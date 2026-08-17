La batalla legal de USD 50 millones entre una figura del deporte y su ex pareja: “Lo mejor para nuestros hijos”

Luka Doncic continúa con la batalla legal con su ex pareja por el cuidado de sus dos hijas (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

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A casi seis meses del anuncio de la separación de Luka Doncic con su ex pareja Anamaria Goltes, todavía continúa la batalla legal entre la estrella de los Lakers y madre de sus dos hijos. La Justicia del condado de Los Ángeles desestimó en los últimos días una demanda de manutención infantil que la mujer había presentado contra el base esloveno, un cierre sin perjuicio que pone fin, al menos por ahora, a una disputa iniciada en marzo y que deja abierta la posibilidad de que el caso vuelva a presentarse.

La decisión de la jueza Melissa C. Lyons llegó después de una audiencia remota en la que el abogado de Goltes admitió que ya había pedido retirar toda la acción. El expediente había sido rechazado el 3 de agosto por falta de la firma de Doncic, según explicó la representación de la ex prometida del jugador ante el tribunal.

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Según reveló New York Post, la audiencia también estuvo marcada por un cruce entre las partes. Laura Wasser, abogada de Doncic, sostuvo ante la jueza que el caso “nunca debió haberse presentado” y anticipó que la otra parte pediría su desestimación total, por lo que, dijo, ni siquiera hacía falta resolver la solicitud para anular el proceso.

Evan C. Itzkowitz, representante de Goltes, respondió que Wasser estaba “en lo correcto” y explicó que ya habían intentado retirar el expediente. “En realidad lo presentamos y fue rechazado por falta de la firma del señor Doncic, que no es obligatoria. Lo hemos vuelto a presentar por recomendación de un empleado judicial”, dijo. Minutos después, Lyons concedió la desestimación sin perjuicio. Tras esa decisión, ambas partes agradecieron al tribunal y se desconectaron de la audiencia.

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Anamaria Goltes, la ex pareja de Luka Doncic (Instagram)

El mismo conflicto estuvo acompañado por una negociación económica. Citado por TMZ, un informe sostuvo que Goltes estaba dispuesta a abandonar el caso si Doncic aceptaba pagar USD 50 millones para zanjar la disputa. De acuerdo con ese reporte, el 80% de esa suma sería para la ex pareja de la figura de la NBA y el 20% restante para las pequeñas. La publicación también aseguró que, dentro de esa propuesta, ella pretendía que el jugador redujera el tiempo con sus dos hijas de dos días por semana a uno.

El jugador de los Lakers y su ex pareja comenzaron su relación cuando ambos eran adolescentes. Fruto de su relación, tuvieron dos hijas: Gabriela, de dos años, y Olivia, nacida hace menos de un año. La batalla en los tribunales de California empezó el 9 de marzo, cuando Goltes solicitó formalmente manutención infantil a Doncic. Esa presentación pública obligó al actual jugador de los Los Ángeles Lakers a reconocer la ruptura con la modelo e influencer eslovena.

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Semanas más tarde, Doncic contrató a Wasser, una abogada especializada en divorcios de alto perfil. En una presentación judicial, la letrada pidió que se desestimara el caso con el argumento de que la petición en California era “un intento evidente de elegir el fuero” para aprovechar los montos de manutención por los que ese estado es conocido.

Doncic y Anamaria Goltes comparten la tierna imagen de las manos y pies de su hija a fines del 2025 (Instagram)

En la solicitud del 3 de agosto para retirar su demanda, Goltes afirmó que quería resolver la disputa con Doncic “de manera amistosa y por un acuerdo mutuo que sea lo mejor para nuestros hijos”. Esa fue la base formal sobre la que terminó cerrándose el expediente.

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A principios de año, tras la ruptura de la pareja, Doncic se refirió a la situación sentimental que atravesó. “Amo a mis hijas más que a nada y he hecho todo lo posible para que estén conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero no ha sido posible, así que recientemente tomé la difícil decisión de terminar mi compromiso. Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas y siempre lucharé por estar con ellas y darles la mejor vida posible”, dijo en declaraciones que publicó ESPN.

La relación entre el basquetbolista de 27 años y Goltes comenzó en 2016. En julio de 2023, el jugador de origen esloveno le propuso matrimonio a la modelo y entrenadora de fitness. En noviembre de ese año nació Gabriela mientras Doncic jugaba para los Dallas Mavericks. Tras su traspaso a los Lakers, la pareja recibió a su segunda hija en el país europeo (diciembre de 2025). El nacimiento de la última niña marcó un punto de inflexión entre ambos, ya que Luka viajó a su país natal a principios del último mes del año y se ausentó de partidos con los Lakers. En el viaje, él manifestó su intención de llevar a Gabriela de regreso a Estados Unidos, lo que provocó un desacuerdo y el comienzo de la batalla legal que, al menos por ahora, parece tener freno.

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