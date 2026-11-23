Wilkis Ferrer murió tras recibir un impacto de bala durante una riña en un apartamento del sector de Bocagrande, en Cartagena (REUTERS/Joaquin Sarmiento)

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Dos personas se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación tras la muerte de Wilkis Ferrer, de 39 años, quien recibió disparos dentro de un apartamento del edificio Marquis de Bocagrande, en Cartagena.

Las autoridades investigan las circunstancias del caso y las posibles responsabilidades.

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El hombre murió luego de que una patrulla de la Policía Metropolitana de Cartagena atendiera una alerta sobre una persona herida por arma de fuego en una vivienda situada en el piso 20 del edificio, ubicado en la carrera 4 con calle 7.

De acuerdo con la información preliminar, Ferrer residía allí con su pareja, una mujer de 62 años. Al lugar habrían llegado los dos hijos de ella, un hombre y una mujer, quienes pretendían reclamar un mejor trato para su madre.

La discusión habría escalado dentro del apartamento hasta que se produjo una detonación. La Policía investiga si el episodio se originó durante una riña y lo calificó, en sus primeras indagaciones, como un presunto acto de intolerancia.

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La alerta llegó a los uniformados a través del vigilante privado del edificio residencial de Bocagrande. La patrulla de la zona de atención policial se desplazó al inmueble y llegó aproximadamente dos minutos después de recibir el llamado.

Al entrar al apartamento, los agentes hallaron a Ferrer con heridas de bala. La víctima fue trasladada de urgencia al centro asistencial más cercano, pero murió minutos después por la gravedad de las lesiones.

La investigación busca establecer cómo ocurrió la riña

Horas después del hecho, un hombre de 31 años y una mujer de 30 se presentaron de forma voluntaria ante la Fiscalía. La información disponible no precisa qué declaración entregaron ni cuál habría sido su participación en lo sucedido.

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El hecho ocurrió cerca de las 0.20 del domingo 22 de noviembre. La Policía calificó inicialmente el caso como un presunto acto de intolerancia, aunque la reconstrucción de la secuencia permanece abierta.

Las primeras indagaciones apuntan a que los hijos de la mujer también residirían en el mismo edificio. Ese dato forma parte del contexto que analizan los investigadores para determinar cómo comenzó el enfrentamiento.

La información disponible no permite establecer si el arma pertenecía a alguno de los involucrados. Tampoco existe una confirmación pública sobre la identidad de la persona que disparó.

Una de las hipótesis bajo análisis plantea que Ferrer habría portado el arma y que pudo existir una actuación en legítima defensa. Esa posibilidad deberá ser contrastada con los testimonios, las pruebas balísticas y los resultados forenses.

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Tras su presentación ante la Fiscalía, los dos hermanos quedaron a disposición de las autoridades. La diligencia se realizó en la sede del organismo ubicada en el barrio Canapote.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Medicina Legal. Los análisis que realicen los peritos serán parte de las pruebas para definir qué ocurrió dentro del apartamento.

La Policía Nacional rechazó lo ocurrido y pidió a la ciudadanía resolver las diferencias mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto.