Guillermo, príncipe de Gales, y el príncipe Enrique reaccionan a la llegada del féretro de la reina Isabel de Gran Bretaña al Westminster Hall. (REUTERS/Alkis Konstantinidis/Pool).

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La llegada del príncipe Guillermo al trono británico podría marcar un antes y un después en la organización de la casa real. El heredero de Carlos III tendría intención de introducir cambios de calado en la institución, con el objetivo de reducir su estructura y vincular los privilegios asociados a la corona al desempeño de responsabilidades oficiales. Una transformación que, de llevarse a cabo, tendría consecuencias directas para su hermano, el príncipe Harry, Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet, que podrían perder sus títulos y el tratamiento de Alteza Real.

La información ha sido adelantada por el Daily Mail, que recoge las revelaciones del escritor Tom Sykes en su próximo libro, Dukes Of Hazard, cuya publicación está prevista para febrero de la mano de Penguin. El autor, especializado en la familia real británica y con contactos en los círculos de la alta sociedad, asegura que Guillermo lleva tiempo trabajando en una reorganización de la institución que afectaría tanto a los títulos como al papel de sus integrantes.

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La idea que estaría detrás de este proyecto es cambiar la manera en la que se conceden los reconocimientos reales. En lugar de considerarlos un derecho vinculado exclusivamente al nacimiento, el príncipe de Gales querría que funcionasen como una distinción reservada a quienes representan oficialmente a la Corona. Así, únicamente los miembros que desarrollasen compromisos institucionales conservarían el tratamiento de Alteza Real, sus títulos, una asignación económica y una residencia vinculada a sus obligaciones.

Un amigo del heredero ha explicado a Sykes el planteamiento que estaría sobre la mesa: “Si eres un miembro de la realeza que desempeña funciones oficiales —es decir, si participas en actos públicos, recorres el país, realizas labores diplomáticas o gubernamentales, asumes un papel institucional, interactúas con la gente o te levantas un miércoles lluvioso para viajar a Sheffield—, entonces ostentarás el tratamiento de ‘Alteza Real’ (HRH) y llevarás el título de príncipe o princesa. Además, recibirás una asignación, un sueldo y una residencia; una única residencia”.

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Guillermo, príncipe de Gales, Catalina, el príncipe Enrique y Meghan caminan en el exterior del castillo de Windsor tras el fallecimiento de la reina Isabel de Gran Bretaña. (REUTERS/Andrew Couldridge/Foto de archivo).

La otra cara de esta propuesta afectaría a quienes optasen por desarrollar una vida al margen de la institución. “Si no realizas estas tareas y no eres un miembro de la realeza en activo, no tendrás el tratamiento de ‘Alteza Real’, no dispondrás de una vivienda gratuita o subvencionada, ni gozarás de privilegios especiales. Eso sí, serás un ciudadano particular, libre de seguir con tu vida y de ganar dinero como mejor te parezca”, añade la misma fuente.

Harry y sus hijos, entre los posibles afectados

De acuerdo con lo publicado por Sykes, el plan contemplaría retirar legalmente a Harry su condición de príncipe, además del tratamiento de Alteza Real. La medida se extendería a Meghan y a sus hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, que dejarían de utilizar sus títulos de príncipe y princesa. Se trataría de un paso especialmente significativo en la ya complicada relación entre los dos hijos de Carlos III.

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La reforma también podría tener repercusiones para los propios hijos de Guillermo y Kate Middleton. La princesa Carlota y el príncipe Luis tendrían la posibilidad de renunciar a sus títulos cuando alcanzasen la edad adulta si decidiesen emprender una trayectoria profesional independiente. La excepción sería el príncipe George, segundo en la línea de sucesión y cuyo futuro como heredero estaría, según el libro, “totalmente definido”.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

El escritor sostiene que Guillermo y Kate admiran el modelo elegido por la princesa Ana para sus hijos, Peter y Zara Phillips, que crecieron sin títulos reales. También el príncipe Eduardo y su esposa, Sophie, optaron por que sus hijos, lady Louise y James, vizconde Severn, no utilizasen el tratamiento de Alteza Real. La propia Ana explicó en 2020 a Vanity Fair: “Creo que probablemente fue más fácil para ellos... tener títulos conlleva desventajas”.

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Las cartas patentes, la vía para cambiar las normas

Para poner en marcha esta reorganización, los asesores constitucionales habrían señalado a Guillermo un mecanismo legal: las cartas patentes, documentos mediante los cuales el monarca puede establecer disposiciones oficiales. Fue precisamente este recurso el que empleó Jorge V en 1917 para determinar quiénes podían recibir los tratamientos reales que continúan vigentes.

El príncipe Enrique de Gran Bretaña, duque de Sussex (izq.), y el príncipe Andrés de Gran Bretaña salen tras asistir a la coronación del rey Carlos III de Gran Bretaña, en la Abadía de Westminster, en el centro de Londres, el 6 de mayo de 2023. (Foto de TOBY MELVILLE / POOL / AFP)

La propuesta buscaría, además, evitar situaciones como las de Harry y Andrés Mountbatten-Windsor, que mantuvieron su estatus real después de abandonar sus compromisos oficiales. En el caso de los duques de Sussex, el acuerdo alcanzado en Sandringham en 2020 estableció que dejarían de utilizar el tratamiento de Alteza Real, aunque no se les retiró formalmente.

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Por ahora, el Palacio de Kensington no ha confirmado estas informaciones. Un portavoz de los príncipes de Gales se ha limitado a señalar: “Por norma general, no comentamos libros ni las afirmaciones que en ellos se plantean”.

Guillermo, sin embargo, ya había anticipado que su reinado no estaría exento de novedades. Durante una conversación con el actor Eugene Levy para un programa de Apple TV, el año pasado afirmó: “Creo que se puede decir que el cambio forma parte de mis planes”. Y añadió: “Un cambio para bien. Lo acepto y disfruto de él. No le temo; de hecho, lo que me entusiasma es la posibilidad de impulsar ciertos cambios. No cambios excesivamente radicales, sino aquellos que considero necesarios”.

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