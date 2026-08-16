Trágico accidente en Brasil: diez personas murieron tras volcar un autobús con 47 pasajeros en la sierra de Río de Janeiro

El autobús de Estrela Guia Turismo había salido de Belo Horizonte con destino a Copacabana y transportaba a 47 personas

Guardar

Un autobús turístico volcó en la madrugada de este domingo en la carretera BR-040, a la altura del municipio de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, y dejó al menos diez muertos y varias decenas de heridos. Todas las víctimas mortales son mujeres, según confirmó la Policía Rodoviaria Federal (PRF), la fuerza encargada de la vigilancia de las autopistas brasileñas.

El vehículo, propiedad de la empresa Estrela Guia Turismo, había salido la noche anterior de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, con destino al barrio de Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro. Transportaba a 47 personas cuando, poco después de las 4.30, hora local (7.30 GMT), se salió de la vía y volcó en el kilómetro 91 de la BR-040, en la zona conocida como Cascatinha, próxima al Sítio Flor da Serra.

PUBLICIDAD

Los primeros equipos de rescate llegaron al lugar minutos después de recibir el aviso, a las 4.40. Bomberos, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y agentes de la PRF trabajaron durante horas para socorrer a los heridos y despejar la calzada, que permaneció cerrada en el sentido hacia Río de Janeiro hasta las 7.45, cuando la concesionaria Elovias autorizó su reapertura.

El balance de víctimas fue creciendo a lo largo de la mañana. La PRF confirmó ocho muertes en el lugar del accidente y, horas después, elevó la cifra a diez tras el fallecimiento de dos mujeres que habían sido trasladadas con heridas graves a centros hospitalarios de la región: una en el Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, en Duque de Caxias, y otra en una unidad de urgencias de Petrópolis. Los heridos, cuyo número ronda la treintena según los partes de los bomberos, fueron distribuidos entre ese centro y el Hospital Santa Teresa, en Petrópolis. El conductor sufrió fracturas en ambas piernas.

PUBLICIDAD

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, señaló que el municipio desplegó un operativo conjunto con los servicios de emergencia de la región para atender a las víctimas y coordinar el traslado de los heridos. La empresa propietaria del autobús expresó su pesar por lo ocurrido y afirmó que colabora con las autoridades para esclarecer las causas del vuelco, cuyo origen —si se debió a una falla mecánica, al estado del pavimento o a un exceso de velocidad en la pronunciada bajada de la sierra— es investigado por la Policía Civil.

Fotografía cedida este lunes por la Policía Rodoviaria Federal (PRF) (Brasil) EFE/PRF

El tramo de la BR-040 que desciende desde Petrópolis hacia Río de Janeiro forma parte de una de las principales rutas de conexión entre el centro del país y la capital de Río de Janeiro y es conocido por sus curvas cerradas y fuertes pendientes en plena Región Serrana. La carretera, que une Brasilia con Río de Janeiro a lo largo de más de 1.100 km, ha registrado en años anteriores otros accidentes graves de autobuses de larga distancia en ese mismo sector montañoso, lo que ha alimentado reclamos de operadores turísticos y sindicatos de transporte para reforzar el mantenimiento vial y los controles de velocidad en la zona.

PUBLICIDAD

Brasil arrastra desde hace años un problema estructural de siniestralidad en sus carreteras, atribuido por especialistas en seguridad vial a la combinación de largas distancias, infraestructura desigual entre tramos concesionados y no concesionados, y una flota de autobuses interurbanos que cubre trayectos de miles de kilómetros en jornadas nocturnas. Los accidentes de autobuses de turismo y de línea, como el registrado este domingo, se repiten con frecuencia en las rutas que conectan el interior del país con las grandes ciudades costeras.

Mientras la Policía Civil avanza en la pericia técnica del vehículo y en la reconstrucción de los últimos minutos antes del vuelco, las autoridades de Río de Janeiro no descartan que la cifra de fallecidos aumente, dado que parte de los heridos graves permanecía este domingo por la tarde bajo observación en los hospitales de la región.

PUBLICIDAD