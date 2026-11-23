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Humberto Padgett, periodista y escritor mexicano, murió este domingo 22 de noviembre a los 51 años, tras más de un año de enfrentar un cáncer de lengua que se extendió al cuello, un pulmón y el hígado. Su trayectoria de más de dos décadas documentando el narcotráfico, la corrupción y la violencia en México le valió cinco Premios Nacionales de Periodismo, además de reconocimientos internacionales como el Rey de España y el Ortega y Gasset.

Nacido el 10 de enero de 1975 en Toluca, Estado de México, Padgett estudió periodismo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su trayectoria sumó más de 10 premios nacionales e internacionales y ocho libros publicados entre 2008 y 2017.

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(Capturas de pantalla)

La vida de Padgett entre crónicas

Padgett inició su carrera en el año 2000, al concluir sus estudios universitarios. Sus primeros años como periodista transcurrieron en el diario Reforma, donde trabajó en las secciones Estado de México y Ciudad hasta 2006.

Ese año se incorporó a la revista Emeequis, donde colaboró en las áreas de Nacional, Política y Sociedad hasta 2012. En esa etapa publicó la crónica “Noche de perros en Buenavista”, con la que obtuvo en 2008 el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Consejo Ciudadano.

En Emeequis también escribió “¡Aviéntales el cerillo, son secuestradores!”, sobre el linchamiento de personas inocentes en el Estado de México, y “Zulema y ‘El Chapo’: amor, SMS y tragedia”, ambos reconocidos con el mismo galardón en distintas ediciones.

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De 2012 a 2016, Padgett formó parte de la unidad de investigación del portal SinEmbargo. En ese periodo obtuvo el Premio de Periodismo Lorenzo Natali por la crónica “Caminando por los campos de goma”, en la que documentó el cultivo de amapola y la producción de heroína en la sierra de Guerrero.

Su trabajo durante estos años también fue reconocido con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, el Premio Iberoamericano de Periodismo Joven La Pepa 1812, el Premio Ortega y Gasset, el Premio Kurt Schork, el de la Federación Internacional de Periodistas y el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez.

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En total, Padgett recibió en cinco ocasiones el Premio Nacional de Periodismo: cuatro en la categoría de crónica y uno en la entonces categoría de Transparencia y Acceso a la Información.

Ocho libros sobre violencia, narcotráfico y poder político

Humberto Padgett (Foto: Facebook@Jorge Heras)

Entre 2008 y 2017, Padgett publicó ocho libros en los que abordó la violencia, el crimen organizado, la trata de personas y la realidad social y política del país. El primero fue Historias mexicanas de mujeres asesinas (2008), seguido de Jauría. La verdadera historia del secuestro en México (2010).

En 2012 publicó Los muchachos perdidos y Retrato íntimo de un padrote. Dos años después llegaron Las muertas del Estado. Feminicidios durante el gobierno mexiquense de Enrique Peña y Guerrero: los hombres de verde y la dama de rojo. Crónica de la nación gomera.

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Sus últimos dos libros fueron Tamaulipas, la casta de los gobernadores (2016) y Estado de México. La monarquía de la barbarie (2017). A estas publicaciones se suma su participación en obras colectivas como Los Suspirantes 2018 y Ayotzinapa. La travesía de las tortugas.

La agresión en Ciudad Universitaria que marcó su carrera

Humberto Padgett (Foto: Facebook@RuidoEnLaRed)

En 2017, mientras investigaba el narcomenudeo dentro de Ciudad Universitaria, Padgett fue descubierto por integrantes de la célula delictiva que documentaba. Lo golpearon, lo despojaron de su equipo de trabajo y lo amenazaron de muerte.

Tras denunciar los hechos, sus datos personales y los de su familia fueron filtrados a la defensa de cinco sujetos detenidos por la agresión, quienes después recuperaron su libertad. La entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México omitió proteger esa información.

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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó las irregularidades del caso en la Recomendación 19/2019, emitida el 4 de diciembre de ese año, en la que acreditó la falta de debida diligencia y la ausencia de protocolos especializados para investigar agresiones contra periodistas.

El 21 de agosto de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a Padgett en el Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en cumplimiento de la Recomendación 19/2019.

Debido a que se encontraba bajo tratamiento médico contra el cáncer, Padgett no pudo asistir a la ceremonia. Su esposa, Mariel Ibarra Falcón, asistió en su representación y leyó un posicionamiento en nombre del periodista.

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El comunicador estuvo presente en el acto junto con su esposa. Crédito: FGJCDMX

Omar Gutiérrez Lozano, coordinador general jurídico y de derechos humanos de la Fiscalía capitalina, reconoció durante el acto que la institución falló en proteger la información personal del periodista. “Nos equivocamos cuando no protegimos adecuadamente sus datos personales”, afirmó el funcionario.

La Fiscalía mantiene abierta una indagatoria para determinar si servidores públicos participaron en la divulgación de la información que terminó en manos de los agresores de Padgett. Cinco personas ya habían recibido una sentencia condenatoria de más de cuatro años de prisión por el robo cometido en Ciudad Universitaria.

