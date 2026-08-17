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Gobierno de El Salvador reporta 189,826 pasaportes emitidos y 408,645 atenciones virtuales a la diáspora

La memoria oficial del período junio de 2025 a mayo de 2026 también consigna 205,555 trámites de apostillas y auténticas, además de 236 consulados móviles para ampliar la cobertura de servicios en el exterior

Salvadoreños podrán tramitar y recibir su DUI el mismo día en el Consulado de Barcelona./(Redes de Embajadas y Consulados de El Salvador en Europa)
Salvadoreños podrán tramitar y recibir su DUI el mismo día en el Consulado de Barcelona./(Redes de Embajadas y Consulados de El Salvador en Europa)
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador presentó su Memoria de Labores del período junio de 2025 a mayo de 2026, en la que detalla la atención brindada a la diáspora salvadoreña y los avances en la modernización de los servicios consulares.

Durante el período evaluado, la Dirección General de Asuntos Consulares gestionó la emisión de 189,826 pasaportes ordinarios y 1,240 pasaportes provisionales a través de sus representaciones diplomáticas y consulares.

Para fortalecer el control y la seguridad en la entrega de pasaportes, adquirió 91 lectores de huella dactilar para optimizar la validación biométrica y reducir riesgos de suplantación y errores en la entrega del documento.

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Se enviaron 214,600 libretas de pasaportes a las distintas oficinas consulares, distribuidas principalmente en junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, y abril de 2026. Además, se realizaron 236 consulados móviles en el período para facilitar el acceso a servicios consulares para comunidades en el exterior.

Atención a la diáspora

El Departamento de Consulado Virtual informó 408.645 atenciones. Las más frecuentes fueron la gestión de citas e información general, la asesoría para actas notariales, los trámites migratorios y la orientación sobre el Documento Único de Identidad (DUI). A través de mensajería instantánea, se brindaron 66,125 asesorías adicionales sobre movilidad laboral, trámites de pasaporte, registros familiares y temas legales.

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Una salvadoreña en el extranjero exhibe su Documento Único de Identidad, como parte de los servicios del RNPN para la diáspora en Estados Unidos (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores).
Una salvadoreña en el extranjero exhibe su Documento Único de Identidad, como parte de los servicios del RNPN para la diáspora en Estados Unidos (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores).

En el ámbito notarial, se procesaron 67.777 actividades, como gestión y foliación de libros de protocolo, revisión de testimonios de escrituras públicas y asesoría jurídica a representaciones diplomáticas. Además, se tramitaron 94.758 actuaciones notariales, entre escrituras públicas, actas notariales y certificaciones administrativas.

Las oficinas regionales, ubicadas en seis puntos del país, gestionaron 205.555 trámites de apostillas y auténticas para la legalización de documentos para la diáspora.

Proyecciones y red consular

Entre junio de 2026 y mayo de 2027, el ministerio prevé desarrollar herramientas digitales para la gestión de instrumentos públicos y la emisión de pasaportes en línea, así como la implementación de un sistema generalizado de emisión de visas. Además, proyecta la realización de 145 consulados móviles y el fortalecimiento de infraestructura en consulados estratégicos en Estados Unidos, México y Canadá.

En materia de vinculación, se espera ejecutar al menos 290 iniciativas de integración de la diáspora, gestionar donaciones para proyectos de codesarrollo y promover programas de servicios y apoyo a salvadoreños en el exterior. También se prevé la recertificación de los sistemas de gestión de calidad y la modernización del sistema de archivos institucionales.

El Salvador apuesta por su red consular: Consulado Virtual, 236 jornadas itinerantes y el salto a pasaportes en línea para 2026-2027. (Cortesía: MigracionSV)
El Salvador apuesta por su red consular: Consulado Virtual, 236 jornadas itinerantes y el salto a pasaportes en línea para 2026-2027. (Cortesía: MigracionSV)

Durante el período, se inauguró el Consulado General de El Salvador en Columbus, Ohio, y una nueva sede en Milán, Italia. Se remodelaron consulados en Doral, Tucson y Springdale para mejorar la atención a la diáspora. Además, se realizaron 28 inspecciones de calidad en consulados y embajadas para reforzar la implementación de normativas ISO y la prevención del soborno.

Dificultades y respuestas institucionales

El informe identifica desafíos en la validación institucional, la coordinación interinstitucional, la logística para la remisión de insumos culturales y la respuesta oportuna de apoyo por parte de instituciones aliadas. Para superarlos, se implementaron mecanismos de coordinación, revisiones técnicas, priorización de actividades y seguimiento directo con las entidades involucradas.

En el ámbito de oportunidades laborales, se informaron restricciones y retrasos en autorizaciones por parte de Estados Unidos, principal destino de migrantes salvadoreños. Como respuesta, se fortalecieron acercamientos con otros países y convocatorias para ampliar los destinos laborales. También se avanzó en alianzas técnicas y mecanismos para repatriación y coordinación de recursos humanos.

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