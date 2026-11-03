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Del golazo al tenso cruce con Bruno Fernandes: el partido de Matías Soulé en la caída de la Roma ante el United por la Champions

El delantero argentino marcó su primer tanto en el torneo y generó el penal para el 2-0, pero en el segundo tiempo el equipo inglés logró una remontada histórica

Gol de Matías Soulé para la Roma ante el Manchester United
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Matías Soulé fue la figura del primer tiempo con un golazo y generó la jugada del penal a favor, pero el Manchester United protagonizó una remontada en 28 minutos del segundo tiempo y venció 3-2 a la Roma, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League disputado este martes en Old Trafford.

El conjunto italiano dominó la primera mitad con una actuación descollante del delantero argentino, que lideró el ataque y desarticuló la defensa local. A los 10 minutos, Soulé recibió un cambio de frente de Rodrigo Mora, se acomodó en el sector derecho del área y definió con un zurdazo ajustado al palo para marcar el 1-0, su primer gol en la historia de la Champions League.

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Seis minutos después, el marplatense volvió a encarar por la banda derecha, enganchó hacia su pierna menos hábil y conectó un remate que impactó en la mano de Ayden Heaven dentro del área. El árbitro sancionó penal, que Donyell Malen cambió por gol a los 17 minutos para poner el 2-0 a favor de la Roma. Sobre el final de la primera parte, Soulé estuvo cerca de marcar su segundo tanto con un disparo desde media distancia que se estrelló contra el palo.

El tenso cruce entre Matías Soulé y Bruno Fernandes en el partido entre Manchester United y AS Roma

El protagonismo de Soulé también se vio con su personalidad. Se molestó por un caño que Bruno Fernandes le tiró a Mario Hermoso. El argentino quedó cara a cara con el portugués, que le puso un puño bajo su mentón y el ex jugador de Vélez lo empujó. Debió intervenir Bryan Cristante para calmar los ánimos.

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Ante este panorama, en Old Trafford respondieron con abucheos hacia el United durante los primeros 45 minutos, ante una ventaja que parecía encaminar la clasificación del conjunto italiano.

El complemento mostró una postura ofensiva distinta por parte del conjunto inglés. A los 12 minutos del segundo tiempo, Gianluca Mancini cometió penal sobre Matheus Cunha, que Bruno Fernandes convirtió para el 1-2. El ingreso de Lisandro Martínez a los 29 minutos reforzó la defensa local, mientras la Roma buscó refrescar su ataque con la entrada del argentino Santiago Castro en los minutos finales.

Con el encuentro encaminado hacia la victoria visitante, el United desató una ráfaga ofensiva sobre el cierre. A los 37 minutos, Cunha anotó el empate parcial y, tres minutos más tarde, marcó el 3-2 definitivo para completar una remontada de tres goles en 28 minutos. El delantero brasileño cerró su participación con una expulsión directa a los 45 minutos por una dura infracción, que dejó al equipo local con diez hombres para sostener el resultado hasta el final.

La actuación de Soulé en Old Trafford se produjo pocas horas después de conocerse su convocatoria a la selección argentina para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica, en la lista confeccionada por el entrenador Lionel Scaloni. El atacante comparte la citación con sus compañeros de equipo en la Roma, Leonardo Balerdi y Santiago Castro, y con Lisandro Martínez, su rival en la noche de Old Trafford.

Pese a la derrota, el buen nivel mostrado por el delantero durante la primera mitad confirmó el presente que atraviesa en la Serie A y en la Champions League con la camiseta de la Roma, de cara a su participación con la Selección en los próximos compromisos amistosos de este mes.

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