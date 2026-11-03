Autoridades dominicanas incautan 674 latas con presunta cocaína que simulaban contener frijoles

Autoridades dominicanas decomisaron 674 latas con presunta cocaína camuflada como habichuelas en el Puerto Multimodal Caucedo. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este martes que confiscó 674 latas con una sustancia que presume cocaína, ocultas en un contenedor que tenía previsto salir desde el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, hacia Portugal. Dos hombres quedaron detenidos durante el operativo, según comunicó el organismo.

La intervención involucró a agentes de la DNCD, representantes del Ministerio Público (MP), organismos de inteligencia del Estado, personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) y efectivos militares.

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Las autoridades actuaron a partir de informes de inteligencia que alertaron sobre irregularidades en una carga consolidada destinada a exportación.

De acuerdo con la DNCD, el contenedor transportaba productos enlatados que aparentaban ser habichuelas (frijoles). Durante la inspección, los equipos detectaron cientos de envases que contenían paquetes herméticos, cubiertos con plástico transparente y papel carbón.

A su vez, las autoridades arrestaron a dos personas e incautaron un camión cabezote vinculado al transporte de la mercancía. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Según el manifiesto de carga citado por la DNCD, el envío saldría desde la terminal portuaria de Caucedo con destino a Portugal. La intervención impidió que la mercancía sospechosa fuera embarcada hacia Europa.

El organismo no precisó el peso total de la sustancia hallada. Las autoridades enviaron las 674 latas ocupadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que deberá determinar si el contenido corresponde a cocaína y establecer su peso exacto.

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La DNCD indicó que los paquetes estaban sellados y ocultos dentro de los recipientes para dificultar su detección durante los controles de la cadena logística. La modalidad, según explicó la institución, consistió en la sustitución o contaminación de una carga consolidada.

“Las marcas comerciales y las empresas fabricantes de los productos comestibles no tienen ninguna vinculación con el caso”, señaló la DNCD en su comunicado. La entidad atribuyó la maniobra a redes de narcotráfico internacional que buscan utilizar mercancías legales para encubrir el traslado de drogas.

Dos conductores fueron arrestados durante el operativo

En el lugar, los agentes y fiscales arrestaron a dos hombres, cuya identidad no fue divulgada. También ocuparon un camión tipo cabezote, que habría sido utilizado para movilizar el contenedor, además de dos teléfonos celulares y documentos que quedaron incorporados a la investigación.

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Los detenidos quedaron bajo control de las autoridades para un eventual sometimiento a la Justicia por presunta violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de República Dominicana.

Los paquetes hallados en los envases estaban sellados con plástico transparente y papel carbón para eludir los controles. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La DNCD y el Ministerio Público ampliaron las investigaciones para identificar a otras personas que pudieran estar vinculadas con la preparación, traslado y exportación de la carga. La investigación busca determinar en qué punto se produjo la contaminación de los envases y cuál era la estructura logística detrás del envío.

El resultado de los análisis del Inacif será determinante para establecer la composición de la sustancia y el volumen del cargamento. Esa información también permitirá a las autoridades precisar la dimensión del caso y sustentar las imputaciones contra los detenidos.

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En su nota de prensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas recalcó que mantiene operativos de inspección en terminales marítimas y aéreas, con apoyo de otras instituciones, para detectar intentos de salida de narcóticos ocultos en cargas de exportación.