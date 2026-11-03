Costa Rica

Estudiantes y funcionarios universitarios vuelven a manifestarse contra recortes al presupuesto de las universidades públicas de Costa Rica

Bajo la lluvia y frente a la Asamblea Legislativa, decenas de manifestantes exigieron frenar una reducción de más de ₡8,000 millones (USD 17 millones) que, según las universidades, podría afectar becas, cupos estudiantiles y sedes regionales.

Estudiantes universitarios se concentraron este lunes 2 de noviembre en la Plaza de la Democracia, en San José, para rechazar los recortes al presupuesto educativo. Crédito: UNA Comunica
Estudiantes universitarios se concentraron este lunes 2 de noviembre en la Plaza de la Democracia, en San José, para rechazar los recortes al presupuesto educativo. Crédito: UNA Comunica
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Las calles de San José volvieron a convertirse en escenario de protestas por el financiamiento de la educación pública. Este lunes 2 de noviembre, decenas de estudiantes, junto con autoridades universitarias y representantes de otros sectores, se concentraron frente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para rechazar los recortes presupuestarios que se discuten para las universidades estatales.

La manifestación, denominada “Plantón en defensa de la educación pública”, comenzó alrededor de las 4:00 p. m. en la Plaza de la Democracia, donde los participantes permanecieron pese a las intensas lluvias que afectaron la capital costarricense.

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Con sombrillas, capas y consignas, los manifestantes exigieron a los diputados detener las reducciones de recursos que, según las organizaciones universitarias, podrían comprometer el acceso a becas, la apertura de nuevos cupos y el funcionamiento de las sedes regionales.

La protesta coincidió con el inicio de la discusión del Presupuesto Nacional de 2027 en el plenario legislativo, uno de los principales motivos que llevaron a las federaciones estudiantiles a convocar una nueva jornada de movilizaciones.

El reclamo se concentra en una moción aprobada por la Comisión de Asuntos Hacendarios, que plantea reducir aproximadamente ₡8,048 millones (unos USD 17 millones) de los recursos destinados a las universidades públicas.

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La propuesta, impulsada por legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO), fue incorporada al dictamen presupuestario y afecta fondos relacionados con compromisos del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).

Las federaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas cuestionan la reducción de ₡8.048 millones incluida en el dictamen del presupuesto de 2027. Crédito: UNA Comunica
Las federaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas cuestionan la reducción de ₡8.048 millones incluida en el dictamen del presupuesto de 2027. Crédito: UNA Comunica

Universidades advierten sobre consecuencias para los estudiantes

La movilización contó con el respaldo del Consejo Nacional de Rectores (Conare), la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y las federaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas del país.

Entre las instituciones involucradas figuran la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Las organizaciones advierten que una disminución de los recursos podría traducirse en menos oportunidades para los jóvenes que buscan ingresar a la educación superior.

De hecho, la UNA ha advertido sobre el riesgo de perder 417 nuevos cupos, mientras que el TEC aplazó resultados de admisión para 2027 y la UNED registró retrasos en los resultados de becas.

Otro de los cuestionamientos es que el presupuesto educativo previsto para 2027 representa alrededor del 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del 8% establecido en la Constitución Política para la educación estatal.

Durante la manifestación también se presentaron artistas nacionales, mientras un grupo de estudiantes bloqueó parcialmente dos carriles de la avenida Segunda, situación que motivó la presencia de oficiales de la Fuerza Pública. No se reportaron enfrentamientos durante la intervención policial.

Los manifestantes anunciaron nuevas movilizaciones para defender el financiamiento universitario y evitar posibles afectaciones en becas, sedes regionales y oportunidades de ingreso. Crédito: UNA Comunica
Los manifestantes anunciaron nuevas movilizaciones para defender el financiamiento universitario y evitar posibles afectaciones en becas, sedes regionales y oportunidades de ingreso. Crédito: UNA Comunica

Anuncian nuevas protestas durante noviembre

Las organizaciones estudiantiles advirtieron que la manifestación del lunes no sería una actividad aislada, sino parte de una agenda de movilizaciones para exigir mayores recursos para escuelas, colegios y universidades.

María Ortega Zamora, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED, había expresado días antes que “la paciencia del estudiantado costarricense se agotó”, al anunciar las nuevas protestas.

Los participantes también anunciaron una vigilia y la intención de permanecer en la zona durante la noche para acompañar la Marcha del Agro, convocada para este martes 3 de noviembre.

Asimismo, las federaciones confirmaron su participación en la movilización del Magisterio Nacional, programada para el próximo 11 de noviembre.

Mientras continúa la discusión legislativa, las universidades públicas insisten en que el financiamiento educativo es fundamental para garantizar oportunidades de formación, especialmente para estudiantes de familias con menores ingresos y habitantes de las regiones alejadas del centro del país

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