Perú

Papa León XIV en Chiclayo: así será la distribución de sectores para la misa del sumo pontífice

El Gobierno Regional de Lambayeque difundió el croquis actualizado de sectores y subcuadrantes para la misa que el papa León XIV celebrará el viernes 13 de noviembre en las pampas de Pimentel

La organización publicó un nuevo plano con las zonas habilitadas frente al escenario principal para la ceremonia religiosa del viernes 13 de noviembre
La organización publicó un nuevo plano con las zonas habilitadas frente al escenario principal para la ceremonia religiosa del viernes 13 de noviembre| Foto: Gobierno Regional de Lambayeque
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Faltan pocos días para que el papa León XIV llegue al Perú y concrete su regreso a Chiclayo, la ciudad donde desarrolló parte de su misión pastoral antes de ser designado obispo. Su visita congregará a miles de fieles, que podrán participar en una misa multitudinaria prevista para el viernes 13 de noviembre en las pampas de Pimentel.

La plataforma Joinnus habilitó desde el viernes 30 de octubre el registro para obtener las entradas. Los asistentes deberán escoger previamente uno de los sectores establecidos en el mapa de distribución difundido para la ceremonia, que delimita las zonas de acceso y ubicación del público.

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La Diócesis de Chiclayo invitó a las personas a completar su inscripción. El plano organiza el área destinada al público en sectores identificados con letras, desde la A hasta la T. Cada uno cuenta con bloques delimitados y señalizados por colores, con el objetivo de ordenar el ingreso y la ubicación de los fieles durante la ceremonia religiosa.

Misa del papa León XIV en Pimentel: cómo elegir el sector al registrarse en Joinnus
Misa del papa León XIV en Pimentel: cómo elegir el sector al registrarse en Joinnus | Foto: Gobierno Regional de Lambayeque

La misa está programada para las 10:30 a.m. y forma parte de la primera jornada de actividades anunciadas para el pontífice en Chiclayo. Según el itinerario difundido previamente, el papa llegará a las 09:10 a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, tras partir desde la Base Aeronaval del Callao.

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La inscripción permitirá a los fieles escoger una ubicación

El croquis ubica el altar mayor y escenario principal en uno de los extremos del recinto. Los sectores más próximos a esta área son A y B, seguidos por las zonas C, D, E, F, G y H.

El esquema continúa con los cuadrantes J, K, L, M, N, O, P y Q, distribuidos hacia la parte central, lateral y posterior del espacio destinado a la misa. Cada letra agrupa subcuadrantes numerados, que permitirán establecer una ubicación específica para los asistentes.

La imagen difundida por las autoridades regionales señala que el público debe revisar la organización del recinto antes de registrarse. De esa manera, cada entrada digital quedará asociada a un sector, una puerta y un horario de ingreso.

¿Cómo obtener la entrada para la misa del papa León XIV en Chiclayo?

Para participar, los asistentes deben realizar un registro virtual mediante la plataforma Joinnus, habilitada desde el viernes 30 de octubre. El acceso será gratuito, aunque se requiere una entrada digital que se obtiene tras completar los datos solicitados en el sistema. Cada persona puede solicitar hasta tres boletos, de acuerdo con la información difundida por la Diócesis de Chiclayo.

Papa León XIV llegará a Chiclayo, los detalles del ingreso y la organización de su visita
Papa León XIV llegará a Chiclayo, los detalles del ingreso y la organización de su visita| Foto: Diario ASI (Facebook)

Durante el proceso de inscripción, los usuarios deberán elegir el cuadrante, la puerta y el horario de ingreso disponibles.

Las entradas son nominales, personales e intransferibles. Esto implica que cada boleto estará vinculado a los datos de su titular y no podrá ser utilizado por otra persona. La organización recomienda revisar con atención la información antes de confirmar el registro y conservar la constancia enviada por Joinnus. Además, los asistentes deberán verificar que los datos consignados coincidan con el documento que presentarán en los controles de acceso.

Chiclayo abre una exposición dedicada a la labor social y religiosa de Robert Prevost| Foto: Pinceladas Chiclayo (Facebook)
Chiclayo abre una exposición dedicada a la labor social y religiosa de Robert Prevost| Foto: Pinceladas Chiclayo (Facebook)

La visita tendrá un significado especial para Chiclayo debido a la relación del pontífice con la diócesis. Antes de ser elegido papa el 8 de mayo de 2025, Robert Francis Prevost desarrolló labores pastorales en el Perú durante varias décadas. En 2014 fue designado administrador apostólico de Chiclayo y, un año después, asumió como obispo de la diócesis. También obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

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