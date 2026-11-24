Imágenes de la custodia y traslado de alias 'Comandante Willy', presunto líder de la banda 'Los Tiguerones'

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La Policía Nacional ha detenido en Sitges, Barcelona, al fugitivo ecuatoriano conocido como “Comandante Willy”, al que las autoridades de Ecuador consideran uno de los principales cabecillas de la organización criminal ‘Los Tiguerones’. El arrestado está señalado por su presunta participación en graves hechos violentos, entre ellos el asalto armado a la cadena pública TC Televisión, ocurrido en Guayaquil en enero de 2024. La operación se ha desarrollado de forma conjunta entre la Policía Nacional española y la Policía de Ecuador, tras una petición de colaboración enviada por las autoridades ecuatorianas a principios de octubre. La investigación se prolongó durante varios meses e incluyó tareas de localización, vigilancia y análisis de los contactos y movimientos.

El detenido tenía en vigor una resolución administrativa de expulsión del territorio español. La medida fue acordada en 2025 por la Delegación del Gobierno en Alicante debido a su estancia irregular y establecía una prohibición de entrada en España durante 10 años. La Policía Nacional detuvo al hombre el pasado 22 de noviembre en un establecimiento hotelero donde se encontraba de vacaciones junto a su familia. Tras completar los trámites administrativos, las autoridades españolas ejecutaron su expulsión y lo entregaron a Ecuador. El fugitivo fue recibido a su llegada al aeropuerto de Guayaquil por el ministro del Interior ecuatoriano.

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Agentes policiales escoltan al presunto cabecilla de Los Tiguerones, alias Comandante Willy. (Policía Nacional)

Localizado tras desaparecer de su último domicilio

Las indagaciones comenzaron después de que Ecuador solicitara ayuda para localizar al fugitivo. El investigado ya había sido detenido en España en 2024 por una notificación roja de Interpol. Sin embargo, aquel procedimiento no llegó a materializarse y las autoridades ecuatorianas comunicaron después su intención de impulsar una nueva orden internacional para pedir su extradición. Los agentes comprobaron inicialmente que el sospechoso ya no residía en su último domicilio conocido. A partir de ese momento, analizaron la información disponible sobre su entorno familiar y social, así como sus posibles lugares de residencia y desplazamiento.

Las primeras averiguaciones permitieron situar a varias personas de su círculo cercano en la provincia de Tarragona. Posteriormente, los investigadores lograron localizar al propio fugitivo en Sitges. Los agentes valoraron dos opciones para hacer efectiva la detención. La primera consistía en ejecutar la orden de expulsión que ya pesaba sobre él. La segunda, en caso de que la expulsión no fuera posible, era solicitar con urgencia la activación de una nueva notificación roja.

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Dos agentes de la Policía Nacional custodian a alias Comandante Willy tras su detención en Barcelona (Policía Nacional)

Acusado de liderar la organización Los Tiguerones

Según las autoridades ecuatorianas, “Comandante Willy” habría desempeñado funciones de liderazgo y planificación dentro de ‘Los Tiguerones’, una de las organizaciones criminales más activas de Ecuador. A este grupo se le atribuyen delitos como asesinatos por encargo, extorsiones, ataques con explosivos y atentados con coches bomba. Uno de los episodios más graves vinculados a la organización fue el asalto a las instalaciones de TC Televisión, en Guayaquil, el 9 de enero de 2024. Durante una emisión en directo, un grupo de hombres armados irrumpió en los estudios del canal, retuvo a varios trabajadores y lanzó mensajes de amenaza contra la población y las instituciones.

Las imágenes del ataque dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en uno de los símbolos de la crisis de violencia que atravesaba Ecuador. El suceso llevó al Gobierno ecuatoriano a reforzar las medidas de seguridad y a declarar un conflicto armado interno contra las bandas criminales. La Policía Nacional ha destacado que la coordinación internacional ha sido clave para localizar al fugitivo, asegurar su arresto y ejecutar su expulsión de España, permitiendo un importante paso de seguridad para Ecuador.

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