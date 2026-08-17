América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Ballena de ocho metros murió en la costa de Montevideo: piden no acercarse y advierten por olores intensos

El animal quedó varado en Punta Espinillo y su extracción fue descartada por las condiciones del terreno y el peligro para quienes participen del operativo

Ejemplar de ballena apareció varado en la costa de Montevideo (Gabriel Martínez - Grupo de Trabajo en Varamientos)
Ejemplar de ballena apareció varado en la costa de Montevideo (Gabriel Martínez - Grupo de Trabajo en Varamientos)
Guardar

Una ballena apareció muerta en Punta Espinillo, en la costa oeste de Montevideo, y permanecerá allí luego de que autoridades definieran no retirar el cuerpo. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca alertó además por los “olores intensos” que habrá en las inmediaciones del lugar y recomendó a la población no acercarse hasta allí.

La decisión de dejar el animal allí fue tomada por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la Intendencia de Montevideo y la Prefectura Nacional Naval, según el comunicado oficial publicado días atrás. El texto informa que para tomar una definición se evaluaron “los escenarios posibles y resolvieron dejar al animal en el sitio, dado el riesgo que implicaría su extracción”.

PUBLICIDAD

Fue un vecino de Santa Lucía (departamento de Canelones) el que notificó, el 18 de julio, la presencia de una ballena en la desembocadura del río Santa Lucía, entre Isla del Tigre y Punta Espinillo. Sobre las 15.50 de ese día, equipos técnicos constataron que el cetáceo estaba vivo en una zona de baja profundidad y cerca de un lugar con juncos.

Advierten por fuertes olores por ballena que apareció apareció varada en la costa de Montevideo (Gabriel Martínez - Grupo de Trabajo en Varamientos)
Advierten por fuertes olores por ballena que apareció apareció varada en la costa de Montevideo (Gabriel Martínez - Grupo de Trabajo en Varamientos)

Una hora después de iniciado el monitoreo, el personal se dio cuenta que la ballena ya no estaba allí y comenzaron nuevos relevamientos en la zona. Hubo trabajos por tierra y por aire (utilizando un dron que entregaron vecinos), pero el ejemplar no apareció. La jornada terminó sin novedades.

PUBLICIDAD

Los días siguientes no hubo nuevos avistamientos y fue recién el 23 de julio que la Prefectura informó del hallazgo de una ballena varada muerta, en este sector de Punta Espinillos. Por la ubicación y la alta marea, el cuerpo apenas asomaba sobre el nivel del agua. “Esta situación permitió determinar solamente que se trataba de un rorcual (ballenas con pliegues), coincidiendo con el individuo que se avistó días antes en la misma zona”, dice el comunicado conjunto emitido por las instituciones.

Cuando la marea bajó, el Grupo de Trabajo en Varamientos y los guardaparques del Área Protegida Humedales de Santa Lucía accedieron al ejemplar para identificar la especie. “Hasta el momento, solamente se ha podido determinar que se trata de un rorcual de entre 7-8 metros de largo, del género Belenoptera, ya que aún mantiene zonas del cuerpo que son diagnósticas de las especies, bajo el agua (como lo son parte dorsal de la cabeza y cola)”, detallaron.

Ballena apareció muerta en Punta Espinillo, Montevideo (Gabriel Martínez - Grupo de Trabajo en Varamientos)
Ballena apareció muerta en Punta Espinillo, Montevideo (Gabriel Martínez - Grupo de Trabajo en Varamientos)

El animal quedó varado en la desembocadura del río Santa Lucía, que es una área rocosa de escasa profundidad, baja visibilidad y fondos fangosos. Además, la zona de Punta Espinillo está caracterizada por “una extensa franja de juncales que separa la tierra firme del agua”.

Estas condiciones dificultan significativamente la maniobrabilidad de embarcaciones y hacen que cualquier operación de manipulación, tanto por vía terrestre como acuática, implique un riesgo elevado para el personal involucrado. Asimismo, el sitio se encuentra alejado de áreas urbanas y presenta una muy baja afluencia de personas”, agrega el comunicado oficial.

Tras evaluar distintos escenarios, las instituciones definieron de manera conjunta mantener el ejemplo donde está porque extraerlo de allí implicaría un “riesgo significativo” para la seguridad de los operarios. Además, quitarlo de allí tampoco aportaría “beneficios ambientales ni sanitarios”. Por lo tanto, el riesgo no está justificado.

