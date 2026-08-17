América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Rodrigo Paz establece la designación de delegados presidenciales y ajusta su gabinete con tres “superministerios”

La decisión de cerrar dos ministerios fue oficializada a través de un decreto supremo en el cual también se establece la designación de delegados regionales

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se dirige a los medios de comunicación en La Paz (Bolivia), el 8 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se dirige a los medios de comunicación en La Paz (Bolivia), el 8 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales/Foto de archivo
Guardar

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hizo oficial a través de un decreto supremo el ajuste de gabinete que había anunciado a inicios de mes y estableció además la designación de delegados presidenciales en los nueve departamentos del país.

Con el cierre de las carteras de Turismo y Cultura, y de Planificación y Medioambiente, el equipo de Paz queda compuesto por 12 ministerios, tres de los cuales -Presidencia, Economía y Producción Sostenible, Medioambiente y agua- asumen nuevas competencias agrupadas en cinco viceministerios.

A estas tres carteras, que los medios locales han denominado “superministerios”, se suman Relaciones Exteriores, Gobierno (Interior), Defensa, Hidrocarburos, Educación, Salud, Trabajo, Minería y Obras Públicas.

PUBLICIDAD

Se trata del segundo ajuste en la conformación del gabinete en los nueve meses de Gobierno. Paz arrancó su gestión en noviembre pasado con 15 ministerios, menos de dos semanas después eliminó el Ministerio de Justicia y finalmente este mes los redujo a 12.

Rodrigo Paz toma juramento a los ministros Fernando Aramayo y Héctor Huanca
Rodrigo Paz toma juramento a los ministros Fernando Aramayo (Presidencia) y Héctor Huanca (Relaciones Internacionales).

El presidente Paz defendió esta reducción como una forma de reducir la burocracia y hacer más eficiente la administración del Estado. “Hoy día cambiamos de etapa, ha comenzado un tiempo de transformaciones profundas. Siempre dijimos: primero vamos a ordenar la casa y después las instancias correspondientes”, justificó el primer mandatario al reformular su gabinete a nueve meses de haber iniciado el Gobierno. El cambio se traducirá en la creación de una agencia estatal de turismo mientras que las funciones del extinto Ministerio de Planificación sería absueltas por otras carteras.

PUBLICIDAD

Su decisión, sin embargo, no estuvo exenta de críticas provenientes principalmente de sectores ligados al ámbito turístico, cultural y académico.

Estos cambios también han estado acompañados de renuncias y relevos de ministros: solo seis de los 15 ministros que conformaron el primer equipo de Gobierno se mantienen en funciones.

Adicionalmente a los ajustes ministeriales, el Decreto Supremo 5675 establece la designación de los delegados presidenciales en los nueve departamentos “para la coordinación, articulación, seguimiento y evaluación” de proyectos 2 iniciativas de interés nacional “cuya naturaleza requiera una representación o gestión especializada”. Estos funcionarios dependerán directamente del despacho presidencial.

En agosto de 2025, el candidato Rodrigo Paz (PDC) ganó la primera vuelta electoral y disputó en octubre el balotaje con Jorge Quiroga. Tarija, Bolivia, October 19, 2025. REUTERS/Sara Aliaga
En agosto de 2025, el candidato Rodrigo Paz (PDC) ganó la primera vuelta electoral y disputó en octubre el balotaje con Jorge Quiroga. Tarija, Bolivia, October 19, 2025. REUTERS/Sara Aliaga

La figura de los delegados presidenciales no es reciente en Bolivia. En el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) se implementaron para hacer seguimiento a políticas relacionadas a tierras y conflictos agrarios o hidrocarburos, en un momento de alta tensión por la definición de políticas entorno a la exportación de gas natural, entre otros.

Posteriormente, los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) designó delegados el primero para temas sectoriales y regionales, mientras que el segundo los tuvo enfocados en la organización del Bicentenario de Bolivia celebrado en agosto de 2025.

