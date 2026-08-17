Ejército Nacional desarticuló red minera ilegal vinculada a disidencias de las Farc en Honda

Incautan más de 1.900 galones de ACPM y equipos en minas ilegales operadas por disidencias en el sur del Tolima - crédito Ejército de Colombia

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En el sur del Tolima, una intervención de la Sexta Brigada del Ejército Nacional desmanteló una estructura minera dedicada a la extracción ilegal de oro, vinculada según inteligencia militar a la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, bajo la facción de Iván Mordisco.

Los uniformados hallaron en la vereda San Diego de Ortega maquinaria pesada y sustancias empleadas para el procesamiento aurífero, en un operativo que, representa un golpe directo a los recursos de organizaciones armadas ilegales.

Durante la operación, los soldados confiscaron una retroexcavadora, cuatro motores, cuatro clasificadoras metálicas y 1.200 galones de Acpm, todos elementos utilizados en la explotación de yacimientos sin permisos.

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El Ejército calculó que esta unidad tenía capacidad para extraer hasta 4.000 gramos de oro cada mes, con una valoración que alcanzaría 1.400 millones de pesos. Un alto oficial precisó que “además del impacto financiero, la acción evitó daños ambientales asociados a la actividad minera ilícita”.

El coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, explicó que la intervención frenó la degradación de la vegetación, la remoción del subsuelo y la contaminación de fuentes de agua en el área rural de Ortega.

Tropas de la Sexta Brigada frenan avance de minería ilegal en Ortega y Planadas, afectando finanzas de grupos insurgentes - crédito @Ejercito_Div5/X

“La intervención permitió detener afectaciones ambientales asociadas a esta actividad”, puntualizó el militar. La presencia del Ejército en la zona responde a la preocupación por la expansión de la minería ilegal hacia nuevos municipios del sur del departamento.

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Mientras tanto, en Planadas, efectivos de la misma brigada decomisaron 700 galones adicionales de Acpm. Informes de inteligencia militar, señalaron que ese combustible tenía como destino abastecer operaciones ilícitas de extracción minera en la región.

Las incautaciones simultáneas sumaron un total de 1.900 galones de Acpm retirados del circuito ilegal, junto con maquinaria clave para la economía criminal.

El coronel Pérez destacó que “las operaciones afectaron la cadena logística y las fuentes de financiación ilegal de estructuras armadas que delinquen en el sur del departamento”.

Las acciones recientes confirman el desplazamiento de actividades mineras ilegales hacia áreas antes menos intervenidas, ya que su presencia predominaba en municipios como Ataco, Coyaima y Chaparral. El seguimiento del Ejército Nacional busca frenar la consolidación de estas economías ilícitas en territorios rurales del Tolima.

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Ejército golpea fuentes de financiación de disidencias de las Farc tras desmantelar centro de extracción ilegal de oro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Capturado en Suárez presunto articulador de minería ilegal vinculado a disidencias de las Farc

Las autoridades lograron la captura de alias Tulande en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, tras una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

El detenido, requerido por orden judicial, es señalado de coordinar actividades de minería ilegal y provocar daños medioambientales en el norte de la región.

La Policía Cauca identificó a alias Tulande como presunto responsable de articular la explotación ilícita de yacimientos mineros para la estructura criminal Jaime Martínez, asociada a las disidencias de las Farc.

De acuerdo con las investigaciones, la extracción de minerales generaba ingresos estimados en 3.700 millones de pesos cada mes para la organización, fondo destinado a fortalecer las operaciones del grupo armado ilegal.

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La institución policial informó que la minería clandestina no solo representaba un canal de financiamiento para las disidencias, sino que también provocó severas consecuencias ambientales.

Imagen de referencia - Alias Tulande fue detenido en Cauca, acusado de coordinar explotación ilícita y causar daño ambiental - crédito Policía Nacional

Entre los delitos que deberá responder el capturado figuran explotación ilícita de yacimientos mineros, afectación a los recursos naturales, ecocidio, invasión de áreas ecológicas protegidas y contaminación ambiental.

El proceso judicial incluyó la realización de audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, tras lo cual un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario.

El coronel Gerson Bedoya, comandante del Departamento de Policía Cauca, destacó la importancia de la detención para frenar la financiación de estructuras criminales en el norte del departamento.

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“Con la captura se logra la afectación a las fuentes financieras del grupo armado”, declaró el oficial. También anunció que las operaciones conjuntas continuarán en el territorio, con el objetivo de desarticular las redes de minería ilegal y proteger los ecosistemas afectados.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener las acciones coordinadas en la zona, donde la extracción ilícita de minerales representa un desafío ambiental y de seguridad para las comunidades rurales del Cauca.