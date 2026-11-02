El Papa León XIV en Luján: cómo llegar, horarios, cortes de rutas, accesos y qué se puede llevar a la misa

La plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján durante la peregrinación. (RS Fotos)

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Los fieles que quieran participar de la misa que el papa León XIV celebrará el miércoles 11 de noviembre en Luján deberán planificar el viaje con anticipación. El operativo prevé restricciones para el ingreso de vehículos, controles de seguridad y caminatas de hasta 12 kilómetros, según el acceso elegido.

La celebración comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 12 del miércoles, como cierre de la visita apostólica del Pontífice a la Argentina. La recepción de peregrinos, en tanto, empezará el martes 10, con la apertura de espacios habilitados y una vigilia con actividades artísticas, puestos gastronómicos y servicios.

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Argentina espera la llegada, este fin de semana, del papa León XIV

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Javier Alonso, difundió un documento de 23 páginas con el detalle del operativo, los mapas de acceso, las opciones de transporte, las restricciones y los servicios para quienes asistan.

Los cortes de acceso vehicular a Luján se profundizarán el martes 10 de noviembre a las 12, casi 24 horas antes de la misa. Desde los puntos habilitados, los asistentes deberán completar a pie el trayecto hasta las áreas destinadas a la celebración.

A qué hora hay que llegar y cuándo se podrá ingresar

La zona del evento donde se desarrollarán las actividades del papa León XIV en Luján

El cronograma oficial establece cuatro horarios que los peregrinos deberán tener en cuenta:

Martes 10 de noviembre, a las 12: comienzan los cortes de acceso vehicular a la ciudad.

Martes 10, a las 16: se habilita el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján, por orden de llegada.

Miércoles 11, entre las 0 y las 6: el ingreso peatonal a Plaza Belgrano será exclusivamente con invitación.

Miércoles 11, de 10 a 12: celebración de la Santa Misa presidida por León XIV.

El ingreso a Plaza Belgrano durante la madrugada del miércoles estará reservado a quienes cuenten con invitación. Los Patios de Nuestra Señora de Luján, en cambio, abrirán desde la tarde del martes por orden de llegada.

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Quienes participen de las actividades previas podrán acercarse desde el martes. A partir de las 18, el Parque San Martín contará con una posta del encuentro, donde habrá un festival, vigilia, propuestas gastronómicas y servicios.

También se instalarán pantallas gigantes para seguir las actividades y la misa. El programa incluye un recorrido del papamóvil, que permitirá a los fieles ver de cerca al Pontífice.

Cómo llegar a Luján: los ocho accesos habilitados y cuánto habrá que caminar

La organización contempla ocho alternativas para llegar a Luján: una ferroviaria y siete por rutas nacionales y provinciales. En cada corredor vial habrá puntos de corte y control, desde los cuales los peregrinos deberán continuar a pie hasta el área de celebración.

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Estas son las distancias previstas según el acceso elegido:

Ferrocarril Sarmiento: 3,3 kilómetros a pie.

Ruta Nacional 7: 7,3 kilómetros.

Ruta Nacional 5: 12 kilómetros.

Ruta Provincial 47: 5 kilómetros.

Ruta Provincial 6: 6 kilómetros.

Ruta Provincial 34: 3 kilómetros.

Ruta Provincial 192: 7 kilómetros.

Vieja Ruta 7: 8,5 kilómetros.

El ingreso por la Ruta Provincial 34 contempla la caminata más corta, de 3 kilómetros, mientras que desde la Ruta Nacional 5 deberán recorrerse 12 kilómetros.

Quienes lleguen en vehículos particulares deberán definir el recorrido antes de salir. Los puntos de corte marcarán el límite de circulación vehicular y, desde allí, se ordenará el desplazamiento peatonal hacia los sectores habilitados.

Los cortes en la zona donde llegará el Papa a Luján

Viajar en tren: una alternativa para evitar los cortes de rutas

El Ferrocarril Sarmiento tendrá servicios reforzados y permitirá llegar a Luján mediante un trasbordo en la estación Moreno.

Desde allí, el servicio continúa hacia Mercedes y tiene parada en Luján. Los pasajeros que desciendan en esa estación deberán caminar unos 3,3 kilómetros hasta el sector del encuentro.

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El recorrido indicado toma como referencias el boulevard España, el boulevard Humberto Primo y la avenida Ingeniero Pellegrini. A lo largo del trayecto habrá postas de cuidado.

El tren será una de las alternativas para evitar las restricciones vehiculares y acceder a la ciudad desde el corredor oeste del conurbano bonaerense.

Qué recorrido deberán hacer los que lleguen en auto o colectivo

La ubicación del punto de control variará según la ruta elegida. El operativo contempla los siguientes corredores:

Ruta Nacional 7: el ingreso utiliza el corredor de la autopista Luján-Junín y la avenida Presidente Perón. Desde el corte habrá que caminar 7,3 kilómetros.

Ruta Nacional 5: el circuito parte del sector de empalme con la Ruta Provincial 47 y toma como referencias la calle Lorenzo Casey, el boulevard España, el boulevard Humberto Primo y la avenida Ingeniero Pellegrini. Son 12 kilómetros.

Ruta Provincial 47: el acceso se organiza desde el empalme con la Ruta Nacional 5, con un trayecto peatonal de 5 kilómetros.

