Gobierno de Honduras lamenta muerte de propietarios del Hotel Arca Boutique de Roatán en accidente aéreo en Florida

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, lamentó la muerte de Rachael Reed y Charmi Ferh, propietarios del Hotel Arca Boutique de Roatán, quienes figuran entre las nueve víctimas de un accidente de avión privado ocurrido en Florida, Estados Unidos. (Foto: Cortesía redes sociales)

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El ministro de Turismo de Honduras, Andrés Ehrler, lamentó este martes la muerte de Rachael Reed y su pareja, Charmi Ferh, propietarios del Hotel Arca Boutique de Roatán, quienes figuran entre las nueve víctimas de un accidente de avión privado ocurrido en Florida, Estados Unidos.

El fallecimiento de la pareja ha causado consternación en el sector turístico hondureño, debido a su contribución a la industria hotelera de la isla y a su apuesta por desarrollar un proyecto orientado al turismo de lujo en uno de los destinos más visitados del Caribe hondureño.

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Durante sus declaraciones, Ehrler expresó sus condolencias y señaló que la noticia representa una pérdida para los empresarios y trabajadores vinculados a la actividad turística del país.

“Ahora con esta noticia que enluta a la familia de la industria turística a nivel nacional, lamentar porque Honduras es amigo de sus inversionistas y es amigo de sus amigos, y es algo que nos ha dejado con mucha tristeza el dar a conocer esta noticia”, manifestó el funcionario.

La información sobre el accidente fue difundida por un medio estadounidense, que identificó a Reed y Ferh entre las personas fallecidas. Según el reporte citado, ambos viajaban junto a una familia cercana a Reed cuando ocurrió el siniestro aéreo en territorio estadounidense.

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La muerte de los propietarios del establecimiento ha generado consternación en el sector turístico, según expresó el ministro Andrés Ehrler al referirse a la pérdida de empresarios que apostaron por invertir en el país. (Foto: Cortesía)

Ehrler destacó que Reed y Ferh eran jóvenes empresarios que confiaron en Honduras para desarrollar su proyecto hotelero, cuyas puertas abrieron en diciembre de 2023 en West Bay, Roatán, Islas de la Bahía.

El Hotel Arca Boutique cuenta con 16 cabañas y se incorporó a la oferta de alojamiento de la isla con una propuesta enfocada en la hospitalidad y el turismo de lujo.

Para el ministro, la inversión de la pareja representó una muestra de confianza en el potencial turístico hondureño y en las oportunidades que ofrece Roatán para atraer visitantes nacionales e internacionales.

“Son empresarios que en el año 2023 abrieron las puertas de un hotel, de un hotel de 16 cabañas hermosas, que han puesto el nombre también de Roatán en el centro del turismo de lujo”, expresó.

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El funcionario agregó que la inversión fue realizada con la intención de encontrar oportunidades de crecimiento en Honduras, destacando el compromiso de los propietarios con el desarrollo de su emprendimiento.

“Y eso es bien importante de notarlo, porque lo hicieron con cariño, lo hicieron con la intención de confiar en que Honduras es uno de esos países donde iban a mejorar las oportunidades para sus inversiones”, sostuvo.

La apertura del establecimiento contribuyó a ampliar la oferta de hospedaje de Roatán, una isla cuya economía mantiene una estrecha relación con el turismo, la actividad hotelera y los servicios destinados a visitantes extranjeros.

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Rachael Reed, fundadora del Hotel Arca Boutique, invirtió en el sector hotelero de Roatán con un proyecto inaugurado en diciembre de 2023, enfocado en ofrecer una experiencia de alojamiento vinculada al turismo de lujo. (Foto: Cortesía redes sociales)

Tras lamentar el fallecimiento de los empresarios, el titular de Turismo también se refirió al futuro del establecimiento y expresó su confianza en que el personal pueda continuar con las operaciones del hotel.

Ehrler aseguró que el Gobierno brindará acompañamiento para respaldar la continuidad del proyecto, con el propósito de preservar la actividad del negocio y el aporte que representa para el sector turístico de Roatán.

El pronunciamiento busca transmitir respaldo a quienes forman parte del establecimiento, en medio de la pérdida de sus propietarios, y destacar la importancia de mantener las inversiones que contribuyen a fortalecer la oferta turística del país.

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Roatán es uno de los principales destinos de Honduras para el turismo internacional, especialmente por sus playas, arrecifes de coral y servicios de alojamiento.