América Latina

Un aluvión arrastró vehículos y un autobús en Santiago de Chile tras días de lluvias intensas

Una quebrada activada por el temporal anegó calles, clínicas y centros educativos en el oriente de la capital chilena. La emergencia llega después del octubre más lluvioso registrado en la ciudad y vuelve a poner el foco en la exposición de los barrios situados al pie de la cordillera

Un fuerte aluvión que arrastró autos inundó calles e inmubles se registró este jueves en Santiago de Chile

Guardar

Un aluvión de agua, barro y piedras descendió la tarde de este jueves por San Carlos de Apoquindo, un sector del oriente de Santiago de Chile, y arrastró automóviles y vehículos de transporte público. El fenómeno se produjo en la comuna de Las Condes, en la zona precordillerana de la capital, en medio de un sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

Carabineros informó de que a las 17:00 divisó un gran torrente de agua por la calle General Blanche, que bajaba hacia el poniente. Según la policía, la emergencia se originó, de forma preliminar, por el rebalse de un canal en la calle Francisco Bulnes Correa.

PUBLICIDAD

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dio otra explicación. Su director regional Miguel Muñoz atribuyó el aluvión a las intensas lluvias y a la activación de quebradas, cauces de montaña que permanecen secos buena parte del año y se llenan con rapidez cuando llueve con fuerza. Las calles más afectadas, según el organismo, fueron General Blanche, Quebrada Honda y Avenida La Plaza Sur.

Un fuerte aluvión que arrastró autos inundó calles e inmubles se registró este jueves en Santiago de Chile

Las imágenes difundidas durante la tarde muestran la violencia de la corriente. Un autobús con pasajeros del sistema Red —la red de transporte público de la capital— fue arrastrado por el caudal. En uno de los videos de testigos se ve a varias personas sobre el techo del vehículo. No hay información oficial sobre su estado.

PUBLICIDAD

El agua y el lodo también golpearon a instituciones del sector. Entraron en la Clínica UC Christus y en la Clínica Universidad de los Andes, y causaron daños en la sede de Duoc UC y en un supermercado de la zona. Hubo informes de estudiantes atrapados en un auditorio de Duoc UC, un dato de las primeras horas que no ha sido confirmado oficialmente.

La respuesta de las autoridades fue inmediata. El Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó el acuartelamiento general de sus 22 compañías. La Municipalidad de Las Condes pidió evitar Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche. La Universidad de Los Andes prohibió entrar o salir de su campus mientras durara el riesgo.

Un fuerte aluvión que arrastró autos inundó calles e inmubles se registró este jueves en Santiago de Chile

El delegado presidencial Germán Codina indicó que se evaluaba enviar una alerta SAE, el sistema de mensajes de emergencia a teléfonos móviles, y que había pedido al Ministerio de Obras Públicas desplazar maquinaria a la zona. Senapred no había activado, hasta ese momento, ninguna orden de evacuación. Muñoz pidió a la población acatar las instrucciones de las autoridades si se ordenaban evacuaciones.

El aluvión llega al cierre de una semana de registros históricos. Un río atmosférico, potenciado por el fenómeno de El Niño, originó el sistema frontal. Los 52 milímetros que cayeron en Santiago el martes 6 de octubre fueron el mayor registro diario de ese mes en la capital en más de un siglo, según los especialistas consultados por la prensa chilena.

Con 74 milímetros acumulados en solo siete días, octubre de 2026 ya es el más lluvioso de la serie histórica y supera los 65 de 1987. Los pronósticos de comienzos de semana ya advertían de un riesgo concreto: algunos sectores de la cordillera podían superar los 100 milímetros, con posibles activaciones de quebradas y remociones en masa.

Las Condes ya había dado señales de alarma. Entre el martes y el miércoles bajó una cantidad importante de agua y material por Quebrada Honda, y equipos municipales retiraron el barro de las calles. Hubo algunas viviendas afectadas. Senapred informó de que el miércoles 7 aumentó el caudal de las quebradas Honda y Apoquindo. La comuna se ve afectada de forma recurrente por los sistemas frontales por estar rodeada de cerros y quebradas.

Chile ya había sufrido este año otro temporal de gran impacto. El 21 de julio, Senapred elevó a 13 los fallecidos y a 7 los desaparecidos por un sistema frontal, con 2.281 damnificados, sobre todo en Valparaíso, La Araucanía y Biobío. La directora del organismo precisó entonces que no estaba confirmado que la desaparición de tres de esas personas se debiera al temporal.