Ejemplar de ballena apareció varado en la costa de Montevideo (Gabriel Martínez - Grupo de Trabajo en Varamientos)
Ejemplar de ballena apareció varado en la costa de Montevideo (Gabriel Martínez - Grupo de Trabajo en Varamientos)

“Se solicita a la población no acercarse al ejemplar ni manipularlo. Asimismo, se informa que, a medida que avance el proceso natural de descomposición, es posible que se perciban olores intensos en las inmediaciones, cuya presencia e intensidad dependerán de las condiciones meteorológicas, en particular de la dirección e intensidad del viento”, dice el comunicado oficial.

Las instituciones señalan que se va a hacer un seguimiento de la situación.

Temas Relacionados

ballenaballena muertaUruguay

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mientras la maquinaria retira los escombros, las esperanzas de encontrar supervivientes del terremoto en Colombia se desvanecen

El sismo de magnitud 7,4 del pasado lunes causó la muerte de casi 300 personas y destruyó miles de edificios. Al menos 140 personas siguen desaparecidas, según informaron las autoridades

Mientras la maquinaria retira los escombros, las esperanzas de encontrar supervivientes del terremoto en Colombia se desvanecen

Daniel Noboa llegó a China para una visita de Estado enfocada en el comercio y la atracción de inversiones para Ecuador

El mandatario aterrizó en la capital china por invitación del líder Xi Jinping con quien mantendrá conversaciones durante su estadía. Según informó la agencia oficial Xinhua, se trata de la segunda visita del presidente ecuatoriano al país

Daniel Noboa llegó a China para una visita de Estado enfocada en el comercio y la atracción de inversiones para Ecuador

Alcalde de origen dominicano es arrestado por el FBI por un caso federal de fraude y lavado de dinero

La investigación se centra en préstamos de ayuda a pequeñas empresas durante la pandemia, que habrían sido obtenidos con datos falsos y luego desviados mediante transferencias a una cuenta particular, según la acusación

Alcalde de origen dominicano es arrestado por el FBI por un caso federal de fraude y lavado de dinero

República Dominicana registra 1,042 muertes infantiles en 30 semanas de 2026

El sistema de vigilancia reportó 40 fallecimientos de menores de un año en la última semana, 33 de ellos neonatales, según datos citados por Listín Diario

República Dominicana registra 1,042 muertes infantiles en 30 semanas de 2026

Honduras rompe récord de exportaciones de café y apunta a US$2,350 millones en divisas

El país ya exportó más de 7,18 millones de quintales y superó el volumen registrado en el ciclo anterior, mientras las autoridades proyectan cerrar septiembre con $2.350 millones (unos L62.300 millones)

Honduras rompe récord de exportaciones de café y apunta a US$2,350 millones en divisas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 17 de agosto de 2026

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 17 de agosto de 2026

Temblor hoy 17 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Daniel Briceño afirmó que Gregorio Eljach es el peor procurador que ha tenido Colombia: “Nunca busca el beneficio del país”

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 17 de agosto

Prevenir problemas de memoria: qué reveló un estudio sobre longevidad en la Zona Azul de Cerdeña

DEPORTES

Conmoción en Italia: un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado

Conmoción en Italia: un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado

Se cierra la fecha 5 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber de los partidos de la jornada

Independiente visitará a Lanús tras el despido de Quinteros y a la espera del debut de su nuevo DT: hora, TV y formaciones

La batalla legal de USD 50 millones entre una figura del deporte y su ex pareja: “Lo mejor para nuestros hijos”

Tras vencer a Djokovic, Thiago Tirante enfrentará a Landaluce por el Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo ver en vivo

ENTRETENIMIENTO

Viola Davis, Selma Blair y más estrellas de Hollywood despiden a Hayden Panettiere: “Esto no puede ser real”

Viola Davis, Selma Blair y más estrellas de Hollywood despiden a Hayden Panettiere: “Esto no puede ser real”

La policía revela los primeros detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere, actriz de “Héroes”

Así luce Robert De Niro a los 83 años

Marvel revela Avengers: Doomsday y confirma a Doctor Doom como la gran amenaza

Quiénes son los personajes que ya tienen lugar en la próxima película de los X-Men