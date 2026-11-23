La frase "fan de su relación", ligada a Ángela Aguilar desde 2024, vuelve a aparecer en un momento de broma protagonizado por Yuridia y Jair Sánchez. (@_awitademar)

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Yuridia volvió a referirse a la frase viral “fan de su relación”, atribuida a Ángela Aguilar en 2024, durante su participación en el programa ¡Guácala!, ¡qué rico!, donde una broma del conductor Jair Sánchez sobre su esposo Matías desató las risas de ambos y reavivó las comparaciones en redes sociales.

La dinámica ocurrió cuando Jair Sánchez le preguntó a Yuridia por su esposo. Ella respondió de forma escueta: “Matías TQM”. El conductor retomó el comentario con una frase que los usuarios conectaron de inmediato con la expresión que se le atribuyó a Ángela Aguilar en una foto de Christian Nodal y Cazzu, cuando aún eran pareja.

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“La verdad es que me encanta su relación... soy fan”, declaró el conductor sobre el matrimonio de Yuridia, en una referencia directa al comentario viral que Ángela Aguilar habría dejado en redes sociales. La frase provocó la risa inmediata de la cantante.

Durante su participación en un programa la cantante comenzó a reirse de una broma que remite a la frase que se le atribuyó a Ángela Aguilar en 2024. (Ocesa)

Jair Sánchez notó la reacción y aclaró el rumbo del chiste: “No, espérate”, dijo entre risas. Después comenzó a cantar la frase “Perdón si no te supe amaaaaar”, correspondiente al tema ”Qué Agonía", la colaboración que Yuridia grabó junto a Ángela Aguilar en 2023.

La escena se suma a otros momentos similares en la relación pública entre ambas artistas. En junio de 2024, durante un concierto en Monterrey, Yuridia ya había hecho una broma parecida frente a su público, al pedirle a sus seguidores: “No me pongan ‘fan de su relación’”, en clara alusión al mismo comentario viral vinculado a Ángela Aguilar.

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Aquel momento se viralizó en TikTok y generó reacciones como “Te van a quitar la canción del dueto eh, Yuridia” y “La va a dejar de seguir Ángela”, comentarios que anticipaban el interés del público por la dinámica entre ambas cantantes.

La relación entre ambas cantantes volvió a quedar bajo la atención del público en septiembre de 2025, cuando Yuridia lanzó una versión de “Qué Agonía” interpretada en solitario, sin la participación de Ángela Aguilar. El video correspondió a su concierto en la Plaza de Toros México, registrado el 5 de abril de 2025 como parte de su gira Sin Llorar Tour 2025.

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El conductor Jair Sánchez imita la expresión viral "fan de su relación" al hablar del esposo de la cantante y provoca su risa en plena transmisión. Foto: Especial Infobae

La publicación, fechada el 23 de septiembre, generó comentarios como “Por fin tenemos ‘Que Agonía’ de Yuridia en solitario, sin Ángela, hoy ganó México” y “Así debió salir la canción desde un principio”, mensajes que la cantante abordó días después.

Yuridia aclaró que no excluyó a Ángela Aguilar de la canción

El 29 de septiembre, Yuridia salió a explicar que no había tomado la decisión de apartar a la joven cantante del proyecto musical. “No tomen decisiones por mí ni armen historias que no existen”, sostuvo la intérprete sonorense en un mensaje dirigido a sus seguidores.

“Yo no saqué a Ángela Aguilar, esa canción es su canción y ella es bienvenida a cantarla conmigo o sin mí, cuando ella quiera”, aseguró Yuridia, quien además pidió a su público no utilizarla como vehículo para dirigir críticas hacia la hija de Pepe Aguilar.

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La cantante explicó que la versión en solitario respondía únicamente a la logística de sus presentaciones. “Yo simplemente canté la canción como la he cantado toda mi gira que es sola. Porque obviamente Ángela no me va a acompañar a todos mis shows, así no funcionan las cosas”, expresó en aquella ocasión.

El origen de la tendencia - crédito Redes sociales/Facebook

El regreso de la broma en el programa de YouTube confirma que, pese a las aclaraciones previas, el vínculo entre Yuridia y Ángela Aguilar sigue siendo tema recurrente entre los seguidores de ambas artistas, quienes continúan relacionando cualquier mención pública con la frase viral de 2024.

Así reaccionaron los internautas

“No la vamos a soltar ¿verdad?”

“Amé la reacción de Yuridia”

“Se tenía que decir y se dijo”

“El chiste de la semana”