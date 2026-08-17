EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 17 de agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.
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