Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto: volvió a temblar en el Chocó y la Ungrd reporta 285 fallecidos en todo el país

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, dejando una emergencia de grandes proporciones en diferentes zonas del centro y occidente del país. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue sentido con fuerza en varias capitales.
El balance continúa cambiando durante las operaciones de búsqueda y rescate. Cientos de personas fallecieron y miles de ciudadanos resultaron heridos y damnificados.
Pereira, entre las ciudades más golpeadas
Pereira registra algunas de las consecuencias más graves de la emergencia, con edificaciones colapsadas y operaciones de rescate que se prolongaron durante los siguientes días. Cali, Manizales, Armenia y Quibdó también reportaron afectaciones importantes tras el movimiento sísmico.
En Cali, las autoridades reportan además un elevado número de personas desaparecidas, mientras continúan las evaluaciones sobre viviendas, edificios y otras infraestructuras afectadas.
El balance nacional sigue siendo provisional debido a que los organismos de socorro permanecen trabajando en diferentes municipios.
Gobierno mantiene respuesta de emergencia
Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades activaron medidas extraordinarias para atender a las poblaciones damnificadas, habilitar albergues y coordinar las labores de búsqueda y asistencia humanitaria.
Equipos de emergencia permanecen desplegados en las regiones afectadas mientras se evalúan los daños estructurales y avanzan las labores entre los escombros. Las autoridades también mantienen vigilancia ante posibles réplicas después del terremoto que golpeó al país.
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La tragedia de la familia Saavedra Caicedo en Cali resume la dimensión humana del terremoto del 10 de agosto de 2026. Seis horas después del derrumbe del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua, los cuerpos de Jairo Hernán Saavedra, Blanca Victoria Caicedo, su hija Sofía fueron hallados sin vida bajo los escombros. Ana María, la única sobreviviente de las trillizas Saavedra Caicedo, permanece internada en la UCI de la Clínica Imbanaco.
Siguen repotándose réplicas en el departamento de Chocó luego del terremoto de 7.4 que se presentó el lunes 10 de agosto de 2026 con epicentro en el municipio de San José del Palmar.
Abelardo de la Espriella estará en las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4
El presidente de la República estará en el Valle del Cauca y otros departamentos afectados. En la noche, a las 8:30 p. m. realizará en El Cairo, Valle del Cauca, un Puesto de Mando Unificado.
Ungrd reporta 285 víctimas por el terremoto de 7,4
Según la Ungrd, la cifra de muertos sube a 285. Además, Asocapitales señaló que hay 214 fallecidos en ciudades capitales.
- Cali concentra la mayor afectación entre las capitales, con 105 personas fallecidas y 1.401 heridas. Pereira reporta 93 muertos y 260 personas desaparecidas.
- Cinco ciudades capitales permanecen en alerta roja: Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia. En estas ciudades se concentran 375 personas desaparecidas o no localizadas y 311 estructuras colapsadas.
Asocapitales también advirtió que la emergencia entra en una fase crítica de atención humanitaria y evaluación de daños: las ciudades requieren equipos especializados para revisión estructural, plantas eléctricas, agua, alimentos, insumos médicos y elementos para albergues.
Tormenta eléctrica y nuevo sismo en Chocó
Reportaron fuerte tormenta eléctrica en Quibdó y otros municipios del departamento, que fue uno de los más afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
A la par se registró un sismo de magnitud 3.0 en Litoral del San Juán (Docordó), Chocó.
Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció medidas para la reconstrucción de vivienda
Medicina Legal informó que, con corte al jueves 13 de agosto, ha recibido 260 cuerpos de víctimas del terremoto ocurrido el lunes en Colombia.
De ese total, 246 ya fueron plenamente identificados y 222 entregados a sus familiares. El reporte también señala que 17 de las personas fallecidas eran menores de edad.
El Gobierno nacional planteó un plan de vivienda en tres etapas para atender a las familias que perdieron sus casas o quedaron con inmuebles afectados por el terremoto que golpeó a Colombia. La estrategia fue explicada por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien aseguró que la respuesta comenzará con medidas urgentes y luego avanzará hacia reparación, reconstrucción y renovación urbana en los municipios más impactados.
Héctor Méndez, conocido como el Topo Mayor, llegó a Cali para sumarse a las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto que sacudió a Colombia. A sus 80 años, el fundador de la brigada mexicana de rescate viajó directamente desde Venezuela, donde había pasado 40 días en operaciones similares, para ponerse nuevamente al servicio de una emergencia entre escombros.