En el posicionamiento leído por su esposa, Padgett cuestionó el tiempo que tardaron las autoridades en reconocer sus omisiones: “Una disculpa que no viene acompañada de acceso a la justicia no es una reparación completa”.

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El retiro del periodismo tras un asalto en Michoacán

(X @article19mex)

El 14 de septiembre de 2024, Padgett anunció su retiro indefinido del periodismo, un día después de que la organización Artículo 19 denunció que había sido víctima de un asalto a mano armada en Cuitzeo, Michoacán, donde le robaron su vehículo, identificaciones y equipo de trabajo.

“Hoy dejo el periodismo indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte”, escribió entonces en la red social X.

Pese a ese anuncio, Padgett retomó su actividad periodística meses después como colaborador en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, donde continuó abordando temas de violencia y seguridad pública hasta sus últimos meses de vida.

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El diagnóstico de cáncer de lengua y la decisión de documentarlo

(Impresión de pantalla video)

En agosto de 2025, Padgett recibió el diagnóstico de cáncer de lengua en etapa avanzada. Lo hizo público en octubre de ese año, durante una intervención en el programa de Gómez Leyva, cuando informó que había iniciado un segundo ciclo de quimioterapia para reducir el tamaño del tumor.

A finales de 2025 fue sometido a una cirugía en la que le retiraron una tercera parte de la lengua. El procedimiento se combinó con sesiones de quimioterapia y radioterapia dirigidas a contener el avance de la enfermedad.

El primero de abril de 2026, Padgett celebró la conclusión del tratamiento de radioterapia y señaló que el procedimiento había resultado exitoso, aunque aclaró que tomaría un par de meses saber si la enfermedad comenzaba a quedar atrás.

El 24 de junio de 2026, durante una nueva intervención en el programa de Gómez Leyva, Padgett informó que un estudio de tomografía por emisión de positrones había detectado la reaparición del cáncer en la lengua y su extensión hacia el cuello, un pulmón y la parte superior del hígado.

“Lo que los médicos me han dicho hoy es que mi enfermedad es incurable y el pronóstico de vida a un año es de 50%”, relató el periodista en esa ocasión. La expectativa de supervivencia a dos años, agregó, bajaba al 24%.

Pese al diagnóstico, Padgett decidió convertir el proceso de su enfermedad en un ejercicio periodístico. “Este es mi último viaje. Este es el trip de Humberto Padgett y los invito a que me acompañen a hacer. Será un viaje informativo, un viaje íntimo. Será un viaje periodístico que haremos juntos”, expresó durante esa transmisión.

El mensaje con un avatar de inteligencia artificial cuando perdió la voz

Dos meses antes de morir, el cáncer le arrebató la voz a Padgett. Para continuar comunicándose con la audiencia del programa de Gómez Leyva, compartió un video mensaje generado con inteligencia artificial, en el que un avatar reproducía su voz.

“El monstruo me ha confinado a la cama y me ha crucificado al dolor. A la deriva de la incertidumbre y a la pena de la dependencia. Lo último que se llevó fue mi voz. Esta que escuchan es de alquiler”, dijo en ese mensaje.

En el mismo video, Padgett explicó que el seguro social le había ofrecido una nueva alternativa de tratamiento. “He decidido dar una última pelea. En eso estoy y reincidiendo en la convicción de que voy a ganar, así sean unos meses”, afirmó.

Agradeció el respaldo de Ciro Gómez Leyva para continuar su trabajo pese a la enfermedad: “También gracias a la generosidad de Grupo Fórmula y al abrazo de Ciro Gómez Leyva puedo seguir en la trinchera mientras viva o, mejor aún, si sobrevivo”. Cerró el mensaje con una frase que resumió su postura ante la enfermedad: “Porque la neta, bandida, vivir es bien chingón”.

La muerte en casa, rodeado de sus seres queridos

(Capturas de pantalla)

Humberto Padgett murió este domingo 22 de noviembre en su domicilio, acompañado de sus seres queridos. Su esposa confirmó el fallecimiento a través de una publicación en Instagram.

“Humberto partió al gran viaje en casa, tranquilo y rodeado de la gente que lo ama, luego de más de un año de luchar contra el cáncer; un adversario al que combatió de manera valiente y decidida, pero que terminó por apagar su vida, aunque jamás su recuerdo ni sus enseñanzas”, escribió Ibarra.

En su mensaje, Ibarra agradeció a los amigos, mentores del oficio y fuentes informativas que acompañaron a Padgett a lo largo de su diagnóstico. “Al periodismo le queda el ejemplo de caminar siempre con pasión y agudeza al lado de la verdad”, agregó.

(Capturas de pantalla)

Ciro Gómez Leyva, conductor con quien Padgett colaboró durante sus últimos años de carrera, se pronunció en redes sociales tras conocerse la noticia: “Se fue un grande del periodismo, y de la vida. Descansa en paz, querido Humberto. Te recordaré con admiración y cariño”.