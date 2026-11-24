El presidente del Gobierno español y candidato socialista, Pedro Sánchez, llega a un debate televisado previo a las elecciones generales, en Madrid, España. 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho este martes, en una entrevista en Las mañanas de RNE, no fiarse de que el PP y Vox reconozcan el resultado de las elecciones generales del próximo domingo si no suman mayoría absoluta y no logran formar gobierno. El dirigente socialista ha basado esa afirmación en declaraciones recientes de ambas formaciones sobre el sistema electoral: el PP cuestiona el voto exterior y el voto por correo, mientras que Vox ha avisado de que solo aceptará los resultados si no hay “trampas”.

“Si no suman, no van a aceptar el resultado electoral”

Para Sánchez, estas afirmaciones apuntan en una misma dirección. “Con lo que están diciendo podemos decir con claridad que PP y Vox, si no suman, no van a aceptar el resultado electoral”, ha asegurado. El presidente lamenta que el partido de Alberto Núñez Feijóo esté poniendo “en duda” un sistema “absolutamente garantista, limpio” y “reconocido internacionalmente”. A su juicio, además, PP y Vox ya han recortado derechos de voto con la conocida como ley de nietos, que afecta a los españoles nacionalizados.

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Ante ese escenario, ha reclamado que la victoria de “la España progresista” sea el domingo “contundente y amplia”, con el objetivo de evitar que la derecha y la ultraderecha tengan “ningún margen” para cuestionar el resultado de lo que ha definido como una democracia “limpia y transparente”. El candidato ha añadido que aceptará el desenlace electoral sin condiciones, sea cual sea, y ha sostenido que nunca había percibido una movilización como la actual entre el electorado progresista, lo que, según ha pronosticado, se traducirá en votos suficientes para reeditar un gobierno de ese signo.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE abarrotó este domingo su mitin en Murcia.

Transparencia, corrupción y la gestión de RTVE

Sánchez ha definido su gestión como “una de las más limpias de la historia de la democracia”, lamentando a la vez haber “sufrido” el caso de José Luis Ábalos. Ha citado al Consejo de Transparencia, que, según dice, sitúa al PSOE como el partido más transparente del arco parlamentario mientras las puntuaciones de PP y Vox en ese mismo índice han empeorado. También ha negado que exista financiación irregular en su partido.

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Sobre las investigaciones judiciales que afectan a su hermano, David Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, ha insistido en que ambos procesos están instruidos en su contra por formar parte de su familia, y ha rechazado que puedan influir en el resultado electoral.

Sobre las críticas del PP a la dirección de RTVE -Feijóo decía esta semana que “parece una televisión norcoreana”- ha respondido que el líder de los populares es ejemplo de “muchas cosas”, pero no de “imparcialidad” ni de “neutralidad”, y ha recordado los llamados “viernes negros” en la televisión gallega, las protestas que durante años mantuvieron los trabajadores de la Televisión de Galicia vestidos de luto para denunciar manipulación informativa bajo direcciones nombradas por los sucesivos gobiernos de Feijóo al frente de la Xunta.

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"Que los millones también se traduzcan en derechos", afirma el presidente del Gobierno en un nuevo vídeo de campaña.

Impuestos, vivienda y empleo en la construcción

En materia fiscal, Sánchez ha reivindicado la recaudación de impuestos como sostén del Estado del Bienestar, frente al discurso de la derecha y la ultraderecha de que el dinero está mejor en manos de los ciudadanos. Ha recordado que una cama de UCI costaba 3.000 euros al día durante la pandemia y un tratamiento de cáncer, 50.000 euros, y ha señalado que seis de cada diez hogares reciben más del Estado de lo que pagan en impuestos.

Ha mencionado también la prórroga del impuesto a la banca, aprobada este martes, con una recaudación prevista de 1.400 millones de euros, y ha pedido una mayoría progresista para abrir en España el debate sobre un impuesto a los ultrarricos. En vivienda, ha defendido combinar construcción protegida, rehabilitación y regulación del mercado, y ha criticado que PP, Vox y Junts votaran en contra de las bonificaciones fiscales al alquiler. Por último, ha destacado la recuperación de 300.000 empleos en la construcción, que vincula a la regularización de migrantes aprobada este año.

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El presidente ha cerrado la entrevista con un mensaje a Felipe González, quien hace semanas anunció su voto en blanco de cara al 29 de noviembre: “Con el blanco no se frena a la ultraderecha”, ha dicho, para apostillar que “se frena con el rojo”.