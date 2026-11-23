Investigan la muerte de un hombre buscado por agredir a su esposa| Sumac Marqueño

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Un hombre de 48 años, identificado con las iniciales Vicente Jalixto Mamani, fue encontrado sin vida en el cerro Lechemocco, en Sicuani, provincia de Canchis. Esto luego de que la Policía lo buscara por el presunto ataque contra su esposa.

El hallazgo se produjo junto al vehículo que pertenecía al hombre. Las primeras hipótesis señalan que podría tratarse de una muerte autoinfligida, aunque las causas y circunstancias del fallecimiento deberán ser establecidas por las autoridades.

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Agentes policiales y representantes del Ministerio Público acudieron al sector de Lechemocco para realizar las diligencias iniciales y disponer el levantamiento del cadáver.

Investigan la muerte de un hombre buscado por agredir a su esposa| Sumac Marqueño

La investigación busca determinar qué ocurrió en el lugar y establecer si existe relación entre la muerte del investigado y el ataque denunciado el día anterior contra su pareja.

Mujer se encuentra bajo observación

La mujer, identificada con las iniciales O. S. C., permanece bajo atención médica luego de sufrir lesiones durante la agresión.

Según la información preliminar, la víctima presentó una lesión en la cabeza tras recibir un golpe con una piedra y 15 heridas cortantes en la espalda.

Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer el ataque y la posterior muerte del hombre.

Autoridades localizaron el cuerpo de un ciudadano de 48 años junto a su automóvil y deberán determinar las circunstancias del deceso y su relación con la denuncia| Foto: Difusión

Canales de ayuda

Las mujeres que sufren violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como las personas que conocen un caso, pueden acudir a distintos canales de atención y denuncia en Perú.

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En situaciones de riesgo inmediato, la recomendación es llamar a la Línea 105 de la Policía Nacional del Perú o acercarse a la comisaría más cercana. La intervención policial puede ser necesaria para proteger a la víctima, sus hijos u otros integrantes de la familia.

También está disponible la Línea 100 , un servicio gratuito que funciona las 24 horas, todos los días del año. El canal brinda orientación, consejería y soporte emocional en castellano, quechua y aimara. Desde esa línea se puede solicitar la intervención del Servicio de Atención Urgente cuando el caso requiera una respuesta inmediata.

Otra alternativa es el Chat 100 , una plataforma confidencial de atención en línea a cargo de profesionales. El servicio ofrece información sobre medidas de protección, rutas de denuncia y atención frente a hechos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar.

Los Centros Emergencia Mujer y Familia brindan asesoría legal, apoyo psicológico y orientación social gratuita. Algunos funcionan dentro de comisarías durante las 24 horas. Además, los establecimientos de salud deben proporcionar atención médica y psicológica de emergencia a las víctimas, sin importar su nacionalidad o condición migratoria.