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A un delantero brasileño se le salió el peluquín en pleno partido: los memes que causaron furor

El futbolista quedó envuelto en una ola de burlas luego de que su prótesis capilar se desprendiera durante un cabezazo, en un encuentro de la Liga Imbitubense de Fútbol en Santa Catarina

El futbolista quedó envuelto en una ola de burlas luego de que su prótesis capilar se desprendiera durante un cabezazo, en un encuentro de la Liga Imbitubense de Fútbol en Santa Catarina

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Un delantero Dudu protagonizó una de las escenas más insólitas del fútbol amateur en los últimos tiempos durante un partido de la Liga Imbitubense de Fútbol, disputado en el municipio de Imbituba, en el estado brasileño de Santa Catarina: en plena disputa de una pelota aérea, se le desprendió la prótesis capilar que llevaba puesta y debió continuar el encuentro con ella en la mano. El video no tardó en viralizarse y desató una catarata de comentarios humorísticos en redes sociales.

El episodio ocurrió a los 81 minutos del partido entre Divinéia y Arroio, que en ese momento igualaba 1-1 con goles de Pedrinho y Kirten respectivamente. El arquero del equipo local había enviado un pelotazo largo hacia el sector de ataque y Dudu, que juega con la camiseta número 18, intentó interceptarlo con un cabezazo. La pelota terminó por salir por la línea de fondo, pero el impacto resultó lo suficientemente fuerte como para que la prótesis se despegara de su cuero cabelludo.

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La caída del objeto generó sorpresa inmediata entre los presentes. Cuando Dudu se agachó a recogerlo del césped, quedó expuesto lo que había sucedido. Varios espectadores reaccionaron entre risas al descubrir que se trataba de su peluquín, desprendido tras la jugada.

El futbolista intentó recolocarse la prótesis en más de una ocasión, sin éxito. Ante la imposibilidad de que quedara adherida, optó por una solución poco convencional: continuó disputando los minutos restantes del encuentro con el postizo sostenido en su mano izquierda, mientras mantenía la atención puesta en el balón y buscaba el gol que le diera la victoria a su equipo. El tanto del desempate finalmente no llegó y el partido culminó con el empate 1-1 entre ambos equipos.

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Las imágenes del momento fueron difundidas inicialmente por la cuenta de X En Una Baldosa y circularon con rapidez en distintas plataformas. El hilo de respuestas se transformó en una competencia de ingenio entre los usuarios.

dudu peluquín

“Empezó el partido con 27 años y terminó con 42, toda una carrera en un solo partido”, escribió el usuario El Gonzo, en una de las respuestas con más interacciones. Otro usuario, de cuenta Lukas, fue más directo: “No te queda otra que abandonar el fútbol”. Un tercero, identificado como NA., se limitó a escribir el nombre del jugador y acompañó el mensaje con un GIF bajo la leyenda “No me quemes”.

Las comparaciones con figuras del fútbol también abundaron entre las respuestas. El usuario Nico escribió: “Sin pelo es De Paul”, en referencia al mediocampista de la selección argentina. Otro, bajo el nombre Piano VAR, sumó: “Una mezcla entre Batalla y Gigliotti”. El usuario Troll_d_P, por su parte, definió al protagonista como “el verdadero -1000 de aura”.

El tono irónico se mantuvo en comentarios como el de Martín Carugati, quien escribió: “Uds son muy chicos, pero este es el famoso no me pidan que cabecee”, o el de Ángel, que resumió el fenómeno de la viralización: “Madre mía, alguien pierde el peluquín en la liga de su pueblo y en Twitter le sacan hasta el libro de familia”. El usuario ElTacoDePizzini eligió una metáfora rural para describir la escena: “Llegó el niño con un fuerte viento y le voló el quincho”.

Otras respuestas apelaron al absurdo, como la del usuario Redondito, que escribió “mirá el vencido capilar este”. El usuario Jimmychanga aportó una perspectiva distinta: “Si te rapas todo y te afeitas quedás como un pelado sexy”, mientras que BRANCADEPENDIENTE preguntó, en referencia a la jugada original, “¿Peinó la bocha?”. Entre las imágenes que acompañaron los comentarios, el usuario BoboAldi compartió un fotomontaje de una pelota de fútbol cubierta de una cabellera oscura, aludiendo directamente al episodio.

La repercusión del video trascendió las fronteras de Brasil y llegó a medios deportivos de distintos países de la región. La Liga Imbitubense de Fútbol, que lleva 34 años de actividad y constituye uno de los principales torneos amateurs del sur de Santa Catarina, también ganó notoriedad a partir de la viralización del hecho, que superó ampliamente el interés generado por el resultado deportivo del encuentro.

Los mejores memes y reacciones:

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