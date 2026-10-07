Una hacienda en Ecuador era el centro de operaciones de una red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación

El Ejército Ecuatoriano ejecutó operaciones militares en el sector de la vía Las Lojas, cantón Daule, provincia del Guayas, durante el allanamiento de la hacienda Guayacanes, vinculada al ciudadano Jinson E. Trujillo G., alias “Gran Jefe”, aprehendido el pasado 24 de septiembre en la urbanización Isla Mocolí

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Una hacienda ubicada en Daule, en la provincia ecuatoriana de Guayas, habría funcionado como centro de operaciones de una estructura de narcotráfico que las autoridades de Ecuador vinculan directamente con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El predio fue allanado por militares como parte de las investigaciones derivadas de la captura de Jinson Emilfo Trujillo Gómez, alias “Gran Jefe” o “Kayosama”, señalado como uno de los principales responsables de la organización.

El operativo se realizó el 6 de octubre en la hacienda Guayacanes, situada en el sector de la vía Las Lojas. Según información difundida por el Ejército ecuatoriano, el inmueble habría servido como un punto estratégico para reuniones, coordinación logística y planificación de actividades ilícitas.

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Durante la intervención fueron aprehendidos dos hombres. Los militares encontraron un fusil M4 calibre 5,56 milímetros, una pistola FN Five-seveN calibre 5,7×28 milímetros, otra pistola de nueve milímetros, 141 municiones, ocho cargadores para armas, dos cargadores para equipos de comunicación y siete cuadrones.

Inteligencia Militar sostiene que en la propiedad también se coordinaban atentados y asesinatos por encargo y que el lugar habría sido utilizado para almacenar armas y sustancias sujetas a fiscalización. Sin embargo, las autoridades no informaron del hallazgo de cocaína durante este allanamiento. La eventual utilización del predio como punto de acopio de drogas forma parte de las líneas investigativas abiertas.

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La hacienda habría servido para planificar actividades delictivas, coordinar atentados y sicariatos, así como para el acopio de sustancias sujetas a fiscalización, almacenamiento de armas y preparación de otras acciones ilícitas, constituyéndose en un posible centro estratégico para las operaciones de la organización.

La intervención en Guayacanes es una nueva derivación de la operación Gran Fénix 57, ejecutada el pasado 24 de septiembre en cuatro provincias de Ecuador. En ese despliegue participaron más de 320 policías, que realizaron 31 allanamientos en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. La operación dejó 36 personas detenidas y posteriormente procesadas.

Entre ellas estaba Trujillo, capturado en Isla Mocolí, una exclusiva zona residencial de Samborondón, contigua a Guayaquil. Las autoridades lo identifican como presunto líder de la organización y sostienen que la red mantenía comunicación directa con integrantes del CJNG en México.

La Policía ecuatoriana reconstruyó durante meses el funcionamiento de la estructura. De acuerdo con las investigaciones, sus integrantes utilizaban propiedades rurales y vehículos para movilizar la cocaína y posteriormente contaminar cargamentos legales destinados a la exportación.

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Una de las modalidades investigadas consistía en llevar contenedores con banano hasta fincas de Los Ríos. Allí, los operadores presuntamente retiraban parte de la carga lícita y la sustituían por pallets contaminados con cocaína. Después, los contenedores continuaban hacia terminales portuarias de Guayaquil y Machala para salir del país. Estados Unidos, Europa y Centroamérica figuraban entre los destinos identificados por los investigadores.

Material decomisado

La Policía relaciona a la estructura con cinco operaciones ejecutadas durante 2026 en las que fueron detenidas 17 personas y decomisados 6.152,607 kilogramos de cocaína. La institución estimó que esa cantidad de droga tenía un valor cercano a USD 14 millones en Ecuador, que podía elevarse a USD 184,6 millones en Estados Unidos y USD 287,6 millones en mercados europeos.

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En Gran Fénix 57 también fueron incautados 14 vehículos, ocho armas de fuego, 899 cartuchos, 79 teléfonos, 49 joyas y dinero en efectivo. Las evidencias permitieron a los investigadores identificar diferentes niveles dentro de la organización, desde presuntos responsables de dirección y financiamiento hasta operadores encargados del transporte y la logística.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró después del operativo de septiembre que la estructura tenía contacto directo con el CJNG y que no requería la intermediación de una de las grandes organizaciones criminales ecuatorianas para sus operaciones. La existencia de ese vínculo forma parte de las investigaciones abiertas, mientras las autoridades continúan identificando propiedades, personas y recursos relacionados con la red.

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El hallazgo de armas en la hacienda de Daule incorpora ahora otro elemento a la investigación. Hasta el operativo de septiembre, las autoridades habían presentado principalmente a la organización como una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas. Inteligencia Militar investiga actualmente si el predio también fue utilizado para organizar acciones violentas y si las armas encontradas tienen relación con otros delitos cometidos en Ecuador.