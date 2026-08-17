La icónica camiseta de Michael Jordan que será subastada en más de USD 10 millones y podría superar un histórico récord

La camiseta blanca de Michael Jordan en los Chicago Bulls que se subastará con el número 23 y la palabra Bulls en rojo, muestra el parche de las Finales de la NBA.

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La camiseta que Michael Jordan usó en el tercer partido de las Finales de la NBA de 1998 saldrá a subasta dentro de pocas semanas con una estimación superior a USD 10 millones, una cifra que la posicionaría entre marcas históricas del mercado de recuerdos deportivos por tratarse de una pieza de su sexto y último título con los Chicago Bulls en la temporada conocida como The Last Dance.

La puja abrirá el 15 de septiembre a través de la casa de subastas Joopiter. La prenda fue identificada mediante cotejo fotográfico por el autenticador externo MeiGray, un elemento central para sostener su valor en un segmento donde la verificación determina los precios, según el relevamiento de The Athletic. Si la subasta alcanza la estimación previa, la N° 23 de Su Majestad desafiará el récord vigente para una camiseta de básquet vendida durante una subasta pública. La marca actual es de USD 10,1 millones, que fueron pagados en el 2022 por la camiseta que Jordan llevó en el primer partido de esas mismas Finales del 98.

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Esa pieza había sido, además, el recuerdo deportivo usado en competencia más caro de cualquier disciplina hasta que la camiseta del “called shot” de Babe Ruth en la Serie Mundial de 1932 se vendió por USD 24,12 millones en 2024. El nuevo lote de Jordan aparece en un momento de fuerte expansión del mercado, impulsado por inversores de alto patrimonio que vuelcan dinero al negocio de coleccionables deportivos.

La musculosa que se va a subastar no es una más en la historia. El tercer juego de aquellas finales llegó con la serie empatada 1-1 tras dos partidos en cancha del Utah Jazz, el equipo de John Stockton y Karl Malone. De regreso en Chicago, los Bulls ganaron por una histórica diferencia (96-54) y tomaron ventaja de 2-1. Jordan terminó ese encuentro con 24 puntos, la máxima anotación del partido, y lanzó 7 de 14 de campo. Chicago ganó luego el cuarto y el sexto partido para sellar el segundo tricampeonato de la franquicia y su sexto anillo en ocho años.

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La histórica dorsal con el 23 de Su Majestad

Caitlin Donovan, directora global de ventas de Joopiter, dijo al medio que “The Last Dance” representa “uno de los capítulos definitorios de la historia de todo el deporte, no solo del básquet”. Añadió que ese tramo “fue más que el final de su carrera con los Bulls” porque marcó “la culminación de una de las mayores dinastías” que, a su juicio, se hayan formado.

Barry Meisel, fundador de MeiGray, sostuvo ante la publicación que la camiseta reúne “todos los componentes clave” que explican por qué el negocio de recuerdos deportivos se convirtió en una clase de activo. “Tienes al mejor jugador de todos los tiempos, tienes ‘The Last Dance’ y su campeonato final. Dentro del contexto de los coleccionistas de la NBA, están todos los elementos de una reliquia que se cuenta entre las mayores de todos los tiempos”, afirmó.

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Uno de los factores que elevan el interés por prendas usadas por Jordan es su rareza frente al volumen de piezas de figuras de hoy que van a subasta. ¿Las razones? Los jugadores contemporáneos de la NBA usan la misma camiseta en menos partidos que generaciones anteriores y que, además, con frecuencia cambian de camiseta varias veces en un mismo encuentro por razones ligadas a la coleccionabilidad y a la generación de ingresos para equipos y ligas.

El parche de las Finales de la NBA está bordado en el hombro de una camiseta blanca de los Chicago Bulls de Michael Jordan, objeto de una subasta.

Meisel explicó que Jordan sigue siendo “una reliquia muy, muy, muy rara”, sobre todo si se lo compara con figuras de la era actual como LeBron James o Stephen Curry. “Era una época distinta. No existían programas de camisetas usadas en partidos. Los equipos no le ponían una camiseta nueva a un jugador en cada partido o cada par de partidos”, señaló.

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Los datos del mercado acompañan esa percepción: Jordan es el deportista más buscado cada mes en eBay entre todas las disciplinas y, de acuerdo con GemRate, empresa que sigue datos de calificación y ventas de tarjetas, solo en julio se gastaron casi USD 19,4 millones en tarjetas suyas, el mayor monto mensual destinado a un solo atleta en lo que va del año.

Para Joopiter, la operación también tiene peso estratégico. La casa fue fundada en 2022 por el músico Pharrell Williams y ya vendió otras piezas vinculadas con Jordan, entre ellas una tarjeta de novato firmada por USD 2,5 millones y pares de Air Jordan firmados y usados en partido.

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La subasta estará acompañada por dos exhibiciones en septiembre. La camiseta estará en la galería Free Parking de Nueva York del 15 al 20 de septiembre y en Canon Collectibles de Los Ángeles del 21 al 26. Donovan dijo que, para un objeto de esta importancia, “la emoción es clave”. También explicó que la firma busca atraer al posible comprador “a un gran nivel, a un precio que rompa récords”, pero que considera igual de importante abrir la historia del deporte a aficionados que aman a Jordan, a los Bulls y a “The Last Dance”, y que recuerdan dónde estaban cuando ocurrió ese momento.

Una etiqueta de autenticidad y marca de Nike en una camiseta blanca de los Chicago Bulls con perforaciones es parte de la subasta de una camiseta icónica de Jordan.