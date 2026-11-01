El papa León XIV se prepara para un regreso “intenso” a Sudamérica

Pope Leo XIV waves as he boards the papal plane ahead of his first apostolic journey to Turkey and Lebanon, at Fiumicino Airport, near Rome, Italy, November 27, 2025. REUTERS/Remo Casilli

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El papa León XIV está a punto de emprender uno de los viajes papales al extranjero más ambiciosos de las últimas décadas, recorriendo Uruguay, Argentina y su patria adoptiva, Perú, a pesar de haberse sometido recientemente a una cirugía por cáncer de pulmón.

El jefe de la Iglesia católica, de 71 años, fue operado hace menos de tres semanas para extirpar un tumor canceroso, pero los médicos afirman que no necesita más tratamiento y le han dado el visto bueno para el viaje de 11 días a Sudamérica.

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León XIV ha declarado que está “deseando regresar al continente donde he vivido tantos momentos de mi vida” con la gira del 6 al 17 de noviembre, que incluye 12 vuelos, dos viajes en helicóptero y una oración a gran altitud en los Andes.

Se espera que millones de fieles acudan a ver al papa, quien combinará encuentros pastorales con discursos a líderes como el presidente argentino Javier Milei, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, cuya relación con la Iglesia es tensa.

Aunque el Vaticano ha dicho que León aún se está recuperando, el papa presidirá más de 50 eventos, desde misas al aire libre hasta encuentros con pueblos indígenas en el Amazonas, víctimas de abusos clericales y ancianos, pobres y discapacitados.

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El papa León XIV fue recientemente sometido a una cirugía por cáncer de pulmón (EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO/Archivo)

Observado de cerca

“Este será el viaje más seguido del papado de León hasta la fecha”, declaró a la agencia AFP Christopher White, de la Universidad de Georgetown en Washington y autor de un libro sobre el sumo pontífice.

“Este ya iba a ser un viaje intenso... una hazaña incluso sin su cirugía. Ahora, será examinado con aún más detalle”, subrayó. El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo comenzará su viaje en Uruguay, el país más laico de América Latina, donde será recibido por el presidente Yamandu Orsi.

Esta nación liberal está enfrentada con la Iglesia Católica en temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia —que fue legalizada el año pasado— y se espera que Leo presente una apelación para proteger la vida.

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Posteriormente, el pontífice viajará a Argentina, la patria de su predecesor, el papa Francisco, quien decepcionó a muchos argentinos al no regresar de visita durante su pontificado.

El papa León XIV se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025 (Vatican Media/Mario Tomassetti/­REUTERS)

Las autoridades prevén que siete millones de peregrinos acudan a recibirlo. En Buenos Aires, el papa se reunirá con Milei. Aunque los intercambios del mandatario con León XIV han resultado menos turbulentos que los diálogos con Francisco, los líderes locales de la Iglesia se han manifestado enérgicamente sobre el alto costo humano de los esfuerzos del presidente por reactivar la maltrecha economía.

Regreso a casa

El viaje por Sudamérica culminará con un emotivo regreso a casa en Perú. “Sé que está deseando volver a Perú. Significa mucho para él personalmente... ha estado muy decidido a ir”, declaró a la AFP la experta estadounidense en el Vaticano, Elise Ann Allen, autora de una biografía del papa.

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Antes de convertirse en León XIV, Robert Francis Prevost sirvió durante casi dos décadas en el país andino, incluyendo su cargo como obispo en la ciudad costera de Chiclayo desde 2015 hasta 2023.

El primer pontífice nacido en Estados Unidos, que posee la ciudadanía peruana, celebrará una misa en una llanura desértica cerca del Océano Pacífico, antes de visitar Cusco, la antigua capital inca, y Pucallpa, una ciudad en la selva amazónica.

En Lima, se reunirá con la presidenta de derecha de Perú, Keiko Fujimori, hija del difunto ex presidente Alberto Fujimori, quien fue encarcelado por corrupción y crímenes de lesa humanidad, y en cuyo legado se apoya.

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En Lima, León XIV se reunirá con la presidenta de derecha de Perú, Keiko Fujimori (Composición gráfica)

Es probable que el papa aborde los males que aquejan a Perú, desde una importante ola de delincuencia impulsada por asesinatos por encargo y extorsión desenfrenada, hasta la industria de la cocaína, una de las más grandes del mundo, y su impacto en los pueblos indígenas.

También se espera que aborde la inestabilidad política de Perú —Fujimori es el noveno líder del país en una década— y la importancia de proteger la dignidad de los migrantes en un país que alberga a unos 1,6 millones de venezolanos.

La visita de León XIV a Cusco, a una altitud de 3.400 metros, será breve —menos de tres horas— pero estará bajo un intenso escrutinio, en medio de interrogantes sobre si el pontífice ha subestimado su cáncer o si lo ha vencido con aparente facilidad. “Si el Papa logra esto, no hará sino reforzar la imagen que gran parte del mundo ha tenido de León desde su elección: la de un Papa joven, fuerte y enérgico”, dijo White.

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(AFP)