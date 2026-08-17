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La inteligencia artificial entra en la banca centroamericana como apoyo para pronósticos, supervisión y sistemas de pago

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano concluye que estas herramientas ya inciden en el análisis macroeconómico, la supervisión financiera, los sistemas de pago y la administración de reservas internacionales en la región

Vista cercana de billetes de quetzales, dólares estadounidenses, colones, balboas y pesos dominicanos apilados y parcialmente superpuestos.
Un informe del Consejo Monetario Centroamericano plantea que estas herramientas ya pueden analizar documentos, detectar patrones y mejorar decisiones en áreas críticas, siempre con una incorporación gradual, controles de datos y supervisión humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano presentó un análisis sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en las funciones y responsabilidades de los bancos centrales de la región.

Según la Secretaría Ejecutiva, los avances recientes en herramientas de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y sistemas generativos han permitido que la IA se convierta en una pieza estratégica para el análisis macroeconómico, la estadística, la supervisión financiera, la administración de reservas internacionales, los sistemas de pago y la gestión del conocimiento institucional.

El documento señala que esta amplitud de aplicaciones exige una visión transversal, para que la adopción tecnológica no se limite a iniciativas aisladas de áreas informáticas.

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Automatización y apoyo a la toma de decisiones

El informe advierte que la digitalización de los bancos centrales avanza desde la automatización de procesos hacia formas más sofisticadas de análisis y apoyo inteligente. Los sistemas actuales clasifican observaciones, ejecutan reglas predefinidas y generan reportes, pero la IA permite construir escenarios, analizar documentos extensos, detectar patrones y ejecutar tareas complejas con autonomía variable.

Mapas de países centroamericanos, billetes de cien dólares, monedas, alcancías de colores azul, naranja, rosa y verde, escudos plateados y dorados.
El análisis destaca que la misma tecnología que refuerza defensas y detecta anomalías también puede automatizar fraudes, amplificar correlaciones y exigir autenticación de comunicaciones, continuidad operativa y límites estrictos para la automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las recomendaciones centrales generadas es que la adopción de IA debe ser gradual y estar respaldada por una gobernanza robusta de datos. “El enfoque de IA como copiloto resulta especialmente apropiado: amplía capacidades y productividad sin transferir responsabilidad hacia los sistemas automatizados”, detalla el documento. Los mayores grados de autonomía deben reservarse para tareas con experiencia acumulada suficiente y controles maduros.

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Principales aplicaciones y riesgos

El análisis recopila las áreas donde la IA presenta mayor potencial y alerta sobre riesgos específicos.

Política monetaria y análisis macroeconómico: la IA mejora la oportunidad y riqueza de la información, la elaboración de pronósticos y el análisis de relaciones complejas. El uso de modelos múltiples ayuda a evitar inestabilidad, sobreajuste y problemas de interpretabilidad.

Supervisión y estabilidad financiera: sistemas basados en IA refuerzan la detección temprana de riesgos, la vigilancia de operaciones atípicas y la identificación de vulnerabilidades. No obstante, el uso generalizado de modelos puede amplificar correlaciones y acelerar episodios de tensión, según la Secretaría Ejecutiva.

Ciberseguridad: la IA fortalece defensas mediante la detección de comportamientos anómalos, pero también puede ser utilizada por actores maliciosos para automatizar ataques o crear contenido sintético convincente.

Un conjunto de billetes de quetzales, dólares estadounidenses, colones, balboas y pesos dominicanos de distintas denominaciones se presenta apilado sobre una superficie.
Un documento de agosto de 2026 plantea una adopción transversal, con datos bajo reglas firmes y personas al mando, mientras define qué tareas pueden subir de nivel sin comprometer el control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gestión del conocimiento y memoria institucional

El informe enfatiza la importancia de los sistemas de generación aumentada por recuperación de información (RAG), que permiten consultar documentación institucional extensa, localizar antecedentes y preservar la memoria organizacional. “La utilidad potencial trasciende la automatización de búsquedas: una herramienta bien diseñada puede convertirse en un mecanismo de preservación de memoria institucional”, destaca el texto de la Secretaría Ejecutiva del CMCA.

En este sentido, la gestión documental y el acceso a fuentes autorizadas resultan esenciales para que la IA aporte precisión y trazabilidad. Se recomienda que cada aplicación cuente con un responsable institucional claramente identificado, controles y mecanismos de validación proporcionales al impacto de la tarea.

Capital humano y rediseño de procesos

La adopción de IA demandará nuevas competencias en los bancos centrales. Según el informe, economistas, ingenieros, abogados y especialistas en riesgos deberán profundizar conocimientos sobre programación, validación de sistemas y manejo de datos. La transformación tecnológica tiende a reducir fronteras entre disciplinas y a aumentar el valor de equipos multidisciplinarios.

El documento cita al Banco de Pagos Internacionales al señalar que la formación continua y diferenciada según perfiles será fundamental para aprovechar las nuevas herramientas sin deteriorar la calidad de los procesos institucionales. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano subraya que la productividad institucional dependerá también del rediseño de procesos y de la reasignación de tiempo hacia tareas analíticas.

El valor no se mide únicamente en licencias o frecuencia de uso, sino en tiempo ahorrado, calidad, reducción de errores y aumento de cobertura analítica.

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