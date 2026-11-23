IMAGEN DE REFERENCIA: Finca ubicada sobre la carretera se convirtió en el escenario del sangriento homicidio en Nicaragua. Foto de archivo

Guardar

El ciudadano estadounidense Neal Andrew Glenney, de 36 años, fue hallado sin vida el viernes 20 de noviembre en un terreno de la finca San Zapote, en el barrio María Auxiliadora de San Juan del Sur, Nicaragua. El cuerpo presentaba signos de violencia y la Policía Nacional abrió una investigación para identificar a los responsables del crimen.

Glenney se hospedaba en un hostal de la localidad turística y había salido el miércoles 18 de noviembre. Desde entonces, no volvió al establecimiento, según informaron medios nicaragüenses. Su ausencia alertó a personas de su entorno, aunque hasta el momento no se conocieron reportes públicos sobre una denuncia formal por desaparición.

PUBLICIDAD

El cadáver fue localizado en una zona montañosa de la propiedad, situada en el departamento de Rivas, cerca de la frontera con Costa Rica. Las informaciones difundidas por medios locales no precisaron quién encontró el cuerpo ni bajo qué circunstancias se produjo el hallazgo.

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DE CRIMEN" demarca un espacio al aire libre con vegetación borrosa en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo tenía ataduras y señales de estrangulamiento

De acuerdo con La Prensa de Nicaragua y Diario Las Américas, el estadounidense fue encontrado con los brazos atados con alambre, la boca cubierta con un trozo de tela y señales compatibles con estrangulamiento. Las condiciones en las que fue localizado llevaron a que el caso fuera investigado como un homicidio.

Las imágenes publicadas sobre el caso indicaron que Glenney vestía pantalones a rayas negras, una camisa blanca de mangas celestes y sandalias. También se informó que tenía un tatuaje con el rostro de una mujer en el brazo izquierdo, una característica que permitió aportar elementos para su identificación.

PUBLICIDAD

La identidad de la víctima se conoció el sábado 21 de noviembre, un día después del hallazgo. Las autoridades trasladaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Managua, donde se realizaría la autopsia y otros estudios forenses para establecer la causa precisa de la muerte.

IMAGEN DE REFERENCIA: El hombre fue hallado el viernes y su muerte ahora es investigada como un posible crimen. Foto de archivo

La Policía Nacional busca establecer el móvil y a los responsables

La Policía Nacional de Nicaragua investiga las circunstancias del asesinato y busca determinar quiénes participaron en el hecho. Hasta ahora, la institución no difundió una versión oficial sobre posibles sospechosos, el móvil del crimen o avances en la pesquisa.

El caso ocurrió en San Juan del Sur, una ciudad costera que recibe visitantes extranjeros y concentra una amplia oferta de hospedajes. Glenney era ciudadano de Estados Unidos y se encontraba alojado en un hostal de esa localidad al momento de su desaparición.

PUBLICIDAD

La falta de detalles sobre el recorrido que hizo el hombre después de salir del hospedaje constituye uno de los puntos centrales de la investigación. Tampoco se conocieron datos sobre eventuales acompañantes, comunicaciones previas al hallazgo o vínculos de la víctima en la zona.

Las autoridades nicaragüenses deberán establecer si Glenney fue trasladado por la fuerza hasta el predio de la finca San Zapote o si llegó allí por sus propios medios antes de ser asesinado. Los resultados de la autopsia y de los peritajes sobre el lugar podrían aportar información sobre la secuencia del crimen.

El caso permanece bajo investigación, mientras se aguarda un comunicado oficial con mayores detalles sobre la muerte del estadounidense.