Un aluvión arrastró vehículos y un autobús en Santiago de Chile tras días de lluvias intensas

Un fuerte aluvión que arrastró autos inundó calles e inmubles se registró este jueves en Santiago de Chile

Guardar

Un aluvión de agua, barro y piedras descendió la tarde de este jueves por San Carlos de Apoquindo, un sector del oriente de Santiago de Chile, y arrastró automóviles y vehículos de transporte público. El fenómeno se produjo en la comuna de Las Condes, en la zona precordillerana de la capital, en medio de un sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

Carabineros informó de que a las 17:00 divisó un gran torrente de agua por la calle General Blanche, que bajaba hacia el poniente. Según la policía, la emergencia se originó, de forma preliminar, por el rebalse de un canal en la calle Francisco Bulnes Correa.

PUBLICIDAD

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dio otra explicación. Su director regional Miguel Muñoz atribuyó el aluvión a las intensas lluvias y a la activación de quebradas, cauces de montaña que permanecen secos buena parte del año y se llenan con rapidez cuando llueve con fuerza. Las calles más afectadas, según el organismo, fueron General Blanche, Quebrada Honda y Avenida La Plaza Sur.

Un fuerte aluvión que arrastró autos inundó calles e inmubles se registró este jueves en Santiago de Chile

Las imágenes difundidas durante la tarde muestran la violencia de la corriente. Un autobús con pasajeros del sistema Red —la red de transporte público de la capital— fue arrastrado por el caudal. En uno de los videos de testigos se ve a varias personas sobre el techo del vehículo. No hay información oficial sobre su estado.

PUBLICIDAD

El agua y el lodo también golpearon a instituciones del sector. Entraron en la Clínica UC Christus y en la Clínica Universidad de los Andes, y causaron daños en la sede de Duoc UC y en un supermercado de la zona. Hubo informes de estudiantes atrapados en un auditorio de Duoc UC, un dato de las primeras horas que no ha sido confirmado oficialmente.

La respuesta de las autoridades fue inmediata. El Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó el acuartelamiento general de sus 22 compañías. La Municipalidad de Las Condes pidió evitar Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche. La Universidad de Los Andes prohibió entrar o salir de su campus mientras durara el riesgo.

PUBLICIDAD

Un fuerte aluvión que arrastró autos inundó calles e inmubles se registró este jueves en Santiago de Chile

El delegado presidencial Germán Codina indicó que se evaluaba enviar una alerta SAE, el sistema de mensajes de emergencia a teléfonos móviles, y que había pedido al Ministerio de Obras Públicas desplazar maquinaria a la zona. Senapred no había activado, hasta ese momento, ninguna orden de evacuación. Muñoz pidió a la población acatar las instrucciones de las autoridades si se ordenaban evacuaciones.

El aluvión llega al cierre de una semana de registros históricos. Un río atmosférico, potenciado por el fenómeno de El Niño, originó el sistema frontal. Los 52 milímetros que cayeron en Santiago el martes 6 de octubre fueron el mayor registro diario de ese mes en la capital en más de un siglo, según los especialistas consultados por la prensa chilena.

PUBLICIDAD

Con 74 milímetros acumulados en solo siete días, octubre de 2026 ya es el más lluvioso de la serie histórica y supera los 65 de 1987. Los pronósticos de comienzos de semana ya advertían de un riesgo concreto: algunos sectores de la cordillera podían superar los 100 milímetros, con posibles activaciones de quebradas y remociones en masa.

Las Condes ya había dado señales de alarma. Entre el martes y el miércoles bajó una cantidad importante de agua y material por Quebrada Honda, y equipos municipales retiraron el barro de las calles. Hubo algunas viviendas afectadas. Senapred informó de que el miércoles 7 aumentó el caudal de las quebradas Honda y Apoquindo. La comuna se ve afectada de forma recurrente por los sistemas frontales por estar rodeada de cerros y quebradas.

PUBLICIDAD

Chile ya había sufrido este año otro temporal de gran impacto. El 21 de julio, Senapred elevó a 13 los fallecidos y a 7 los desaparecidos por un sistema frontal, con 2.281 damnificados, sobre todo en Valparaíso, La Araucanía y Biobío. La directora del organismo precisó entonces que no estaba confirmado que la desaparición de tres de esas personas se debiera al temporal.