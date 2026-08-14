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Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto: volvió a temblar en el Chocó y la Ungrd reporta 285 fallecidos en todo el país

La Ungrd informó que a las víctimas se suman 3.975 heridos y 379 desaparecidos

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Hay alrededor de 400 personas desaparecidas en las zonas afectadas por el terremoto - crédito Juan David Duque/REUTERS
Hay alrededor de 400 personas desaparecidas en las zonas afectadas por el terremoto - crédito Juan David Duque/REUTERS

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, dejando una emergencia de grandes proporciones en diferentes zonas del centro y occidente del país. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue sentido con fuerza en varias capitales.

El balance continúa cambiando durante las operaciones de búsqueda y rescate. Cientos de personas fallecieron y miles de ciudadanos resultaron heridos y damnificados.

Pereira, entre las ciudades más golpeadas

Pereira registra algunas de las consecuencias más graves de la emergencia, con edificaciones colapsadas y operaciones de rescate que se prolongaron durante los siguientes días. Cali, Manizales, Armenia y Quibdó también reportaron afectaciones importantes tras el movimiento sísmico.

En Cali, las autoridades reportan además un elevado número de personas desaparecidas, mientras continúan las evaluaciones sobre viviendas, edificios y otras infraestructuras afectadas.

El balance nacional sigue siendo provisional debido a que los organismos de socorro permanecen trabajando en diferentes municipios.

Gobierno mantiene respuesta de emergencia

Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades activaron medidas extraordinarias para atender a las poblaciones damnificadas, habilitar albergues y coordinar las labores de búsqueda y asistencia humanitaria.

Equipos de emergencia permanecen desplegados en las regiones afectadas mientras se evalúan los daños estructurales y avanzan las labores entre los escombros. Las autoridades también mantienen vigilancia ante posibles réplicas después del terremoto que golpeó al país.

Siga todos los detalles en vivo:

13:05 hsHoy

La trágica historia de la familia Saavedra en el terremoto de Colombia: encontraron el cuerpo de la última de las trillizas entre los escombros de un edificio en Cali

Isabella Saavedra Caicedo era la última de las hermanas desaparecida tras el derrumbe. Su hallazgo confirmó la muerte de cuatro integrantes del núcleo familiar y dejó a Ana María como única sobreviviente de las trillizas

Fue confirmado el hallazgo del cuerpo de Isabella Saavedra Caicedo, la última de las trillizas que se encontraba desaparecida tras el colapso de un edificio en Cali - crédito @alertanoti/X
Fue confirmado el hallazgo del cuerpo de Isabella Saavedra Caicedo, la última de las trillizas que se encontraba desaparecida tras el colapso de un edificio en Cali - crédito @alertanoti/X

La tragedia de la familia Saavedra Caicedo en Cali resume la dimensión humana del terremoto del 10 de agosto de 2026. Seis horas después del derrumbe del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua, los cuerpos de Jairo Hernán Saavedra, Blanca Victoria Caicedo, su hija Sofía fueron hallados sin vida bajo los escombros. Ana María, la única sobreviviente de las trillizas Saavedra Caicedo, permanece internada en la UCI de la Clínica Imbanaco.

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12:58 hsHoy

Volvió a temblar en el Chocó la madrugada del viernes 14 de agosto: uno de los sismos se sintió hasta en Bogotá, reportó el SGC

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, los eventos sísmicos en San José del Palmar y Sipí se reportaron por varios usuarios en la capital colombiana

Sipí y San José del Palmar son dos de los municipios más afectados en Chocó por el terremoto de 7.4 del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito Alcaldía Municipal de Sipí / Facebook
Sipí y San José del Palmar son dos de los municipios más afectados en Chocó por el terremoto de 7.4 del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito Alcaldía Municipal de Sipí / Facebook

Siguen repotándose réplicas en el departamento de Chocó luego del terremoto de 7.4 que se presentó el lunes 10 de agosto de 2026 con epicentro en el municipio de San José del Palmar.

