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Independiente visitará a Lanús tras el despido de Quinteros y a la espera del debut de su nuevo DT: hora, TV y formaciones

El Rojo y el Granate se enfrentarán este lunes desde las 17 en La Fortaleza por la quinta fecha del Torneo Clausura. Televisa TNT Sports

Grupo de futbolistas con uniforme granate y jugador de camiseta roja con escudo CAI en una composición de imagen.
Lanús e Independiente se verán las caras en La Fortaleza (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Independiente visitará este lunes a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez con la obligación de dejar atrás la dolorosa eliminación por goleada 0-4 a manos de Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro iniciará a las 17:00 en La Fortaleza con el arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy, el VAR a cargo de Sebastián Zunino y la televisación a cargo de TNT Sports.

El encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura marcará el comienzo de una nueva era en el Rojo porque esa caída contra el Decano concluyó en el despido de Gustavo Quinteros como entrenador. Su ciclo al frente del primer equipo también registró una caída en octavos del Torneo Apertura contra Rosario Central. La dupla conformada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio asumirá el control de manera interina sólo por este encuentro, ya que el club de Avellaneda anunció la contratación de Jadson Viera.

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Su estreno sucedió en un empate en el clásico ante Racing y, en los 328 días de su gestión, acumuló 14 victorias, 8 empates y 10 derrotas. Se retiró del club con un balance positivo ante los grandes: le ganó el último clásico a la Academia, igualó 1-1 ante Boca en la Bombonera y derrotó 2-1 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Sin embargo, la falta de resultados en instancias decisivas y la carencia para producir una identidad de juego sostenida en el tiempo precipitaron su salida.

Sus últimas palabras como entrenador de Independiente tuvieron lugar en la conferencia de prensa posterior al traspié contra el equipo de Julio César Falcioni en la cancha de Newell’s: “Ni los jugadores ni nosotros como cuerpo técnico somos totalmente responsables de una continuidad de fracasos en un club grande como Independiente”. Además, declaró su intención por cumplir el contrato, que vencía en diciembre, y reclamó que “no llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iba a llegar”.

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Jadson Viera firmó con Independiente
Jadson Viera firmó con Independiente

El conjunto de Avellaneda contrató en este mercado de pases al arquero Santiago Mele (debutó en el 0-4 contra Atlético Tucumán) y a Maximiliano Meza, quien se retiró reemplazado por el juvenil Felipe Tempone en el complemento de este último encuentro. También sumó a Imanol Machuca, pero recién podrá jugar en noviembre por una suspensión que arrastra.

Sin el objetivo de la Copa Argentina y sin participación internacional este año, Independiente deberá enfocarse en el plano doméstico para terminar el año de la mejor manera. De momento, ocupa el 8° lugar de la Zona A con seis puntos y está en el puesto 11 de la Tabla Anual con 30 puntos, fuera de zona de clasificación a la Copa Sudamericana y a 8 unidades de Vélez (38), que avanzaría al Repechaje de la Libertadores.

De hecho, este compromiso contra Lanús es vital para esas aspiraciones porque el Granate permanece fuera de toda competencia internacional: está 12° en la tabla general igualado en puntos con el rival de esta tarde, pero el Rojo saca ventaja por mayor cantidad de goles a favor.

El conjunto de Mauricio Pellegrino tuvo un mal inicio de semestre porque fue eliminado por Cienciano de Perú en los playoffs de la actual Sudamericana. Tras quedar afuera en mayo pasado de la Copa Argentina en los 16avos de final, al cuadro del Sur solo le queda apostar al ámbito local.

Por otro lado, el semestre de Independiente inició con una destacada victoria 2-0 ante Estudiantes de La Plata en UNO y le siguió un triunfo 1-0 frente a Newell’s, pero registra una racha de tres caídas en fila por sus resultados adversos ante Vélez (0-1 en Liniers), Platense (0-1 en Avellaneda) y Atlético Tucumán (0-4 en Rosario).

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomonaco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Lautaro Millán o Maximiliano Meza; Gabriel Ávalos. DTs: Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy

VAR: Sebastián Zunino

Hora: 17:00

Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez

TV: TNT Sports

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