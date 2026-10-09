América Latina

Bolsonaro lidera el primer sondeo para el balotaje en Brasil con cuatro puntos de ventaja sobre Lula, según Datafolha

El sondeo, divulgado el jueves por la consultora brasileña, registra una diferencia de cuatro puntos porcentuales entre ambos candidatos, dentro del margen de error de dos puntos para más o para menos, por lo que la firma considera que existe un empate técnico

Composición de dos retratos: a la izquierda, Flávio Bolsonaro sonríe en traje oscuro y corbata roja; a la derecha, Lula da Silva sonríe en traje y corbata rosa
Bolsonaro lidera el primer sondeo para el balotaje en Brasil con cuatro puntos de ventaja sobre Lula, según Datafolha
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El senador y candidato Flávio Bolsonaro lidera con el 49% de la intención de voto frente al 45% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera encuesta de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, prevista para el 25 de octubre. El sondeo, divulgado el jueves por la consultora Datafolha, registra una diferencia de cuatro puntos porcentuales entre ambos candidatos, dentro del margen de error de dos puntos para más o para menos, por lo que la firma considera que existe un empate técnico.

De acuerdo con el estudio, el 5% de los encuestados pretende votar en blanco o anular su voto, mientras que el 1% todavía está indeciso. Entre quienes ya eligieron a un candidato, el 94% asegura que está totalmente decidido a mantener su voto y el 6% admite que todavía podría cambiar de opinión.

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Flávio Bolsonaro, candidato de Partido Liberal (PL), fue el más votado en la primera vuelta del domingo pasado, con el 47,03% de los sufragios. Lula, quien busca la reelección por el progresista Partido de los Trabajadores (PT), obtuvo el 45,16%. La diferencia entre ambos fue inferior a dos puntos porcentuales.

El resultado de las urnas contradijo las previsiones de todas las encuestas previas a la primera vuelta, que proyectaban un empate técnico, pero situaban al líder progresista en el primer lugar. Como ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de los votos el domingo, los dos más votados deberán definir la Presidencia en una segunda ronda, prevista para el 25 de octubre.

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El sondeo de Datafolha también consultó a los electores sobre las razones de su preferencia. Entre quienes pretenden votar por Lula, el 84% afirmó que lo hará porque considera que el presidente es el mejor candidato, mientras que el 13% señaló que su intención es derrotar al aspirante rival. Entre los electores que pretenden votar por Flávio Bolsonaro, el 69% sostuvo que lo elige porque lo considera el mejor candidato y el 25% afirmó que su objetivo es derrotar a Lula.

Flávio Bolsonaro, candidato de Partido Liberal (PL), fue el más votado en la primera vuelta del domingo pasado, con el 47,03% de los sufragios (EFE)
Flávio Bolsonaro, candidato de Partido Liberal (PL), fue el más votado en la primera vuelta del domingo pasado, con el 47,03% de los sufragios (EFE)

La consultora entrevistó a 2.520 electores entre el martes y el jueves. Según Datafolha, el estudio tiene un margen de error de dos puntos porcentuales para más o para menos y un nivel de confianza del 95%.

Tras los resultados de la primera vuelta, Flávio Bolsonaro comenzó a negociar con distintos partidos y con los candidatos derrotados para sumar apoyos de cara al balotaje. El senador opositor disputó la primera ronda con el respaldo exclusivo de su propia formación política. Para la segunda vuelta, contará con el apoyo de casi todos los partidos de derecha y centroderecha de Brasil, entre ellos Republicanos, Progresistas, Unión Brasil, Novo y Podemos.

Por su parte, Lula comenzó a preparar una nueva estrategia de comunicación junto con sus asesores para la campaña previa al 25 de octubre, con especial atención a las redes sociales. El presidente busca revertir el resultado de la primera vuelta.

Los dos candidatos podrán reanudar sus campañas en radio y televisión el próximo viernes. Además, acordaron participar en al menos un debate televisivo antes de la segunda vuelta. Los debates previstos antes de la primera vuelta tuvieron que cancelarse debido a que los dos candidatos favoritos se negaron a participar.

(Con información de EFE)

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