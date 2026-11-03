El Salvador

Maculís: la apuesta ambiental del Gobierno salvadoreño para blindar el oriente ante Surf City 2 y el Aeropuerto del Pacífico

Una zona costera de La Unión aparece en el centro de una estrategia que mezcla conservación de especies, turismo, infraestructura y expansión urbana. Lo que el ministro de Medio Ambiente explicó ante los legisladores

La cartera ambiental busca resguardar la fauna marina y los ecosistemas costeros de La Unión frente al impacto del futuro Aeropuerto del Pacífico y la expansión del turismo en la zona oriental salvadoreña (Foto cortesía MARN)
La cartera ambiental busca resguardar la fauna marina y los ecosistemas costeros de La Unión frente al impacto del futuro Aeropuerto del Pacífico y la expansión del turismo en la zona oriental salvadoreña (Foto cortesía MARN)
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El ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga, presentó a Maculís, en el departamento de La Unión, como una de las áreas marinas protegidas vinculadas con la estrategia de conservación y con los planes de desarrollo proyectados para el oriente de El Salvador.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de este martes, el funcionario sostuvo que la protección de esa zona puede contribuir a preservar hábitats y espacios de reproducción de especies marinas, además de respaldar la actividad pesquera en áreas ubicadas fuera de la costa.

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López Larreynaga relacionó la conservación de Maculís con las obras y proyectos anunciados para la zona oriental del país, entre ellos el Aeropuerto del Pacífico, Surf City 2 y un plan maestro que contempla la ampliación de servicios de agua potable, energía eléctrica y saneamiento.

Según el ministro, la ejecución de esos proyectos debe contar con medidas de protección ambiental, tanto para resguardar los recursos naturales como para atender los efectos que podrían derivarse del crecimiento urbano, turístico y de infraestructura en la región.

El Salvador vincula la protección del área marina de Maculís con proyectos de desarrollo en el oriente (Foto cortesía MARN)
El Salvador vincula la protección del área marina de Maculís con proyectos de desarrollo en el oriente (Foto cortesía MARN)

El titular de Medio Ambiente adelantó que el Gobierno prevé reforzar este año las capacidades de monitoreo sísmico, volcánico y meteorológico. Explicó que la cartera mantiene equipos desplegados de forma permanente en el territorio para atender asuntos relacionados con seguridad hídrica, inspecciones, denuncias ambientales y rescate de fauna silvestre.

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“Tenemos nuestro observatorio de amenazas que trabaja 24 horas”, afirmó López Larreynaga ante los legisladores. Según su exposición, esa unidad analiza las condiciones climáticas y la actividad geológica del país, que cuenta con seis volcanes activos y registra un promedio de 12 sismos diarios.

El ministro señaló que el fortalecimiento previsto apunta a modernizar los sistemas de vigilancia y alerta temprana. “Vamos a ver un gran fortalecimiento en el tema de monitoreo sísmico, monitoreo volcánico y monitoreo meteorológico”, indicó.

Fernando López defendió el presupuesto 2027 de Medio Ambiente con foco en tecnología, riesgos y áreas protegidas (Foto cortesía D. González)
Fernando López defendió el presupuesto 2027 de Medio Ambiente con foco en tecnología, riesgos y áreas protegidas (Foto cortesía D. González)

Agregó que esas medidas forman parte de la gestión de riesgos y de la coordinación entre instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.

Los Almendros y la recuperación del control estatal

Durante su intervención, López Larreynaga también se refirió a la playa Los Almendros, un inmueble estatal bajo administración de la cartera ambiental. Según expuso, el sitio estuvo bajo control de pandillas y fue recuperado tras las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno desde 2022, entre ellas el régimen de excepción y el Plan Control Territorial.

El funcionario afirmó que el acceso al inmueble era limitado y que las estructuras criminales cobraban por el ingreso al área. Sostuvo que los guardarecursos enfrentaban restricciones para desarrollar sus labores en el lugar.

Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador
Playa Los Almendros: El Estado recobró la administración de este paraje costero anteriormente controlado por estructuras criminales que cobraban por el acceso, permitiendo el retorno de visitantes y facilitando las labores del personal encargado de su conservación (Archivo)

Según su versión, la recuperación del control estatal permitió reabrir el espacio a los visitantes. Agregó que la playa fue incluida en actividades relacionadas con Miss Universo.

Residuos en Cerrón Grande

López Larreynaga fue consultado por la presencia de ninfa en el embalse de Cerrón Grande. El ministro atribuyó el fenómeno a procesos naturales e indicó que varias instituciones participaron en jornadas para retirar la vegetación acuática.

Mencionó la intervención del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Fuerza Armada. Según explicó, las labores permitieron limpiar la totalidad del embalse.

El ministro pidió a las municipalidades y a la población reforzar la gestión de residuos, con el objetivo de evitar que la basura llegue a ríos, lagos y otros cuerpos de agua durante la temporada de lluvias. La cartera ambiental mantiene habilitado el número 7850-1474 para recibir denuncias ambientales, que también pueden realizarse a través de las redes sociales oficiales del ministerio.

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