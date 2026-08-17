Marvel revela Avengers: Doomsday y confirma a Doctor Doom como la gran amenaza

Él solía ser diferente. Avengers: Doomsday, estreno 17 de diciembre. Solo en cines. (Marvel)

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Marvel Studios activó la conversación global en la D23: The Ultimate Disney Fan Event con la presentación de un avance especial de Avengers: Doomsday, la película que llegará exclusivamente a los cines el 17 de diciembre de 2026. El material puso en el centro a Robert Downey Jr. como Victor von Doom / Doctor Doom, una elección que modifica el mapa del Universo Cinematográfico de Marvel y eleva las expectativas sobre el próximo gran cruce multiversal del estudio.

La revelación del adelanto ocurrió sobre el escenario de Disney en un panel encabezado por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, junto con Downey Jr., Chris Evans y Hayley Atwell. En paralelo, el estudio difundió un nuevo póster de la película y confirmó de nuevo la fecha de estreno, fijada para diciembre, en el cierre de año más fuerte de su calendario de lanzamientos.

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Robert Downey Jr. vuelve al universo Marvel como Victor von Doom, el nuevo villano de Avengers: Doomsday (Disney)

El tráiler mostró a Doctor Doom como la amenaza central de la historia. En las imágenes, el personaje aparece con un poder capaz de frenar a varios héroes y de imponer una escala de destrucción inédita en esta fase de Marvel. Una de las líneas del avance resume ese enfoque: “El infierno me responde a mí, yo soy Doom”. La frase acompaña una secuencia en la que detiene el ataque de Thor y moviliza un ejército de Centinelas, figuras asociadas al universo de los X-Men.

El nuevo material también refuerza la dimensión emocional del villano. Sue Storm aparece afectada por el pasado de Victor von Doom, mientras Reed Richards lo enfrenta entre ruinas con una pregunta directa sobre la devastación de una ciudad. Otra línea del personaje, “Todos ustedes han vivido vidas robadas. Ahora tienen que devolverlas”, instala uno de los ejes del conflicto y apunta de forma directa a la idea de universos cruzados, identidades alteradas y cuentas pendientes entre realidades distintas.

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Avengers: Doomsday llegará exclusivamente a los cines el 17 de diciembre de 2026. (Disney)

La producción reunirá a héroes de tres universos distintos que acabarán arrastrados a una colisión mortal. Esa premisa permite entender por qué el reparto funciona como uno de los más amplios de la saga. Marvel Studios confirmó la participación de Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena y Tenoch Huerta Mejía.

La alineación confirma un cruce entre Avengers, Fantastic Four, Thunderbolts y varios nombres históricos del universo mutante en pantalla. La presencia de McKellen, Stewart, Marsden, Grammer, Romijn y Cumming convierte a Doomsday en una pieza clave para la integración de los X-Men dentro del MCU. También gana peso el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, un movimiento que alimenta preguntas sobre versiones alternativas del personaje y sobre el lugar que ocupará dentro del nuevo tablero narrativo.

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La película dirigida por Anthony y Joe Russo sumará personajes de Avengers, Fantastic Four, Thunderbolts y X-Men. (Disney)

La dirección estará otra vez en manos de Anthony y Joe Russo, responsables de títulos como Captain America: The Winter Soldier, Civil War, Avengers: Infinity War y Endgame. El regreso de los hermanos Russo refuerza la apuesta por una historia de gran escala, con múltiples frentes abiertos y un villano que mezcla poder tecnológico, ambición política y una herida personal que el avance apenas insinúa.

Entre los elementos que más discusión generaron aparece justamente la identidad de Doom. Parte de los fans interpreta que el regreso de Robert Downey Jr. podría esconder una conexión con Tony Stark desde otra realidad. Otros sostienen que el vínculo de Doom con Sue y Reed descarta esa lectura y apunta a una versión más cercana a los cómics. El propio material promocional también abrió otra teoría: la posible existencia de dos versiones de Doctor Doom, a partir de diferencias visibles en el traje y en el aspecto de sus ojos en distintas escenas.

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La aparición de los Centinelas en el tráiler reforzó las señales de un cruce mayor con el universo de los X-Men. (Disney)

Con ese escenario, Avengers: Doomsday se perfila como la película que puede reorganizar el futuro inmediato de Marvel Studios. El estudio ya puso en circulación su nuevo póster y el tráiler en versiones subtitulada y doblada, mientras la cuenta regresiva queda marcada por una fecha concreta: el 17 de diciembre de 2026, cuando el siguiente gran choque del multiverso llegue sólo a salas de cine.