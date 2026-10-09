América Latina

Balotaje en Brasil: Augusto Cury anunció su respaldo a Flávio Bolsonaro para la segunda vuelta presidencial

El tercer clasificado en los comicios del domingo comunicó su decisión tras una videollamada de más de una hora, luego de que el senador aceptara por escrito ocho condiciones planteadas

Augusto Cury oficializó su apoyo a Flávio Bolsonaro para la segunda vuelta presidencial tras acordar una serie de compromisos por escrito. (REUTERS/Jean Carniel/File Photo)
Augusto Cury oficializó su apoyo a Flávio Bolsonaro para la segunda vuelta presidencial tras acordar una serie de compromisos por escrito. (REUTERS/Jean Carniel/File Photo)
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El escritor Augusto Cury, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, anunció su respaldo a Flávio Bolsonaro de cara al balotaje contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras una videollamada de más de una hora en la que el senador se comprometió por escrito a una serie de condiciones.

El psiquiatra y autor de libros de autoayuda, que obtuvo 3.448.569 votos (2,89% de los sufragios válidos) el domingo pasado, había evitado pronunciarse sobre la segunda vuelta en los días posteriores a los comicios. Este jueves rompió el silencio a través de un comunicado difundido por su equipo de prensa.

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Según se informó, el acercamiento comenzó con una conversación por videollamada entre ambos durante la mañana del jueves. En ese intercambio, Cury pidió al senador que asumiera públicamente una serie de compromisos, condición que Bolsonaro aceptó por carta firmada.

“Tuve una larga conversación con Flávio, cara a cara, sin filtros ni rodeos. Le dije claramente que no participaría en su gobierno y que mi independencia de criterio sería innegociable”, declaró Cury en la nota difundida por su oficina de prensa.

El documento aclaró que el apoyo “no constituye un cheque en blanco” y que se trata de “un voto de confianza condicionado al cumplimiento de los principios y compromisos aquí asumidos, la transparencia, la responsabilidad fiscal, el respeto a las instituciones democráticas y la rendición permanente de cuentas a las instituciones y a la sociedad brasileña”. Cury también remarcó que no negoció cargos, privilegios ni ventajas personales, y que se reserva “el derecho a exigir, cuestionar, criticar y exigir coherencia entre palabras y acciones”.

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Los ocho compromisos firmados por Flávio Bolsonaro

El caudal de más de 3,4 millones de votos que obtuvo Augusto Cury equivale a casi el doble de la diferencia entre los dos candidatos principales. (REUTERS/Adriano Machado/File Photo)
El caudal de más de 3,4 millones de votos que obtuvo Augusto Cury equivale a casi el doble de la diferencia entre los dos candidatos principales. (REUTERS/Adriano Machado/File Photo)

De acuerdo con lo informado, el pacto entre ambos reúne ocho puntos. El primero es el fin de la reelección presidencial, con defensa de la alternancia de poder y la renovación democrática, una de las banderas centrales de la campaña de Cury.

Los compromisos incluyen también la transformación del sistema de salud mediante la ampliación de la telemedicina, la protección integral a las mujeres con uso de tecnología contra la violencia de género y una reforma educativa centrada en la valorización de los docentes y mejores salarios.

El acuerdo contempla además el financiamiento de hasta diez millones de microempresas para estimular el emprendimiento y la generación de empleo, el fortalecimiento del cooperativismo y la meta de duplicar la producción sostenible de alimentos en diez años.

Augusto Cury aclaró que su acuerdo no constituye un cheque en blanco ni incluye la negociación de cargos en el gobierno. (REUTERS/Washington Alves)
Augusto Cury aclaró que su acuerdo no constituye un cheque en blanco ni incluye la negociación de cargos en el gobierno. (REUTERS/Washington Alves)

El último punto es la pacificación nacional, con “un gobierno para todos los brasileños, independientemente de sus convicciones políticas”, y la lucha contra la corrupción. Flávio Bolsonaro le agradeció el gesto durante una transmisión en redes sociales y le brindó su apoyo, calificándolo de “una sorpresa muy agradable”, al tiempo que señalaba que las ideas de su antiguo rival son “muy similares” a las suyas.

“Pero, amigos, para todos los que están brindando su apoyo: esto no es un cheque en blanco para Flávio Bolsonaro. No es un cheque en blanco, porque voy a escribir este libro —estas nuevas páginas de Brasil— junto con cada uno de ustedes, junto con Augusto Cury y con todos los que participarán conmigo en el rescate de Brasil”, declaró el senador.

El mapa de apoyos de cara a la segunda vuelta

El expresidente publicó un manifiesto en las redes sociales este lunes

El anuncio de Cury se suma a una creciente lista de apoyos a favor de Flávio Bolsonaro. Este mes de julio, el partido Podemos también manifestó su respaldo al senador, mientras que la ex candidata presidencial Clariana Barão, del partido Democracia Cristiana, había expresado un “compromiso irrestricto” con la candidatura del PL.

El partido Republicanos también se sumó al respaldo del candidato ultraderechista, al igual que Antônio Carlos Magalhães Neto, quien afirmó que trabajará por su elección en el estado de Bahía. La federación formada por União Brasil y el PP ya había anunciado su apoyo el martes.

A la lista se agregan el expresidente Michel Temer, del MDB, y los también excandidatos presidenciales Romeu Zema, del Novo, y Ronaldo Caiado, del PSD, ambos exgobernadores de Minas Gerais y Goiás respectivamente. Lula, en cambio, no ha logrado el respaldo de ninguno de los principales aspirantes derrotados en la primera vuelta y enfrenta dificultades para atraer apoyos más allá de los partidos que ya integran su coalición.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo más de 56 millones de votos (47,03% de los sufragios válidos), frente a los 53,8 millones de Lula (45,16%). Ambos disputarán la segunda vuelta el 25 de octubre.

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