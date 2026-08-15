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Los presos más peligrosos de Chile que fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad al “estilo Bukele”

Nueve líderes de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la Mafia Albanesa fueron enviados este jueves al recinto penal La Laguna en Talca, el más moderno del país

La "Operación Cancerbero" fue transmitida en vivo por todos los canales del país y desde la oposición acusaron una "performance bukeliana".

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El jueves pasado, Gendarmería de Chile reubicó a 687 presos, entre ellos varios líderes de bandas como el Tren de Aragua y la Mafia Albanesa, en la flamante cárcel de alta seguridad La Laguna ubicada en la ciudad de Talca (260 km al sur de Santiago), mediante un operativo que fue transmitido en vivo por todos los canales nacionales y monitoreado por el presidente José Antonio Kast, quien lo calificó como un hecho “histórico”.

La llamada “Operación Cancerbero” implicó el traslado de los reos desde el Centro de Justicia en Santiago en una caravana de 21 vehículos con el apoyo de cientos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), y la transmisión contó con imágenes captadas desde los helicópteros de vigilancia y una peculiar banda sonora de fondo con el tema “Bye Bye Bye” de NSYNC, asunto que trajo las críticas de la oposición desde donde acusaron una “performance bukeliana”.

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“El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites, y eso requiere una manera efectiva de poder enfrentarlo. Pero también tenemos que solicitarle a los parlamentarios que revisemos cómo vamos a implementar la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo; que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales“, señaló el mandatario.

Polémica en Chile por traslado de más de 600 reos de alta peligrosidad a una cárcel “estilo Bukele”
687 presos fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad

Kast agregó que las medidas que se implementarán en este recinto fueron tomadas de planteamientos de parlamentarios y de la experiencia de Gendarmería y policías “que vienen señalando que los reos de alta peligrosidad tienen que tener uniforme, que no corresponde que reciban encomiendas y que las visitas tienen que ser a través de locutorios”.

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“No vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles”, sentenció el Ejecutivo.

En la misma línea, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que “los cabecillas criminales no van a convertir las cárceles en sus oficinas ni seguir dando órdenes desde una celda. En las cárceles manda el Estado, no los criminales”.

Así es el penal La Laguna por dentro.

La cárcel

De acuerdo a cifras oficiales, en Chile hay cerca de 65.000 presos -el mayor número en la historia del país-, y si bien los niveles de hacinamiento no llegan a las alarmantes cifras de Haití, Guatemala o Bolivia, la presión se acumula sobre las 42.000 plazas de capacidad que tiene y que impide la capacidad de segregación.

Además, al menos 600 bandas operan desde las cárceles, según un informe publicado en 2024.

Así las cosas, en la cárcel La Laguna, inaugurada en 2025 bajo la administración de Gabriel Boric, habrá un régimen especial de segregación y vigilancia que incluye un bloqueo de señal telefónica para impedir la comunicación desde el interior.

El centro penitenciario tiene una superficie superior a los 63.500 metros cuadrados y una capacidad máxima de 2.320 plazas, y se ubica a casi 10 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Talca.

Su construcción partió en agosto de 2017 y contempló una inversión total de unos USD 63 millones. Posee un perímetro de seguridad con ocho garitas de vigilancia, sistemas de seguridad electrónica, control de acceso vehicular y circuito cerrado de televisión.

Polémica en Chile por traslado de más de 600 reos de alta peligrosidad a una cárcel “estilo Bukele”
La cárcel comenzó a construirse en 2017 bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue inaugurada en 2025 por Gabriel Boric y costó USD 63 millones (Archivo)

Es por lejos el recinto penal más moderno y seguro de Chile y los módulos diferenciados para los reos de máxima peligrosidad poseen celdas individuales y locutorios para visitas que impiden el contacto físico. En tanto, tiene celdas colectivas, salas de clases y talleres laborales para los internos de menor compromiso delictual.

