La concluyente respuesta del presidente del Inter cuando le preguntaron si contratará a Mauro Icardi

En el Inter, Icardi anotó 144 goles y llegó a ser capitán (REUTERS/Daniele Mascolo)

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Giuseppe Marotta fue directo. El presidente del Inter de Milán tomó la palabra este martes ante las preguntas de Sky Sports sobre dos temas que ganaron volumen en el mercado de pases: la posibilidad de incorporar un quinto delantero y, en particular, el nombre de Mauro Icardi como candidato para ese puesto. La respuesta del dirigente fue clara en ambos frentes.

“No sé si se ofreció, a nosotros seguramente no”, comenzó Marotta al ser consultado sobre las versiones que ubicaban al delantero argentino en la vidriera. Y aunque reconoció el vínculo histórico entre el futbolista y la institución, no dejó margen para especulaciones. “Honestamente, no entra en nuestros planes, así como tampoco entra en nuestros planes adquirir un nuevo delantero”, remarcó antes del triunfo por 3 a 0 ante el Feyenoord por la Champions League.

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Marotta reconoció el pasado de Icardi pero no lo habilitó como opción

El presidente del Inter matizó su descarte con una concesión: “De todos modos, también es una consideración agradable la de un jugador que le dio mucho al Inter”. La frase funcionó como un reconocimiento a la historia del atacante con el club nerazzurro —donde fue goleador y capitán durante años (anotó 144 tantos en 219 encuentros)—, pero sin que eso modificara su posición sobre el presente.

Icardi, de 33 años, lleva varios meses sin equipo tras la finalización de su contrato con Galatasaray de Turquía. En ese tiempo, el delantero nacido en Rosario expresó públicamente su deseo de regresar al fútbol italiano y no descartó una vuelta al Inter. “Pasé años importantes vistiendo la camiseta del Inter, y el brazalete de capitán marcó una parte de mí”, declaró en una entrevista con el diario La Repubblica, replicada por otros medios italianos. “El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera. Pero un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común”, completó.

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Sin embargo, la postura de Marotta ante Sky Sports no dejó espacio para ese escenario, al menos en el corto plazo.

Icardi, en su último club, el Galatasaray. Allí ganó seis títulos

Los cuatro delanteros y la fatalidad de las lesiones simultáneas

La segunda parte de las declaraciones del presidente del Inter apuntó a otro debate instalado en torno al club: la ausencia simultánea de varios atacantes por lesión, entre ellos el argentino Lautaro Martínez, que encendió los debates sobre si el plantel necesita refuerzo en esa posición. Marotta rechazó esa lectura con un argumento contundente.

“Tenemos cuatro delanteros y da la casualidad de que faltaron al menos tres al mismo tiempo. Pero esto es pura fatalidad. Es como si los dos arqueros se lesionaran y jugara el tercero. Es normal, no podés tener cuatro o cinco arqueros”, sostuvo el dirigente, que con ese razonamiento descartó también la incorporación de un atacante adicional.

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Del lado de Icardi, la situación sigue sin resolverse. El atacante precisó en declaraciones recientes que recibió propuestas desde que quedó libre de Galatasaray, el 30 de junio, entre ellas de clubes como Lazio, Betis y Tottenham, pero que optó por esperar una oferta que represente un proyecto que lo convenza. “Si vuelvo a un lugar, es para ser útil y para ganar”, afirmó. Mientras tanto, se entrena por su cuenta, con la asistencia de su pareja, la actriz María Eugenia Suárez, con la ilusión de regresar a la acción lo antes posible. Con la puerta del Inter cerrada según su propio presidente, el argentino deberá buscar ese proyecto en otra dirección.