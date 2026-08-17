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Costa Rica ha pagado más de 10.2 millones de dólares en pensiones a expresidentes hasta julio de 2026, según la Presidencia

Los desembolsos oficiales divulgados en cadena nacional muestran que siete exmandatarios recibieron casi cuatro millones de colones mensuales por persona, en un régimen que no exige cotización previa y que el Ejecutivo busca eliminar

Primer plano de múltiples fajos de billetes de colones costarricenses, con denominaciones de 1000, 5000 y 10000, apilados sobre una superficie de madera.
Grandes fajos de billetes de colones costarricenses, incluyendo denominaciones de 1000, 5000 y 10000, se observan cuidadosamente apilados, representando el flujo monetario de la nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Costa Rica ha destinado más de 5,469 millones de colones (alrededor de 10.2 millones de dólares estadounidenses) en concepto de pensiones para sus expresidentes hasta julio de 2026, según datos divulgados en la más reciente cadena nacional.

La cifra, presentada al país el domingo, reavivó el debate sobre el costo y la legitimidad de estos beneficios, en un contexto en el que la presidenta Laura Fernández anunció una propuesta legislativa para suprimirlos de manera inmediata y definitiva.

El monto pagado a cada expresidente

De acuerdo con la información oficial, los expresidentes beneficiados han recibido, desde el momento en que dejaron el cargo hasta la fecha, los siguientes montos:

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  • Rafael Ángel Calderón: más de 972 millones de colones (unos 1.81 millones de dólares)
  • José María Figueres: más de 936 millones de colones (aproximadamente 1.74 millones de dólares)
  • Miguel Ángel Rodríguez: más de 906 millones de colones (cerca de 1.68 millones de dólares)
  • Abel Pacheco: más de 830 millones de colones (alrededor de 1,55 millones de dólares)
  • Óscar Arias Sánchez: más de 869 millones de colones (unos 1.62 millones de dólares)
  • Laura Chinchilla: más de 578 millones de colones (1.08 millones de dólares)
  • Luis Guillermo Solís: más de 376 millones de colones (702,000 dólares)

En total, la suma supera los 5,469 millones de colones (10.2 millones de dólares estadounidenses). Estos pagos equivalen a casi cuatro millones de colones mensuales por expresidente (alrededor de 7,460 dólares estadounidenses), sin que hayan cotizado para acceder a este beneficio, según explicó la mandataria.

Fernández agregó que algunos exmandatarios, como José María Figueres y Rafael Ángel Calderón, empezaron a percibir la pensión cuando tenían 43 y 45 años de edad, respectivamente, y que hay casos en los que un expresidente recibe hasta tres pensiones simultáneas.

Una mujer rubia con blazer a cuadros se sitúa ante un fondo de billete con "MIL COLONES" y seis figuras de personas en escala de grises, algunas con halo rojo.
La mandataria presentó un proyecto para suprimir el beneficio a exjefes de Estado, incluso el suyo y el de Rodrigo Chaves, con aplicación inmediata y sin excepciones cuando entre en vigor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un privilegio cuestionado y el contraste social

La presidenta Laura Fernández enfatizó que el pago de estas pensiones recae directamente sobre la población. Señaló que mientras los expresidentes reciben sumas millonarias, miles de familias costarricenses esperan una pensión no contributiva de menos de 100,000 colones mensuales (aproximadamente 187 dólares estadounidenses).

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“Eso lo pagamos todos los costarricenses. Ustedes, de su bolsillo, han financiado casi cinco mil quinientos millones de colones a expresidentes que no cotizaron y que no necesitan ese dinero para sobrevivir”, manifestó Fernández, según recogió la cadena nacional.

La mandataria también recordó que su lucha contra las pensiones de privilegio no es reciente. Cuando era ministra en el gobierno de Rodrigo Chaves, impulsó un proyecto de ley para eliminarlas, que fue archivado por la Asamblea Legislativa de entonces.

Según Fernández, el anterior congreso archivó o rechazó al menos cuatro iniciativas presentadas por el Ejecutivo o por diputados oficialistas para terminar con este beneficio. Actualmente solo queda una propuesta pendiente de trámite en el parlamento.

La propuesta del Ejecutivo: “Cero Tolerancia”

Durante su mensaje, Laura Fernández anunció la presentación ante la Asamblea Legislativa del proyecto “Cero Tolerancia a las pensiones de lujo de los expresidentes”, que busca terminar con este régimen especial.

“Lo digo claramente a todos los expresidentes: no más pensiones de privilegio, incluidas la de don Rodrigo Chaves y la que yo podría llegar a tener. Me pueden criticar por muchas cosas, pero nunca podrán decir que traicioné mis principios. Mi lucha por acabar con este odioso pago empezó hace muchos años”, declaró la presidenta.

Laura Fernández y la batalla contra las pensiones de lujo: una ley archivada, cuatro intentos frenados y el reclamo por pagos sin cotización.
Laura Fernández y la batalla contra las pensiones de lujo: una ley archivada, cuatro intentos frenados y el reclamo por pagos sin cotización.

Fernández criticó que otras propuestas legislativas, como la impulsada por el Frente Amplio, no suprimen realmente el beneficio, pues permitirían que un expresidente lo mantenga si declara ingresos inferiores a tres salarios base. En contraste, el nuevo proyecto del Gobierno establece que las pensiones de lujo para todos los expresidentes desaparecerán el mismo día en que la ley entre en vigor, sin excepciones, “sin filtros, sin declaraciones voluntarias que pueden amañarse fácilmente”.

La presidenta subrayó que la justicia debe ser igual para todos los ciudadanos: “Cada persona debe recibir únicamente la pensión por la que cotizó, igual que cualquier otro costarricense. Eso es lo justo. Eso es frenar privilegios, áticos con corona, que este país ya no puede seguir tolerando más”.

Próximos pasos

La discusión sobre la eliminación de las pensiones de expresidentes continuará en la Asamblea Legislativa, donde el Ejecutivo espera que el nuevo proyecto impulse un cambio definitivo.

La presidenta convocó a la ciudadanía a seguir el avance de su propuesta, que será abordada en una conferencia de prensa especial el miércoles 19 de agosto.

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