Tocante a tecnología, esta surcado por más de 1.500 cámaras de vigilancia y 30 detectores de metales, amén de equipos de detección de drogas y explosivos y un sistema de bloqueo de señal de teléfonos celulares.

Al igual que en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, en el penal La Laguna los reclusos más peligrosos permanecen la mayor parte del tiempo aislados, deben vestir el uniforme reglamentario, no tienen permiso para recibir llamadas por teléfono ni encomiendas, y sus visitas son acotadas y a través de locutorios para evitar el contacto físico.

Sin embargo, desde Gendarmería aseguran que el modelo busca replicar más bien al modelo italiano, cuyo fin último es anular la comunicación de los jefes de organizaciones criminales con el exterior.

Ello, pues a diferencia del CECOT salvadoreño, los presos de La Laguna acceden a programas de reinserción social a cargo del Estado con escuelas, centros para combatir las adicciones y talleres donde aprender diferentes oficios.

Bandera de Albania, circular y roja con águila bicéfala negra, superpuesta sobre tres hombres que caminan por un pasillo. Un hombre usa un bastón
Viktor Gjini, cabecilla de la Mafia Albanesa en Chile (Archivo)

Los 9 reos más peligrosos

De los 687 internos que ya fueron transferidos a La Laguna - a la que seguirán llegando presos hasta completar su capacidad-, 37 pertenecen a alguna organización criminal y 9 de ellos son líderes de facciones del Tren de Aragua y hasta la exótica Mafia Albanesa.

El primero en la lista es Viktor Gjini, ciudadano neerlandés y albanés, cabeza de esta última organización en Chile, condenado a 10 años de cárcel luego de caer en 2023 con 100 kilos de cocaína avaluadas en USD 3.5 millones, droga que pretendía enviar desde el puerto de San Antonio hasta el de Rotterdam en Holanda.

Luego viene Carlos Carrillo, venezolano integrante de la facción del Tren de Aragua “Los Cartier”, acusado de participar en el secuestro y homicidio de un adolescente venezolano de 17 años en septiembre de 2024 en Batuco, en la periferia capitalina. De acuerdo a la investigación, el joven fue golpeado y luego ejecutado en un camino rural.

El siguiente es Luis Cuadros, colombiano, líder de la célula “Los Espartanos” dedicada al sicariato, tráfico de drogas y reducción de teléfonos robados en el populoso Persa Biobío santiaguino.

Primer plano del rostro de un hombre de piel morena y pelo oscuro, mirando de frente a la cámara con una expresión neutra
Luis Cuadros, líder de la célula del Tren de Aragua," Los Espartanos" (Archivo)

También colombiano es José Kattah Solano, imputado por secuestro y asociación ilícita, vinculado al grupo de venezolanos responsable del homicidio del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, popularmente como el “Rey de Meiggs”; a la banda ecuatoriana “Los Ñaños”, y a otra responsable por el secuestro de una mujer de nacionalidad peruana.

Justamente de nacionalidad peruana es William Gianmarco Rosado Tomás, líder de la organización criminal Los Pulpos, imputado por delitos de homicidio, porte ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de armas y múltiples delitos de extorsión a comerciantes mayoritariamente de su mismo país de origen, en Santiago.

Los siguientes tres son todos venezolanos: Jesús Rojas Morales, cabecilla de la facción “Loyalty” del Tren de Aragua; Jean Carlos García, también integrante de Los Cartier, imputado por homicidio y tráfico de armas, y Jackson José Herrera Mijares, vinculado a la célula “Los Mapaches” del Tren de Aragua y acusado de violentos secuestros, entre ellos el de una niña de 7 años en marzo de 2025 en Santiago, hecho en el que también apuñalaron al padre de la menor.

Finalmente, el único chileno del grupo es el narcotraficante Juan Eduardo Pacheco Alarcón, imputado también por homicidio y señalado como el sucesor del fallecido capo narco Vladimir Soto Rubillanca, cuyos negocios manejaba aún desde la cárcel Colina 2.

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