También hubo la figura de delegados presidenciales a nivel internacional. El caso más reciente es el del expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) que fue nombrado Delegado Presidencial ante la Comunidad Internacional en 2019, durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez. Su misión consistió en defender la legalidad de la sucesión constitucional que llevó a Áñez a la presidencia tras la crisis política y denunciar presuntas vulneraciones de derechos.

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo Pazgabineteministrosdelegado presidencial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ballena de ocho metros murió en la costa de Montevideo: piden no acercarse y advierten por olores intensos

El animal quedó varado en Punta Espinillo y su extracción fue descartada por las condiciones del terreno y el peligro para quienes participen del operativo

Ballena de ocho metros murió en la costa de Montevideo: piden no acercarse y advierten por olores intensos

Costa Rica ha pagado más de 10.2 millones de dólares en pensiones a expresidentes hasta julio de 2026, según la Presidencia

Los desembolsos oficiales divulgados en cadena nacional muestran que siete exmandatarios recibieron casi cuatro millones de colones mensuales por persona, en un régimen que no exige cotización previa y que el Ejecutivo busca eliminar

Costa Rica ha pagado más de 10.2 millones de dólares en pensiones a expresidentes hasta julio de 2026, según la Presidencia

Más de 7,600 hondureños llegaron a España en el segundo trimestre de 2026

El contexto político y económico en la nación latinoamericana impulsa la movilidad hacia Europa, mientras aumentan las llegadas y salidas de ciudadanos hondureños según la estadística oficial

Más de 7,600 hondureños llegaron a España en el segundo trimestre de 2026

Uruguay prepara la llegada de León XIV: Iglesia pide encuesta para estimar cuántas personas se movilizarán

Las autoridades eclesiásticas buscan calcular cuántos fieles participarán de las actividades que habrá en Montevideo, Paysandú y Florida, mientras el gobierno prepara un dispositivo de seguridad inédito

Uruguay prepara la llegada de León XIV: Iglesia pide encuesta para estimar cuántas personas se movilizarán

Mientras la maquinaria retira los escombros, las esperanzas de encontrar supervivientes del terremoto en Colombia se desvanecen

El sismo de magnitud 7,4 del pasado lunes causó la muerte de casi 300 personas y destruyó miles de edificios. Al menos 140 personas siguen desaparecidas, según informaron las autoridades

Mientras la maquinaria retira los escombros, las esperanzas de encontrar supervivientes del terremoto en Colombia se desvanecen
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

La reflexión de Christian Gálvez tras llevar el espíritu de ‘Pasapalabra’ a Hollywood con Patricia Pardo: “De Móstoles a Los Ángeles, de ser hijo a ser padre”

Madres buscadoras de Sonora convocan a marchar el 30 de agosto por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Gabriel Milito confirma la razón por la cual la Hormiga González no jugó vs Santos

Greeicy abrió el concierto de Karol G en Los Ángeles con un llamado a la solidaridad por el terremoto en Colombia

DEPORTES

La icónica camiseta de Michael Jordan que será subastada en más de USD 10 millones y podría superar un histórico récord

La icónica camiseta de Michael Jordan que será subastada en más de USD 10 millones y podría superar un histórico récord

Conmoción en Italia: un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado

Se cierra la fecha 5 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber de los partidos de la jornada

Independiente visitará a Lanús tras el despido de Quinteros y a la espera del debut de su nuevo DT: hora, TV y formaciones

La batalla legal de USD 50 millones entre una figura del deporte y su ex pareja: “Lo mejor para nuestros hijos”

ENTRETENIMIENTO

Viola Davis, Selma Blair y más estrellas de Hollywood despiden a Hayden Panettiere: “Esto no puede ser real”

Viola Davis, Selma Blair y más estrellas de Hollywood despiden a Hayden Panettiere: “Esto no puede ser real”

La policía revela los primeros detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere, actriz de “Héroes”

Así luce Robert De Niro a los 83 años

Marvel revela Avengers: Doomsday y confirma a Doctor Doom como la gran amenaza

Quiénes son los personajes que ya tienen lugar en la próxima película de los X-Men