio de cada semestre, el beneficiario debe ingresar al módulo de actualización disponible en la página de renovación del Icetex y verificar que su información esté completa y vigente. La actualización del estudiante es obligatoria y también debe realizarla el deudor solidario cuando aplique.

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B. Presentar el formulario en la universidad. Tras actualizar los datos, el estudiante debe llevar o radicar el formulario ante la IES donde cursa sus estudios. La institución validará los requisitos académicos y gestionará la renovación ante el Icetex.

C. Verificar si la institución tiene convenio. Si la universidad no cuenta con convenio con la entidad, el beneficiario deberá tramitar directamente la solicitud por los canales de atención del Icetex. La entidad dispone en su sitio web del listado de instituciones con convenio.

El giro para matrícula se dirige a la institución educativa. En el caso de los créditos de sostenimiento, los recursos se desembolsan en la cuenta personal del estudiante, de acuerdo con las condiciones de su línea de financiación.

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Los pagos de los apoyos de sostenimiento y de tasa dependerán de las partidas del Presupuesto General de la Nación, mientras las universidades públicas aplicarán gratuidad exclusivamente sobre la matrícula - crédito Icetex

La autenticación biométrica puede ser obligatoria

Antes de iniciar la renovación, estudiantes y deudores solidarios que correspondan deben haber completado el proceso de autenticación biométrica. Quienes no hayan cumplido este requisito deberán acudir a un Centro de Experiencia Presencial (CEP) del Icetex o comunicarse a la línea telefónica 333 602 5656 para realizar el registro.

Los beneficiarios que aprobaron satisfactoriamente esta validación durante la convocatoria 2026-2 no tendrán que repetirla para el primer semestre de 2027. En cambio, quienes no la completaron en el periodo anterior quedarán con el estado de “bloqueado por falta de soportes” hasta que regularicen el procedimiento.

En esta etapa, el registro telefónico aplica para beneficiarios con crédito de sostenimiento y para estudiantes de IES sin convenio. El requisito busca validar la identidad de las personas involucradas en el crédito antes de autorizar los desembolsos.

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Los estudiantes deben radicar el formulario de actualización ante su universidad o tramitarlo directamente si la institución no posee convenio - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

Hay condiciones especiales para subsidios y universidades públicas

Los desembolsos de créditos con subsidio de sostenimiento o subsidio de tasa estarán sujetos a la disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación. Si no se asignan esos recursos, los giros y la cartera acumulada se liquidarán con la tasa vigente al momento de la contratación del crédito.

Los giros adicionales, complementarios y los cambios de ciclo también dependen de los recursos disponibles cuando se efectúe la renovación. Para los créditos de sostenimiento, la convocatoria no autoriza aumentos en el valor aprobado.

En las IES públicas, los estudiantes cobijados por la política de gratuidad deben renovar y legalizar su crédito únicamente por conceptos distintos a la matrícula, ya que ese rubro está cubierto por dicha política.

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Richard Caicedo, presidente del Icetex, señaló que los recursos buscan sostener la continuidad académica de los beneficiarios. “Con lo que un colombiano paga, otro puede estudiar”, afirmó al referirse al comportamiento de pago de quienes ya se encuentran en etapa de amortización.

La entrega de subsidios de tasa y de sostenimiento está sujeta a la disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación - crédito crédito Icetex

La entidad recordó que todos los trámites son gratuitos y se deben hacer directamente, sin intermediarios. Los estudiantes que detecten cobros o personas que ofrezcan gestionar la renovación pueden reportar el caso al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.