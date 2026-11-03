Deportes

La concluyente respuesta del presidente del Inter cuando le preguntaron si contratará a Mauro Icardi

El máximo dirigente del club milanés habló antes del duelo ante el Feyenoord por la Champions League y no dejó lugar a dudas

En el Inter, Icardi anotó 144 goles y llegó a ser capitán (REUTERS/Daniele Mascolo)
En el Inter, Icardi anotó 144 goles y llegó a ser capitán (REUTERS/Daniele Mascolo)
Guardar

Giuseppe Marotta fue directo. El presidente del Inter de Milán tomó la palabra este martes ante las preguntas de Sky Sports sobre dos temas que ganaron volumen en el mercado de pases: la posibilidad de incorporar un quinto delantero y, en particular, el nombre de Mauro Icardi como candidato para ese puesto. La respuesta del dirigente fue clara en ambos frentes.

“No sé si se ofreció, a nosotros seguramente no”, comenzó Marotta al ser consultado sobre las versiones que ubicaban al delantero argentino en la vidriera. Y aunque reconoció el vínculo histórico entre el futbolista y la institución, no dejó margen para especulaciones. “Honestamente, no entra en nuestros planes, así como tampoco entra en nuestros planes adquirir un nuevo delantero”, remarcó antes del triunfo por 3 a 0 ante el Feyenoord por la Champions League.

PUBLICIDAD

Marotta reconoció el pasado de Icardi pero no lo habilitó como opción

El presidente del Inter matizó su descarte con una concesión: “De todos modos, también es una consideración agradable la de un jugador que le dio mucho al Inter”. La frase funcionó como un reconocimiento a la historia del atacante con el club nerazzurro —donde fue goleador y capitán durante años (anotó 144 tantos en 219 encuentros)—, pero sin que eso modificara su posición sobre el presente.

Icardi, de 33 años, lleva varios meses sin equipo tras la finalización de su contrato con Galatasaray de Turquía. En ese tiempo, el delantero nacido en Rosario expresó públicamente su deseo de regresar al fútbol italiano y no descartó una vuelta al Inter. “Pasé años importantes vistiendo la camiseta del Inter, y el brazalete de capitán marcó una parte de mí”, declaró en una entrevista con el diario La Repubblica, replicada por otros medios italianos. “El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera. Pero un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común”, completó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la postura de Marotta ante Sky Sports no dejó espacio para ese escenario, al menos en el corto plazo.

Mauro Icardi Galatasaray
Icardi, en su último club, el Galatasaray. Allí ganó seis títulos

Los cuatro delanteros y la fatalidad de las lesiones simultáneas

La segunda parte de las declaraciones del presidente del Inter apuntó a otro debate instalado en torno al club: la ausencia simultánea de varios atacantes por lesión, entre ellos el argentino Lautaro Martínez, que encendió los debates sobre si el plantel necesita refuerzo en esa posición. Marotta rechazó esa lectura con un argumento contundente.

“Tenemos cuatro delanteros y da la casualidad de que faltaron al menos tres al mismo tiempo. Pero esto es pura fatalidad. Es como si los dos arqueros se lesionaran y jugara el tercero. Es normal, no podés tener cuatro o cinco arqueros”, sostuvo el dirigente, que con ese razonamiento descartó también la incorporación de un atacante adicional.

Del lado de Icardi, la situación sigue sin resolverse. El atacante precisó en declaraciones recientes que recibió propuestas desde que quedó libre de Galatasaray, el 30 de junio, entre ellas de clubes como Lazio, Betis y Tottenham, pero que optó por esperar una oferta que represente un proyecto que lo convenza. “Si vuelvo a un lugar, es para ser útil y para ganar”, afirmó. Mientras tanto, se entrena por su cuenta, con la asistencia de su pareja, la actriz María Eugenia Suárez, con la ilusión de regresar a la acción lo antes posible. Con la puerta del Inter cerrada según su propio presidente, el argentino deberá buscar ese proyecto en otra dirección.

