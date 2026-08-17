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El IVA aporta más del 44% de los ingresos fiscales de El Salvador y llega a USD 2,133.8 millones hasta junio

El Ministerio de Hacienda reporta un alza interanual de 8.5% en el primer semestre, con un incremento de 10.2% en el componente de importaciones por el mayor flujo de bienes

Edificio Ministerio de Hacienda de El Salvador, dinero en dólares, letras IVA, surtidor de gasolina, cilindro de gas, carrito de compras con víveres y recibo.
El edificio del Ministerio de Hacienda de El Salvador se muestra junto a una ilustración que representa el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre bienes de consumo y servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La recaudación tributaria en el primer semestre de 2026 mostró un avance notable, impulsado principalmente por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR). Según el más reciente informe publicado por el Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones alcanzaron los 5,009.4 millones de dólares al 30 de junio, lo que representa un incremento del 12.1% respecto al mismo periodo del año anterior y un 3.7% por encima de lo presupuestado para el año.

De acuerdo al desglose de los datos, los ingresos tributarios y contribuciones sumaron 4,834.4 millones de dólares, con un crecimiento del 12.2 % respecto al mismo periodo del año anterior y un 6.9 % por encima del presupuesto aprobado.

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Del total de ingresos tributarios y contribuciones, el IVA aportó 2,133.8 millones de dólares, lo que equivale al 44.2 % del total recaudado en este rubro.

El desempeño del IVA reflejó un alza del 13.3 % interanual y superó en 7.4 % la meta presupuestaria. El crecimiento estuvo impulsado tanto por las declaraciones, que aumentaron un 17.6 %, como por las importaciones, que subieron un 9.7 % respecto a 2025. El desempeño del IVA también refleja la fuerte dinámica de consumo de los hogares salvadoreños.

Infografía con gráfico de barras ascendente, engranajes, billetes de dólares y texto sobre ingresos tributarios, recaudación y crecimiento de impuestos.
Una infografía detalla los 5.009,4 millones de dólares en ingresos corrientes y contribuciones recaudados entre enero y junio de 2026, lo que representa un crecimiento del 12,1% y supera las previsiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el Impuesto sobre la Renta sumó 2,254.2 millones de dólares, representando el 46.6 % del total de ingresos tributarios y contribuciones al cierre del primer semestre. El informe de Hacienda destaca que el ISR creció de forma sostenida, con un incremento del 11.4 % (230.4 millones de dólares más) respecto al primer semestre de 2025 y un 6.4 % sobre lo previsto en el presupuesto.

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Este impuesto es el segundo pilar de los ingresos fiscales de El Salvador y de acuerdo a la información de Hacienda, las declaraciones, las retenciones a cuenta y los pagos directos de grandes contribuyentes crecieron en el primer semestre de este año. Solo las declaraciones de renta sumaron 924.2 millones de dólares, un 15.2% más que en los primeros seis meses del año pasado.

Parte de este avance se atribuye a una mayor fiscalización y a la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para el control de las declaraciones juradas, según las autoridades.

Bandera de El Salvador, edificio borroso, flecha verde ascendente, pilas de monedas de dólar, billetes de dólar estadounidense, texto IVA e ISR.
Una flecha verde ascendente y montones de dólares ilustran el crecimiento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR) en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más ingresos de los presupuestados

El informe de Hacienda incluye una comparación con el presupuesto aprobado para 2026. Hasta junio, la recaudación efectiva superó en casi un 4% las estimaciones oficiales, impulsada por el buen desempeño de los impuestos al consumo y a la renta. El Ministerio atribuye estos resultados a la recuperación de la actividad económica y al fortalecimiento de los controles fiscales.

El informe oficial subraya que la recaudación efectiva superó el presupuesto aprobado para el primer semestre de 2026, impulsada por la recuperación económica, el fortalecimiento de los controles y el aumento de la formalidad en la actividad comercial e industrial. El peso del IVA sobre el total tributario supera el 44%, mientras que el ISR representa cerca del 47% del total de contribuciones tributarias.

La evolución positiva de los ingresos tributarios y de contribuciones durante el primer semestre refuerza el objetivo de sostenibilidad fiscal de Hacienda y permite proyectar un cierre de año en línea con las metas de inversión pública y estabilidad financiera, siempre sujeto al comportamiento de la economía y el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

De acuerdo con el informe de Hacienda, el mantenimiento de este ritmo permitiría alcanzar los objetivos de sostenibilidad financiera y de inversión pública fijados para el año en curso. Además, el reporte advierte sobre la necesidad de mantener la vigilancia sobre el cumplimiento fiscal para evitar retrocesos en el segundo semestre.

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