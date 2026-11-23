Una infografía de Infobae detalla las etapas de armado y decoración para fabricar un adorno navideño con tapones de corcho reutilizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los corchos que quedaron después de la cena pueden dejar de ocupar espacio en un cajón para convertirse en una decoración navideña hecha en casa.

Con un poco de silicón, pintura y paciencia, estas piezas transforman una botella vacía en un árbol que cabe sobre la mesa, acompaña la cena y evita que más residuos terminen en la basura.

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Hacer adornos con materiales reciclables permite usar la imaginación sin gastar tanto dinero. Cada corcho tiene marcas, tonos y formas distintas, así que ningún árbol queda igual a otro.

Ahí está parte de la diversión: probar combinaciones, pintar algunas piezas de verde, dejar otras al natural y agregar una estrella improvisada en la punta.

Esta manualidad también reúne a la familia o a los amigos alrededor de una tarea sencilla: pegar, acomodar y decorar. Los niños pueden elegir los colores y los adultos manejar el silicón caliente.

Al final, el resultado no busca competir con un árbol de aparador. Busca contar una historia: la de unas botellas compartidas que ahora forman parte de la Navidad.

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Un adorno navideño con forma de árbol ensamblado con corchos de vino y luces se exhibe sobre una mesa frente a una chimenea encendida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer un árbol de navidad con corchos de botellas, dame el procedimiento paso a paso, con la lista de materiales a usar

Materiales

30 a 50 corchos de botellas, según el tamaño que quieras

Pistola de silicón caliente y barras de silicón

Cartón grueso o una base de madera

Pintura acrílica verde, dorada, roja o blanca

Pinceles

Tijeras o cúter

Regla y lápiz

Una estrella pequeña, moño o adorno para la punta

Luces miniatura de pila, opcional

Diamantina, cuentas, botones o listón, opcional

Procedimiento paso a paso

Limpia los corchos Retira etiquetas o restos de vino. Déjalos secar bien antes de pegarlos. Define el tamaño del árbol Coloca los corchos sobre una mesa sin pegarlos. Forma un triángulo: una fila amplia en la parte inferior y filas cada vez más cortas hacia arriba. Arma la base Para un árbol mediano, usa entre 8 y 10 corchos en la primera fila. En la segunda coloca uno menos, y continúa reduciendo la cantidad hasta terminar con un solo corcho en la punta. Pega la primera fila Aplica silicón caliente en los lados de los corchos y únelos de forma horizontal. Puedes colocarlos acostados o parados; la opción acostada da una figura más ancha y estable. Continúa con las filas superiores Pega cada nueva fila sobre la anterior. Centra los corchos para que el árbol conserve forma triangular. Espera unos segundos entre cada fila para que el silicón se fije. Haz el tronco Pega uno o dos corchos en posición vertical debajo de la fila inferior, al centro. Si el árbol será grande, fija todo sobre una base de cartón o madera. Pinta el árbol Puedes pintar todos los corchos de verde o dejar su color natural. Otra opción es pintar algunas puntas de blanco para simular nieve y añadir detalles dorados o rojos. Coloca el adorno superior Pega una estrella, un moño o un corcho cortado en forma de estrella en la punta del árbol. Decora Añade botones pequeños, cuentas, listón, diamantina o mini esferas. Si usarás luces, elige una tira de luces de pila y acomódala entre los corchos antes de fijarla con pequeños puntos de silicón. Deja secar y revisa la estabilidad Verifica que no haya corchos flojos. Si el árbol se inclina, refuerza la parte trasera con más silicón o pégalo a una base más amplia.

Una infografía de Infobae detalla las etapas de armado y decoración para fabricar un adorno navideño con tapones de corcho reutilizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con unos cuantos corchos es posible crear un adorno cálido, económico y listo para recibir luces, esferas pequeñas o un toque de diamantina.