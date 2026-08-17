Ballena de ocho metros murió en la costa de Montevideo: piden no acercarse y advierten por olores intensos

Ejemplar de ballena apareció varado en la costa de Montevideo (Gabriel Martínez - Grupo de Trabajo en Varamientos)

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Una ballena apareció muerta en Punta Espinillo, en la costa oeste de Montevideo, y permanecerá allí luego de que autoridades definieran no retirar el cuerpo. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca alertó además por los “olores intensos” que habrá en las inmediaciones del lugar y recomendó a la población no acercarse hasta allí.

La decisión de dejar el animal allí fue tomada por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la Intendencia de Montevideo y la Prefectura Nacional Naval, según el comunicado oficial publicado días atrás. El texto informa que para tomar una definición se evaluaron “los escenarios posibles y resolvieron dejar al animal en el sitio, dado el riesgo que implicaría su extracción”.

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Fue un vecino de Santa Lucía (departamento de Canelones) el que notificó, el 18 de julio, la presencia de una ballena en la desembocadura del río Santa Lucía, entre Isla del Tigre y Punta Espinillo. Sobre las 15.50 de ese día, equipos técnicos constataron que el cetáceo estaba vivo en una zona de baja profundidad y cerca de un lugar con juncos.

Advierten por fuertes olores por ballena que apareció apareció varada en la costa de Montevideo (Gabriel Martínez - Grupo de Trabajo en Varamientos)

Una hora después de iniciado el monitoreo, el personal se dio cuenta que la ballena ya no estaba allí y comenzaron nuevos relevamientos en la zona. Hubo trabajos por tierra y por aire (utilizando un dron que entregaron vecinos), pero el ejemplar no apareció. La jornada terminó sin novedades.

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Los días siguientes no hubo nuevos avistamientos y fue recién el 23 de julio que la Prefectura informó del hallazgo de una ballena varada muerta, en este sector de Punta Espinillos. Por la ubicación y la alta marea, el cuerpo apenas asomaba sobre el nivel del agua. “Esta situación permitió determinar solamente que se trataba de un rorcual (ballenas con pliegues), coincidiendo con el individuo que se avistó días antes en la misma zona”, dice el comunicado conjunto emitido por las instituciones.

Cuando la marea bajó, el Grupo de Trabajo en Varamientos y los guardaparques del Área Protegida Humedales de Santa Lucía accedieron al ejemplar para identificar la especie. “Hasta el momento, solamente se ha podido determinar que se trata de un rorcual de entre 7-8 metros de largo, del género Belenoptera, ya que aún mantiene zonas del cuerpo que son diagnósticas de las especies, bajo el agua (como lo son parte dorsal de la cabeza y cola)”, detallaron.

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Ballena apareció muerta en Punta Espinillo, Montevideo (Gabriel Martínez - Grupo de Trabajo en Varamientos)

El animal quedó varado en la desembocadura del río Santa Lucía, que es una área rocosa de escasa profundidad, baja visibilidad y fondos fangosos. Además, la zona de Punta Espinillo está caracterizada por “una extensa franja de juncales que separa la tierra firme del agua”.

“Estas condiciones dificultan significativamente la maniobrabilidad de embarcaciones y hacen que cualquier operación de manipulación, tanto por vía terrestre como acuática, implique un riesgo elevado para el personal involucrado. Asimismo, el sitio se encuentra alejado de áreas urbanas y presenta una muy baja afluencia de personas”, agrega el comunicado oficial.

Tras evaluar distintos escenarios, las instituciones definieron de manera conjunta mantener el ejemplo donde está porque extraerlo de allí implicaría un “riesgo significativo” para la seguridad de los operarios. Además, quitarlo de allí tampoco aportaría “beneficios ambientales ni sanitarios”. Por lo tanto, el riesgo no está justificado.

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Ejemplar de ballena apareció varado en la costa de Montevideo (Gabriel Martínez - Grupo de Trabajo en Varamientos)

“Se solicita a la población no acercarse al ejemplar ni manipularlo. Asimismo, se informa que, a medida que avance el proceso natural de descomposición, es posible que se perciban olores intensos en las inmediaciones, cuya presencia e intensidad dependerán de las condiciones meteorológicas, en particular de la dirección e intensidad del viento”, dice el comunicado oficial.

Las instituciones señalan que se va a hacer un seguimiento de la situación.