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12:42 hsHoy

Abelardo de la Espriella estará en las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4

El presidente de la República estará en el Valle del Cauca y otros departamentos afectados. En la noche, a las 8:30 p. m. realizará en El Cairo, Valle del Cauca, un Puesto de Mando Unificado.

11:46 hsHoy

Ungrd reporta 285 víctimas por el terremoto de 7,4

Según la Ungrd, la cifra de muertos sube a 285. Además, Asocapitales señaló que hay 214 fallecidos en ciudades capitales.

  • Cali concentra la mayor afectación entre las capitales, con 105 personas fallecidas y 1.401 heridas. Pereira reporta 93 muertos y 260 personas desaparecidas.
  • Cinco ciudades capitales permanecen en alerta roja: Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia. En estas ciudades se concentran 375 personas desaparecidas o no localizadas y 311 estructuras colapsadas.

Asocapitales también advirtió que la emergencia entra en una fase crítica de atención humanitaria y evaluación de daños: las ciudades requieren equipos especializados para revisión estructural, plantas eléctricas, agua, alimentos, insumos médicos y elementos para albergues.

11:33 hsHoy

Tormenta eléctrica y nuevo sismo en Chocó

Reportaron fuerte tormenta eléctrica en Quibdó y otros municipios del departamento, que fue uno de los más afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

A la par se registró un sismo de magnitud 3.0 en Litoral del San Juán (Docordó), Chocó.

Informe de sismo en Chocó - crédito SGC/X
Informe de sismo en Chocó - crédito SGC/X
11:24 hsHoy

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció medidas para la reconstrucción de vivienda

El Plan del Gobierno de Abelardo de la Espriella para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto - crédito Presidencia
09:30 hsHoy

Medicina Legal informó que, con corte al jueves 13 de agosto, ha recibido 260 cuerpos de víctimas del terremoto ocurrido el lunes en Colombia.

De ese total, 246 ya fueron plenamente identificados y 222 entregados a sus familiares. El reporte también señala que 17 de las personas fallecidas eran menores de edad.

Llegada de cuerpos a Palmira, Valle del Cauca, a una de las sedes del Instituto de Medicina Legal . REUTERS/Sergio Acero
Llegada de cuerpos a Palmira, Valle del Cauca, a una de las sedes del Instituto de Medicina Legal . REUTERS/Sergio Acero
09:23 hsHoy

Gobierno anuncia plan de vivienda en tres etapas para damnificados por el terremoto

La estrategia incluye subsidios de arriendo, diagnóstico técnico de viviendas, reconstrucción y renovación urbana en municipios afectados

Jaime Andrés Beltrán, ministro de vivienda - crédito Ministerio de Defensa
Jaime Andrés Beltrán, ministro de vivienda - crédito Ministerio de Defensa

El Gobierno nacional planteó un plan de vivienda en tres etapas para atender a las familias que perdieron sus casas o quedaron con inmuebles afectados por el terremoto que golpeó a Colombia. La estrategia fue explicada por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien aseguró que la respuesta comenzará con medidas urgentes y luego avanzará hacia reparación, reconstrucción y renovación urbana en los municipios más impactados.

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09:08 hsHoy
Nuevo sismo en Colombia
Nuevo sismo en Colombia (Servicio Geológico Colombiano )
08:40 hsHoy

Este es Héctor Méndez, el Topo Mayor de 80 años que llegó a Cali para buscar sobrevivientes

El fundador de los Topos Aztecas viajó directamente desde Venezuela, donde llevaba 40 días en labores de rescate, para apoyar la emergencia

Héctor Méndez, conocido como el Topo Mayor, llegó a Cali para sumarse a las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto que sacudió a Colombia. (Héctor Méndez "Topo Mayor")
Héctor Méndez, conocido como el Topo Mayor, llegó a Cali para sumarse a las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto que sacudió a Colombia. (Héctor Méndez "Topo Mayor")

Héctor Méndez, conocido como el Topo Mayor, llegó a Cali para sumarse a las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto que sacudió a Colombia. A sus 80 años, el fundador de la brigada mexicana de rescate viajó directamente desde Venezuela, donde había pasado 40 días en operaciones similares, para ponerse nuevamente al servicio de una emergencia entre escombros.

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