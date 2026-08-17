Rodrigo Paz establece la designación de delegados presidenciales y ajusta su gabinete con tres “superministerios”

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se dirige a los medios de comunicación en La Paz (Bolivia), el 8 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales/Foto de archivo

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hizo oficial a través de un decreto supremo el ajuste de gabinete que había anunciado a inicios de mes y estableció además la designación de delegados presidenciales en los nueve departamentos del país.

Con el cierre de las carteras de Turismo y Cultura, y de Planificación y Medioambiente, el equipo de Paz queda compuesto por 12 ministerios, tres de los cuales -Presidencia, Economía y Producción Sostenible, Medioambiente y agua- asumen nuevas competencias agrupadas en cinco viceministerios.

A estas tres carteras, que los medios locales han denominado “superministerios”, se suman Relaciones Exteriores, Gobierno (Interior), Defensa, Hidrocarburos, Educación, Salud, Trabajo, Minería y Obras Públicas.

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Se trata del segundo ajuste en la conformación del gabinete en los nueve meses de Gobierno. Paz arrancó su gestión en noviembre pasado con 15 ministerios, menos de dos semanas después eliminó el Ministerio de Justicia y finalmente este mes los redujo a 12.

Rodrigo Paz toma juramento a los ministros Fernando Aramayo (Presidencia) y Héctor Huanca (Relaciones Internacionales).

El presidente Paz defendió esta reducción como una forma de reducir la burocracia y hacer más eficiente la administración del Estado. “Hoy día cambiamos de etapa, ha comenzado un tiempo de transformaciones profundas. Siempre dijimos: primero vamos a ordenar la casa y después las instancias correspondientes”, justificó el primer mandatario al reformular su gabinete a nueve meses de haber iniciado el Gobierno. El cambio se traducirá en la creación de una agencia estatal de turismo mientras que las funciones del extinto Ministerio de Planificación sería absueltas por otras carteras.

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Su decisión, sin embargo, no estuvo exenta de críticas provenientes principalmente de sectores ligados al ámbito turístico, cultural y académico.

Estos cambios también han estado acompañados de renuncias y relevos de ministros: solo seis de los 15 ministros que conformaron el primer equipo de Gobierno se mantienen en funciones.

Adicionalmente a los ajustes ministeriales, el Decreto Supremo 5675 establece la designación de los delegados presidenciales en los nueve departamentos “para la coordinación, articulación, seguimiento y evaluación” de proyectos 2 iniciativas de interés nacional “cuya naturaleza requiera una representación o gestión especializada”. Estos funcionarios dependerán directamente del despacho presidencial.

En agosto de 2025, el candidato Rodrigo Paz (PDC) ganó la primera vuelta electoral y disputó en octubre el balotaje con Jorge Quiroga. Tarija, Bolivia, October 19, 2025. REUTERS/Sara Aliaga

La figura de los delegados presidenciales no es reciente en Bolivia. En el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) se implementaron para hacer seguimiento a políticas relacionadas a tierras y conflictos agrarios o hidrocarburos, en un momento de alta tensión por la definición de políticas entorno a la exportación de gas natural, entre otros.

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Posteriormente, los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) designó delegados el primero para temas sectoriales y regionales, mientras que el segundo los tuvo enfocados en la organización del Bicentenario de Bolivia celebrado en agosto de 2025.

También hubo la figura de delegados presidenciales a nivel internacional. El caso más reciente es el del expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) que fue nombrado Delegado Presidencial ante la Comunidad Internacional en 2019, durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez. Su misión consistió en defender la legalidad de la sucesión constitucional que llevó a Áñez a la presidencia tras la crisis política y denunciar presuntas vulneraciones de derechos.

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