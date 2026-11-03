Las confesiones de Brian Fernández: de la adicción que lo tuvo “al borde de la muerte” al insólito cruce con Ibrahimovic

El delantero argentino reveló detalles del momento en el que le pidió la camiseta al sueco

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Brian Fernández reveló que estuvo “al borde de la muerte” por su consumo de drogas y repasó tanto los episodios más duros de su carrera como una anécdota con Zlatan Ibrahimovic durante su paso por la Major League Soccer (MLS). El delantero, de 32 años, habló en el programa La Noche de TyC Sports sobre su presente, a la espera de una nueva oportunidad en el fútbol.

El santafesino, surgido de las divisiones inferiores de Defensa y Justicia, llegó a Racing en 2015 con apenas 20 años, pero en ese mismo año dio positivo en un control antidoping, lo que marcó el comienzo de una serie de pasos a préstamo por distintos clubes. Entre ellos estuvo Portland Timbers, equipo de la MLS al que llegó en 2019 y con el que vivió el cruce con Ibrahimovic, entonces en Los Angeles Galaxy.

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El encuentro terminó 4 a 0 a favor de Portland, con un gol de Diego Valeri, y el delantero sueco se enojó durante el partido. “Se calentó porque estábamos canchereándole. ¿Yo qué tenía que ver? Estaba arriba como él, ‘Ni la estoy tocando’, le dije. Pero se enojó mucho”, relató Fernández. Pese al enojo en la cancha, al final del partido intercambiaron camisetas. “Me saludó bien y le fui a pedir la camiseta. Me dijo que, por ser respetuoso, me la iba a dar. Le di la mía pero me dijo ‘llevátela, ¿para qué la quiero?’. Dale, aceptámela, ja”, contó entre risas. El delantero argentino agregó que Ibrahimovic “es canchero pero tiene con qué” porque “es un gran jugador” y que “es su forma de ser, es así y va a ser así siempre”.

El cruce de Brian Fernández con Zlatan (@brianfernandez_38)

Más allá de la anécdota deportiva, el eje central de la entrevista giró en torno a su lucha contra las adicciones, un problema que atraviesa su carrera desde que era muy joven. Fernández contó que había probado la cocaína por primera vez a los 13 años y describió con crudeza el efecto que tuvo el consumo en su vida personal. “Las drogas te matan, te liquidan, te sacan la familia y todo lo que más querés. Literal, perdés todo. Primero te perdés vos y después, cuando te diste cuenta, ya no tenés a nadie más al lado”, relató.

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El delantero reconoció que llegó a atravesar un momento límite. “Creo que sí, estuve al borde de la muerte”, afirmó, y recordó que en Santa Fe “tuve un episodio malo que me llevó a estar internado”. También habló de la soledad que atravesó en distintos países donde jugó. “A mí me tocó ya no tener casi a nadie. A nadie. ¿Sabés lo que es estar solo en donde estás viviendo? En lugares hermosos, pero solo. Es feo”, expresó.

Fernández, que pasó por clubes como Sarmiento, Colón, Ferro, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada, además de experiencias en México, Chile, Estados Unidos, Francia e Italia, reconoció que las “malas decisiones” que tomó a lo largo de su carrera lo alejaron de las oportunidades que tuvo de joven. “Hoy en día no tengo las mismas que antes, tengo 32, no tengo 19. Antes elegía los equipos yo y era uno mejor que el otro”, expresó. “No me arrepiento de las decisiones, pero las consecuencias fueron cada vez peor. Eso afectó mucho mi vida y las relaciones con las madres de mis hijos”, agregó.

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Desde marzo de este año, cuando se desvinculó de Fénix de Uruguay, el delantero se encuentra sin club. Había llegado a ese equipo a fines de enero, pero su ciclo duró apenas dos meses y no volvió a disputar un partido oficial tras la rescisión de su contrato. Pese a esa situación, Fernández aseguró que atraviesa un buen momento personal. “Hoy estoy bien, tranquilo, entrenándome”, afirmó, y agregó que está “recibiendo muchísimos mensajes de clubes” interesados en sumarlo, algo que calificó como positivo en su presente. Sus hermanos, dijo, le aconsejan que aproveche “las oportunidades porque no siempre se me van a dar”. El delantero dejó en claro que no descarta ninguna alternativa para continuar su carrera, sin importar la categoría o el destino del club que le abra una nueva puerta.