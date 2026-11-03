República Dominicana

Autoridades dominicanas incautan 674 latas con presunta cocaína que simulaban contener frijoles

El cargamento tenía previsto partir desde Boca Chica hacia Portugal, pero agentes, fiscales, militares y personal aduanero impidieron su salida del país

Autoridades dominicanas decomisaron 674 latas con presunta cocaína camuflada como habichuelas en el Puerto Multimodal Caucedo. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
Guardar

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este martes que confiscó 674 latas con una sustancia que presume cocaína, ocultas en un contenedor que tenía previsto salir desde el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, hacia Portugal. Dos hombres quedaron detenidos durante el operativo, según comunicó el organismo.

La intervención involucró a agentes de la DNCD, representantes del Ministerio Público (MP), organismos de inteligencia del Estado, personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) y efectivos militares.

PUBLICIDAD

Las autoridades actuaron a partir de informes de inteligencia que alertaron sobre irregularidades en una carga consolidada destinada a exportación.

De acuerdo con la DNCD, el contenedor transportaba productos enlatados que aparentaban ser habichuelas (frijoles). Durante la inspección, los equipos detectaron cientos de envases que contenían paquetes herméticos, cubiertos con plástico transparente y papel carbón.

Dirección Nacional de Control de Drogas, República Dominicana, Narcotráfico
A su vez, las autoridades arrestaron a dos personas e incautaron un camión cabezote vinculado al transporte de la mercancía. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Según el manifiesto de carga citado por la DNCD, el envío saldría desde la terminal portuaria de Caucedo con destino a Portugal. La intervención impidió que la mercancía sospechosa fuera embarcada hacia Europa.

El organismo no precisó el peso total de la sustancia hallada. Las autoridades enviaron las 674 latas ocupadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que deberá determinar si el contenido corresponde a cocaína y establecer su peso exacto.

PUBLICIDAD

La DNCD indicó que los paquetes estaban sellados y ocultos dentro de los recipientes para dificultar su detección durante los controles de la cadena logística. La modalidad, según explicó la institución, consistió en la sustitución o contaminación de una carga consolidada.

“Las marcas comerciales y las empresas fabricantes de los productos comestibles no tienen ninguna vinculación con el caso”, señaló la DNCD en su comunicado. La entidad atribuyó la maniobra a redes de narcotráfico internacional que buscan utilizar mercancías legales para encubrir el traslado de drogas.

Dos conductores fueron arrestados durante el operativo

En el lugar, los agentes y fiscales arrestaron a dos hombres, cuya identidad no fue divulgada. También ocuparon un camión tipo cabezote, que habría sido utilizado para movilizar el contenedor, además de dos teléfonos celulares y documentos que quedaron incorporados a la investigación.

Los detenidos quedaron bajo control de las autoridades para un eventual sometimiento a la Justicia por presunta violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de República Dominicana.

Dirección Nacional de Control de Drogas, República Dominicana, Narcotráfico
Los paquetes hallados en los envases estaban sellados con plástico transparente y papel carbón para eludir los controles. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La DNCD y el Ministerio Público ampliaron las investigaciones para identificar a otras personas que pudieran estar vinculadas con la preparación, traslado y exportación de la carga. La investigación busca determinar en qué punto se produjo la contaminación de los envases y cuál era la estructura logística detrás del envío.

El resultado de los análisis del Inacif será determinante para establecer la composición de la sustancia y el volumen del cargamento. Esa información también permitirá a las autoridades precisar la dimensión del caso y sustentar las imputaciones contra los detenidos.

En su nota de prensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas recalcó que mantiene operativos de inspección en terminales marítimas y aéreas, con apoyo de otras instituciones, para detectar intentos de salida de narcóticos ocultos en cargas de exportación.

Temas Relacionados

NarcotráficoCocaínaIncautación de cocaínaRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Olor a tierra fresca y dolor: Así hallaron enterrada a una mujer dominicana desaparecida tras más 20 días de búsqueda

Tras 22 días de infructuosas búsquedas y denuncias públicas, el misterio sobre el paradero de Dircia Solaini de los Santos («Madelyn») concluyó de forma trágica la mañana del domingo 1 de noviembre en Las Terrenas

Olor a tierra fresca y dolor: Así hallaron enterrada a una mujer dominicana desaparecida tras más 20 días de búsqueda

La FAO impulsa un plan contra la sequía en Centroamérica

Una inversión superior a 200 millones de dólares busca tecnificar parcelas y resguardar cosechas frente a las lluvias irregulares, beneficiando a más de tres millones de pequeños campesinos en territorios altamente vulnerables

La FAO impulsa un plan contra la sequía en Centroamérica

Crédito bancario en Centroamérica y República Dominicana pierde ritmo durante 2026

El reciente informe de Moody’s Local también señala que El Salvador lidera la expansión financiera regional prevista para este año y que los bancos conservan niveles adecuados de liquidez

Crédito bancario en Centroamérica y República Dominicana pierde ritmo durante 2026

República Dominicana: Gremiales empresariales respaldan la designación de siete jueces para la Suprema Corte

La Asociación de Industriales y el CONEP celebraron la renovación del máximo tribunal, que será presidido por Justiano Montero Montero, y asociaron su funcionamiento con la independencia judicial y la seguridad jurídica

República Dominicana: Gremiales empresariales respaldan la designación de siete jueces para la Suprema Corte

Canciller dominicano inicia agenda en España para fortalecer vínculos económicos en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana

La delegación dominicana incorporará al sector turístico en una agenda que incluye reuniones políticas, encuentros empresariales, actos con la diáspora y actividades de la Cumbre Iberoamericana los días 4 y 5 de noviembre

Canciller dominicano inicia agenda en España para fortalecer vínculos económicos en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana

TECNO

El secreto para liberar gigas en WhatsApp manteniendo todos los chats intactos

El secreto para liberar gigas en WhatsApp manteniendo todos los chats intactos

Ciberataque convirtió congeladores de supermercados en hornos a 49°C

Crean una biobatería inspirada en el intestino humano que podría producir electricidad mediante aguas residuales

“La gente también merece tener su RAM”: Elon Musk responde a Sam Altman por afirmar que la memoria debe ir a centros de datos

Anthropic revela que las empresas que usan Claude ya pueden leer los chats de sus empleados

ENTRETENIMIENTO

Johnny Depp salió a las calles como Scrooge, atacó la Navidad y causó furor en las redes

Johnny Depp salió a las calles como Scrooge, atacó la Navidad y causó furor en las redes

Pierce Brosnan tiene a su candidato favorito a James Bond: “He trabajado con él y es muy sólido”

Entró a robar en la casa de Hayden Christensen, reconoció a Anakin Skywalker y terminó pidiéndole disculpas

John Goodman revela los estragos de haber perdido más de 90 kilos: “Mi cuerpo está demasiado destrozado”

Director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ será el encargado de la película de ‘Naruto’

MUNDO

El ministro del Interior de Francia reconoció un "fracaso" en el operativo de seguridad durante los disturbios del 17 de octubre

El ministro del Interior de Francia reconoció un "fracaso" en el operativo de seguridad durante los disturbios del 17 de octubre

Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo ante la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán

Las abejas de Fiyi, descubiertas hace solo dos años, ya están al borde de la extinción

El Parlamento de Groenlandia aprobó el acuerdo que permite más bases militares de Estados Unidos en la isla

Zelensky teme que más de 50 personas permanezcan atrapadas en Komishuvakha tras los ataques rusos