Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto: volvió a temblar en el Chocó y la Ungrd reporta 285 fallecidos en todo el país

Hay alrededor de 400 personas desaparecidas en las zonas afectadas por el terremoto - crédito Juan David Duque/REUTERS

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, dejando una emergencia de grandes proporciones en diferentes zonas del centro y occidente del país. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue sentido con fuerza en varias capitales.

El balance continúa cambiando durante las operaciones de búsqueda y rescate. Cientos de personas fallecieron y miles de ciudadanos resultaron heridos y damnificados.

Pereira, entre las ciudades más golpeadas

Pereira registra algunas de las consecuencias más graves de la emergencia, con edificaciones colapsadas y operaciones de rescate que se prolongaron durante los siguientes días. Cali, Manizales, Armenia y Quibdó también reportaron afectaciones importantes tras el movimiento sísmico.

En Cali, las autoridades reportan además un elevado número de personas desaparecidas, mientras continúan las evaluaciones sobre viviendas, edificios y otras infraestructuras afectadas.

El balance nacional sigue siendo provisional debido a que los organismos de socorro permanecen trabajando en diferentes municipios.

Gobierno mantiene respuesta de emergencia

Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades activaron medidas extraordinarias para atender a las poblaciones damnificadas, habilitar albergues y coordinar las labores de búsqueda y asistencia humanitaria.

Equipos de emergencia permanecen desplegados en las regiones afectadas mientras se evalúan los daños estructurales y avanzan las labores entre los escombros. Las autoridades también mantienen vigilancia ante posibles réplicas después del terremoto que golpeó al país.

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