Uruguay prepara la llegada de León XIV: Iglesia pide encuesta para estimar cuántas personas se movilizarán

El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

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Uruguay se está preparando para la llegada de León XIV a los departamentos de Montevideo, Florida y Paysandú entre el 6 y el 8 de noviembre. Las reuniones entre representantes del gobierno y la Iglesia Católica se han intensificado, mientras se definen detalles de la agenda del pontífice y del operativo de seguridad. Para ajustar los pormenores, un elemento será clave: un estudio de opinión pública encargado por la comunidad católica.

El Ministerio del Interior –la cartera que está a cargo de la seguridad en el país– está trabajando en el operativo.

“Todo es especial en la llegada del papa a nuestro país por lo que significa la figura, por la cantidad de personas que mueve una visita de esas características y por el movimiento económico que genera en el país”, dijo la semana pasada, en una rueda de prensa, el ministro de Interior, Carlos Negro.

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El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

“Estamos trabajando desde ya”, agregó el jerarca, en referencia a las reuniones que está teniendo con los mandos policiales, con autoridades políticas y con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla. Negro anticipó que se tomarán “todas las medidas necesarias” para una movilización que “quizás no tenga precedentes”.

La iglesia local tiene a cargo buena parte de la coordinación de esta visita. Para dimensionar la expectativa por la llegada de León XIV, la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) encargó un estudio de opinión pública, informó el semanario Búsqueda. Lo que se busca es medir el interés que despierta la llegada papal entre los uruguayos, el nivel de entusiasmo que existe y cuántas personas están dispuestas a participar de las actividades en las que participará.

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Con estos datos, la Iglesia Católica uruguaya busca saber la cantidad potencial de asistentes que tendrán las celebraciones y prever las necesidades de infraestructura que haya, la seguridad, el transporte y otros servicios, así como estimar la cantidad de recursos que sean necesarios.

Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay (Iglesia Católica de Uruguay)

León XIV llegará al aeropuerto internacional de Carrasco el viernes 6 de noviembre y allí será recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y otras autoridades de gobierno y eclesiásticas. Luego, mantendrá una reunión privada con el mandatario, según la agenda primaria. Al día siguiente volará a Paysandú, un departamento 375 kilómetros al norte de Montevideo. Está previsto que lleguen varios argentinos.

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León XIV continuará su agenda ese mismo sábado en Montevideo, primero recorriendo obras sociales en el barrio Casavalle, visitando la Universidad Católica del Uruguay, y luego en una celebración masiva que encabezará en el Estadio Centenario.

Las cuatro tribunas del estadio y el campo de juego estarán habilitados, y habrá pantallas gigantes en el exterior si se agota la capacidad, informó Búsqueda. La celebración no será una misa sino un encuentro con intervenciones artísticas, testimonios de fieles y un mensaje de él.

La ciudad de Paysandú, en uno de los departamentos limítrofes de Uruguay con Argentina, será uno de los departamento visitados por el papa (Ministerio de Ambiente)

Al día siguiente León XIV viajará a Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de la capital. Allí nuevamente celebrará una misa en el día de la Virgen de los Treinta y Tres.

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“Es un día fundamental para los católicos de Florida, el día de la solemnidad de la Virgen de los Treinta y Tres, patronal de Uruguay. Así que, mejor imposible”, declaró el obispo de Florida, Alfonso Bauer, en una conferencia. Estimó que sobre las 9 de la mañana de ese domingo llegará al departamento e informó que le van a proponer que se detenga en el santuario a hacer una oración.

Después de esta actividad, pasado el mediodía, volará hacia Argentina.

El papa León XIV encabezará festividad en el estadio Centenario

La CEU ahora comenzará con una campaña de donaciones para financiar los gastos de la organización.

“Los convocamos a cada uno de ustedes –niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, familias, comunidades parroquiales y educativas movimientos y personas de buena voluntad– a participar activamente de este gran encuentro, donde será importante el trabajo y la colaboración de todos”, señaló la CEU en un comunicado.

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