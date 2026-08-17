Viola Davis, Selma Blair y más estrellas de Hollywood despiden a Hayden Panettiere: “Esto no puede ser real”

Hayden Panettiere murió a los 36 años y el mundo del espectáculo la despidió con homenajes en redes sociales (REUTERS/Captura de video)

Guardar

El mundo del espectáculo despidió este lunes 17 de agosto a Hayden Panettiere con una oleada de homenajes en redes sociales.

La actriz, conocida por sus papeles en las series Héroes y Nashville, murió el domingo a los 36 años. La causa del deceso no ha sido revelada.

PUBLICIDAD

Su padre, Skip Panettiere, comunicó la noticia con un comunicado en el que describió a su hija como “una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

En esa misma línea, pidió privacidad “mientras nuestra familia se toma tiempo para procesar esta pérdida inimaginable”.

Una de las reacciones más extensas llegó de Bethany Joy Lenz, actriz conocida por su papel de Haley James Scott en One Tree Hill.

PUBLICIDAD

Bethany Joy Lenz recordó en Instagram la amistad de décadas que la unió a la actriz desde su infancia en los estudios Screen Gem (Instagram/@msbethanyjoylenz)

Lenz publicó en Instagram un largo texto acompañado de fotografías que documentan décadas de amistad. “Estoy destrozada. Conocí a esa pequeña rubia salvaje. ¿Tenía nueve años? ¿Diez? Yo tenía dieciocho”, escribió.

“Corría por los pasillos del estudio Screen Gem en la calle 44 Este, riendo y jugando entre ensayos. Se sabía sus líneas y las de todos los demás. Su inteligencia era asombrosa. Entendía las escenas, los matices y el sufrimiento humano como ningún niño que yo hubiera visto ante una cámara”, continuó en su homenaje.

PUBLICIDAD

Lenz confesó que la relación entre ambas fue intermitente a lo largo de los años, con encuentros esporádicos y promesas de reuniones que nunca se concretaron. “Nos conectábamos de vez en cuando, como la prima en la reunión familiar que se hizo famosa y la vida se la llevó lejos”, escribió.

El cierre de su texto fue el más emotivo: “No entiendo cómo esto es real. Todo parecía estar cambiando. ¿Estaba volviendo a la vida, verdad? Era demasiado joven y todavía hay tanta vida por delante. Y su hija… Hayden, estás rodeada de amor. Lo siento por cada momento en que no me comuniqué. Esto no puede ser real".

PUBLICIDAD

Viola Davis homenajeó a Panettiere y destacó el trabajo que compartieron junto a Julius Tennon en la película "Custody" (Instagram/@violadavis)

La ganadora del Oscar Viola Davis también dedicó un mensaje a Panettiere en Instagram. Davis y su esposo, Julius Tennon, compartieron pantalla con ella en el drama judicial de 2016 Custody.

“Qué talento tan extraordinario eras… tan dotada. Julius y yo amamos trabajar contigo… un alma vieja y sabia con un corazón tan profundo”, escribió Davis.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Desearía que el mundo hubiera tenido más tiempo contigo porque tenía una ardiente curiosidad sobre en quién te estabas convirtiendo. Vi a este hermoso fénix surgir de las cenizas”.

La actriz cerró su mensaje con una promesa: “Tus pruebas se convirtieron en tu testimonio, y tu testimonio se convirtió en tu legado. Serás recordada”.

PUBLICIDAD

"Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor. Por favor", escribió Selma Blair bajo la última fotografía que Hayden Panettiere compartió en redes sociales (Instagram/@selmablair)

Selma Blair, estrella de Legalmente rubia, reaccionó con una intensidad particular. Dejó tres comentarios distintos en la última publicación de Instagram que Panettiere compartió en julio.

“Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor. Por favor”, escribió en el primero. En el segundo: “Te amo, cola de ballena, mi amiga”. En el tercero: “Me estoy muriendo. Por favor, estate aquí”.

PUBLICIDAD

Melissa Barrera, coprotagonista de Panettiere en Scream 6, escribió en sus historias de Instagram: “Descansa en paz, dulce Hayden”.

David Arquette, quien trabajó junto a la actriz en Scream 4, dejó un escueto “Te amo, Hayden” en un comentario de Instagram. Rosie O’Donnell compartió una fotografía de Panettiere con el mensaje: “Dios mío, con el corazón roto”.

PUBLICIDAD

Melissa Barrera despidió a su compañera de reparto en "Scream 6" con un mensaje en sus historias de Instagram (Instagram/@melissabarreram)

El presentador y autor Jay Shetty escribió en redes sociales: “No puedo creerlo. Nuestra amistad apenas había comenzado y me conmovió la conversación que compartimos a principios de este año. Mi amor y mis condolencias a su familia y sus fans”.

La cantante JoJo también se expresó: “Lo siento muchísimo al enterarme de su partida. Dios mío”.

Randall Slavin, quien aparece junto a Panettiere en la última fotografía publicada en la cuenta de la actriz, reposteó la imagen en sus historias con el mensaje: “La paz sea contigo, H”.

Randall Slavin reposteó en sus historias de Instagram la última fotografía publicada en la cuenta de la artista, en la que ambos aparecen juntos (Instagram/@randallslavin)

Hayden Panettiere, nacida en Nueva York, fue madre de Kaya, de 11 años, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko. La pareja se comprometió en 2013 y se separó en 2018.

La actriz había hablado públicamente de sus batallas con la adicción al alcohol y los opioides, y con la depresión posparto. En mayo publicó su memoria de 320 páginas, This Is Me: A Reckoning, en la que documentó esas experiencias.