Temas Relacionados

Inter de MilánMauro IcardiGiuseppe MarottaGalatasaraydeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La camiseta de Lionel Messi lidera las ventas de la MLS por cuarta temporada consecutiva desde su debut en Miami

El astro argentino encabeza el ranking oficial de la liga norteamericana desde que pisó la cancha en 2023, con Lewandowski y Griezmann como las grandes revelaciones comerciales del año

La camiseta de Lionel Messi lidera las ventas de la MLS por cuarta temporada consecutiva desde su debut en Miami

La llamativa reflexión de Óscar Córdoba sobre el paso de Cavani por Boca Juniors: “Malinterpretó lo que es jugar en el club”

El exarquero colombiano repasó el rendimiento del delantero uruguayo, elogió sin reservas a Leandro Paredes y lanzó una crítica al arquero de River Plate, Santiago Beltrán

La llamativa reflexión de Óscar Córdoba sobre el paso de Cavani por Boca Juniors: “Malinterpretó lo que es jugar en el club”

El sentido mensaje del compañero argentino de Jesús de Miguel, el jugador que murió en España tras chocar con un rival

Mauro Pittón le dedicó un posteo en sus redes sociales al delantero de 30 años tras el fatal desenlace

El sentido mensaje del compañero argentino de Jesús de Miguel, el jugador que murió en España tras chocar con un rival

Las confesiones de Brian Fernández: de la adicción que lo tuvo “al borde de la muerte” al insólito cruce con Ibrahimovic

El delantero argentino dio una entrevista a corazón abierto y reveló algunos de los momentos duros de su carrera

Las confesiones de Brian Fernández: de la adicción que lo tuvo “al borde de la muerte” al insólito cruce con Ibrahimovic

Del golazo al tenso cruce con Bruno Fernandes: el partido de Matías Soulé en la caída de la Roma ante el United por la Champions

El delantero argentino marcó su primer tanto en el torneo y generó el penal para el 2-0, pero en el segundo tiempo el equipo inglés logró una remontada histórica

Del golazo al tenso cruce con Bruno Fernandes: el partido de Matías Soulé en la caída de la Roma ante el United por la Champions

MALDITOS NERDS

Arnold Schwarzenegger vuelve a la Navidad con el tráiler de ‘Misión Bolsa Mágica’

Arnold Schwarzenegger vuelve a la Navidad con el tráiler de ‘Misión Bolsa Mágica’

‘Frostpunk 2: The Surge’ llegará en 2026 con una nueva historia bajo el hielo

El tráiler de Drawquarium se vuelve viral por su mensaje contra la IA generativa

‘Probably Stolen’ convierte una demo ignorada en uno de los éxitos de Steam

‘Kirby Air Riders’ pierde su evento de Halloween mientras Nintendo corrige un fallo

ENTRETENIMIENTO

Pierce Brosnan tiene a su candidato favorito a James Bond: “He trabajado con él y es muy sólido”

Pierce Brosnan tiene a su candidato favorito a James Bond: “He trabajado con él y es muy sólido”

Entró a robar en la casa de Hayden Christensen, reconoció a Anakin Skywalker y terminó pidiéndole disculpas

John Goodman revela los estragos de haber perdido más de 90 kilos: “Mi cuerpo está demasiado destrozado”

Director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ será el encargado de la película de ‘Naruto’

Estreno de ‘La emperatriz divorciada’: Shin Min-ah y Ju Ji-hoon protagonizan el nuevo fenómeno coreano de Disney+

INFOBAE AMÉRICA

Luchadora Yusneylis Guzmán abandona la delegación de Cuba durante una escala en México rumbo a Brasil

Luchadora Yusneylis Guzmán abandona la delegación de Cuba durante una escala en México rumbo a Brasil

Hombre ofreció techo y comida a menor de edad para presuntamente explotarlo sexualmente en Costa Rica

Nasry Asfura recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de manos de Isabel Díaz Ayuso

Detienen a un presunto miembro de la pandilla salvadoreña MS-13 tras intentar huir de ICE en Virginia

Emboscada contra un camión blindado en Guatemala: cómo un comando armado bloqueó carreteras y quemó vehículos para intentar el robo