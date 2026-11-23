Después de semanas de pistas y teorías encontradas, uno de los personajes más enigmáticos del programa mostró su rostro ante cámaras. (@eslamascara)

Guardar

Una celebridad más perdió el anonimato en ¿Quién es la Máscara? 2026. Este domingo 22 de noviembre, el reality de Las Estrellas vivió la séptima eliminación de la temporada, con una gala de temática espacial que puso fin a semanas de especulación entre los investigadores del programa.

El personaje eliminado fue Alex Loro, uno de los disfraces que más dudas generó entre el panel de investigadores a lo largo de la competencia. Ya que las pistas entregadas durante varios programas alimentaron teorías distintas entre los panelistas, sin que ninguno acertara con certeza hasta el momento del desenmascaramiento. Incluso por el nombre y las características del personaje se hacía una alusión a “Alex Lora”, para confundir más a los jueces.

PUBLICIDAD

El séptimo programa tuvo como eje una ambientación espacial, con números musicales que acompañaron la despedida del personaje. Tras el enfrentamiento de la noche, Alex Loro resultó el disfraz con menos apoyo y debió quitarse la máscara frente a cámaras.

Finalmente, en uno de los momentos más emocionales del programa, detrás del disfraz apareció Patricio Borghetti. El actor, cantante y conductor argentino, con una trayectoria consolidada en la televisión mexicana, se sumó así a la lista de famosos desenmascarados en esta edición del programa.

Mauricio Ochmann ya había señalado a Borghetti como sospechoso

Después de semanas de pistas y teorías encontradas, uno de los personajes más enigmáticos del programa muestra su rostro ante cámaras. (@eslamascara)

Antes de la revelación, uno de los investigadores del programa ya había mencionado el nombre del actor. Mauricio Ochmann señaló en una emisión anterior que las pistas de Alex Loro lo llevaban a pensar en Patricio Borghetti, de acuerdo con el recuento publicado por Las Estrellas.

PUBLICIDAD

El resto del panel manejó hipótesis distintas. Yuri, por su parte, relacionó al personaje con el actor David Zepeda, mientras otros investigadores propusieron nombres adicionales sin coincidir en un consenso. La diversidad de teorías mantuvo el suspenso durante varias semanas de competencia.

La carrera de Patricio Borghetti en la televisión mexicana

Patricio Borghetti desarrolló gran parte de su trayectoria artística en México, donde es recordado por su participación en la producción Rebelde. Su trabajo como conductor de programas de entretenimiento también formó parte de su carrera antes de sumarse al elenco de ¿Quién es la Máscara? 2026.

Su paso por el programa le permitió interpretar un personaje descrito como lleno de energía, con un estilo que mezcló humor y misterio durante los números musicales. La identidad del actor se mantuvo oculta pese a las pistas que fue dejando semana a semana.

PUBLICIDAD

(@eslamascara)

“Me leyó, me leyó. Como un libro abierto. Para mí estar aquí, me genera muchísima emoción. Aquí fue donde empezó mi historia, la he pasado increíble, el equipo de producción es impresionante. Ha sido un agasajo, me toca salir, pero me voy muy contento, agradecido. Lo disfruté mucho y es un honor para mí estar aquí, una responsabilidad muy grande. Estar en un personaje inspirado en una leyenda... en Alex Lora noe ra fácil. Yo lo amo, loa dmiro”, expresó el actor.

Con la salida de Alex Loro, la competencia reduce el número de disfraces en juego y entra en lo que el programa define como su etapa decisiva. Los personajes restantes continúan la estrategia de ocultar su identidad ante el panel de investigadores y el público.

PUBLICIDAD

¿Quién es la Máscara? 2026 sigue su transmisión semanal en Las Estrellas, con nuevas eliminaciones previstas en los próximos programas. El formato, que combina interpretaciones musicales con un juego de deducción, mantiene como mecánica central la revelación progresiva de las identidades detrás de cada disfraz.

Estos son los participantes que siguen en la competencia de ¿Quién es la Máscara?

Ana Conda

Dr. Kaboom

La Patrona

Licua Checo

Patito Feo

Roseta Palomares