Temas Relacionados

InundaciónSantiago de ChileLluvias intensas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dictadura de Ortega y Murillo negó que la cocaína decomisada por El Salvador, valuada en USD 48 millones, partiera de Nicaragua

La Fiscalía de El Salvador incautó 1,917 kilos de cocaína en una operación contra una red que operaba entre Nicaragua y Guatemala. El régimen nicaragüense rechazó la acusación y pidió información sobre el caso

Dictadura de Ortega y Murillo negó que la cocaína decomisada por El Salvador, valuada en USD 48 millones, partiera de Nicaragua

Salvadoreña muere al ser atropellada mientras cruzaba por una línea de cebra en Panamá

El caso se produjo en una provincia que ya acumula 46 víctimas fatales por accidentes de tránsito en 2026, según los datos disponibles

Salvadoreña muere al ser atropellada mientras cruzaba por una línea de cebra en Panamá

Honduras: Sepultan a monseñor Teodoro Gómez en Choluteca tras emotiva misa presidida por el cardenal Rodríguez

Los restos del obispo fueron sepultados en la Catedral Inmaculada Concepción, en la ciudad donde nació y desarrolló parte de su vocación religiosa.

Honduras: Sepultan a monseñor Teodoro Gómez en Choluteca tras emotiva misa presidida por el cardenal Rodríguez

Caso Pandora en Panamá: los testimonios y correos eliminados que comprometen a un exdirectivo bancario

Un intermediario declaró haber entregado dinero en dos ocasiones al antiguo vicepresidente de Finanzas y Contabilidad, cuya defensa rechaza que tuviera responsabilidad exclusiva sobre las transacciones.

Caso Pandora en Panamá: los testimonios y correos eliminados que comprometen a un exdirectivo bancario

Terror sobre el Lago de Atitlán: un helicóptero se desploma en Guatemala con siete personas a bordo, dos siguen desaparecidos

La aeronave partió del Aeropuerto Internacional La Aurora y nunca llegó a su destino en Sololá. Cinco sobrevivientes fueron rescatados con vida mientras los “Hombres Rana” de Bomberos Voluntarios buscan a los dos desaparecidos en las profundidades del lago

Terror sobre el Lago de Atitlán: un helicóptero se desploma en Guatemala con siete personas a bordo, dos siguen desaparecidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El actor que rompió el protocolo en el Festival de Cine de Londres: traje dorado sin camisa y zapatos transparentes sin medias

El actor que rompió el protocolo en el Festival de Cine de Londres: traje dorado sin camisa y zapatos transparentes sin medias

Primer campanazo de la ONU al gobierno de Abelardo de la Espriella: alertó por la financiación y continuidad del acuerdo de paz de 2016

Harfuch niega presiones de EEUU a México en materia de seguridad: “Ha habido una buena colaboración”

Dio positivo de alcoholemia, le retuvieron la licencia y deberá pagar una multa millonaria: “Whisky estuve tomando”

Fiscalía pide ocho meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’ por lavado de activos, la tercera en su contra

DEPORTES

La concluyente sentencia del representante de Mauro Icardi en medio de los rumores de un posible regreso al Galatasaray

La concluyente sentencia del representante de Mauro Icardi en medio de los rumores de un posible regreso al Galatasaray

La batalla campal en el escandaloso final de Atlético Tucumán-Talleres en Reserva, con el Laucha Acosta como protagonista

“Esa camiseta está mal”: el inesperado cruce de Franco Colapinto con un fan en la previa al GP de Singapur de F1

Shai Gilgeous-Alexander se mostró confiado ante la temporada con el Thunder: “Creo que soy el mejor jugador de la NBA”

Francisco Cerúndolo, Novak Djokovic y Alexander Zverev debutan en el Masters 1000 de Shanghai: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

ENTRETENIMIENTO

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

El hacha que usó Jack Nicholson en “El resplandor” sale a subasta en Londres, junto al archivo personal de Stanley Kubrick

Con el regreso de Bruce Banner, Marvel reveló la verdadera línea de tiempo de Avengers: Doomsday

Lady Gaga revela su rutina de maquillaje en casa tras convertirse en madre junto a Michael Polansky

Taylor Swift clausurará la Academy Museum Gala con una presentación: cuándo será el evento y quiénes serán homenajeados