Ruta Provincial 6: el punto de control está vinculado al empalme con la Vieja Ruta 7. El recorrido contempla la avenida Constitución y la avenida Ingeniero Pellegrini. Son 6 kilómetros.

Ruta Provincial 34: el camino incluye la avenida Fernández Beschtedt, la calle Andrade, el puente Manuel Gálvez y la calle del Pilar. Son 3 kilómetros.

Ruta Provincial 192: el ingreso utiliza como referencia el empalme con la Ruta Provincial 34 y la calle Juan de Dios Filiberto. La caminata será de 7 kilómetros.

Vieja Ruta 7: el circuito está relacionado con los empalmes de la Ruta Provincial 6 y el Acceso Oeste. La distancia prevista es de 8,5 kilómetros.

Los peregrinos deberán calcular tanto el tiempo necesario para llegar al punto de corte como el de la caminata y los controles de acceso.

Qué se puede llevar para participar de la misa y la vigilia

La información difundida por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires

El operativo incluye una lista de elementos permitidos, especialmente para quienes planeen pasar varias horas en Luján o permanecer durante la noche del martes.

Estarán permitidos:

Termo y mate.

Botellas de agua y recipientes plásticos.

Alimentos, con utensilios descartables.

Mochilas de hasta 15 litros y bolsos pequeños.

Bolsas de dormir, aislantes y linternas de mano.

Abrigo, capas de lluvia y paraguas plegables.

Gorras, protector solar y repelente.

Papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos.

Baterías portátiles para cargar celulares.

Binoculares pequeños.

Banderas sin asta, de hasta 2 por 2 metros.

Reposeras y sillas plegables.

Bolsas para residuos.

La autorización para ingresar con bolsas de dormir, aislantes y sillas plegables permitirá que los asistentes permanezcan durante varias horas en los espacios habilitados para la vigilia.

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Quienes pasen la madrugada en la ciudad deberán prever abrigo, agua, alimentos y elementos de higiene personal.

Qué objetos estarán prohibidos y no hay que llevar

Las restricciones de seguridad alcanzarán a una serie de elementos que no podrán ingresar a los sectores del encuentro.

No estará permitido ingresar con:

Armas ni elementos punzocortantes.

Bebidas alcohólicas o envases de vidrio.

Drones, láseres y punteros láser.

Valijas, bolsos grandes o mochilas de más de 15 litros.

Pirotecnia o líquidos inflamables.

Bicicletas, monopatines y rollers.

Cascos de motos o bicicletas.

Computadoras y walkie-talkies.

Paraguas no plegables, bastones y astas rígidas.

Megáfonos o bocinas de aire.

Objetivos fotográficos desmontables y palos para selfies de 20 centímetros o más.

Carpas y sombrillas.

Mascotas, salvo animales de asistencia.

La restricción sobre los equipos fotográficos alcanza a cámaras profesionales y accesorios desmontables. Las banderas solo estarán permitidas sin asta y dentro de las dimensiones establecidas.

Qué asistencia encontrarán los peregrinos durante el recorrido

Además de los controles de ingreso, la organización dispondrá de una red de servicios para acompañar a quienes participen de la celebración.

Habrá 10.000 voluntarios desplegados para orientar a los peregrinos, brindar información, promover medidas preventivas, detectar situaciones que requieran atención y coordinar con los organismos estatales.

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La infraestructura prevista incluye:

51 postas de cuidado , destinadas a la atención y orientación de los asistentes.

95 puntos de hidratación , distribuidos dentro del dispositivo.

12 puestos médicos y cuatro hospitales contemplados en el esquema sanitario.

30 carpas eucarísticas , destinadas al acompañamiento religioso.

Espacios de seguridad y asistencia para personas extraviadas.

Baños para los asistentes.

Pantallas gigantes con transmisión en vivo.

El dispositivo incluirá más de 100 puestos de asistencia y prevención durante las actividades. Los puntos de hidratación serán relevantes para quienes deban recorrer varios kilómetros a pie, tanto el martes como el miércoles.

Qué deben tener en cuenta quienes quieran participar

En primer lugar, no conviene calcular el viaje solo por la distancia entre el domicilio y la Basílica. Los cortes se profundizarán desde el martes al mediodía y quienes lleguen por carretera deberán sumar una caminata de entre 3 y 12 kilómetros.

También deberán diferenciar los sectores de ingreso general de los que requieren invitación. El acceso a Plaza Belgrano durante la madrugada del miércoles estará limitado a las personas invitadas.

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Será importante llevar únicamente lo indispensable. Las mochilas no podrán superar los 15 litros y varios objetos habituales en viajes o encuentros multitudinarios figuran entre los prohibidos.

Las personas con movilidad reducida, los adultos mayores y las familias con niños pequeños deberán prestar especial atención a las distancias y las condiciones de desplazamiento, en particular en los accesos con caminatas más extensas.

La organización prevé servicios de hidratación, asistencia médica y orientación, además de voluntarios que acompañarán a los peregrinos durante los desplazamientos.

Quienes deseen participar de la vigilia podrán acercarse al Parque San Martín desde las 18 del martes. Para asistir solo a la misa, deberán tener presente que la celebración comenzará el miércoles a las 10.

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Antes de viajar, cada asistente deberá definir el medio de transporte, el acceso que utilizará, la distancia que deberá caminar y los objetos que llevará. La visita de León XIV tendrá un esquema excepcional de circulación y seguridad, con miles de voluntarios y puestos de asistencia para los fieles.