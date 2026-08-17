Un hombre de 36 años muere de forma violenta en un cortijo de Estepa (Sevilla) a manos de su pareja de 33 años

Vistas panorámicas de Estepa, Sevilla (Wikimedia Commons)

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Un hombre colombiano de 36 años ha muerto de forma violenta en un cortijo ubicado en las afueras de Estepa, en la provincia de Sevilla, según ha informado el Ayuntamiento de Estepa mediante un comunicado oficial en sus redes sociales. El alcalde de la región, Antonio Jesús Muñoz, recibió la alerta a través de la Policía Local de Estepa, quienes fueron los primeros en recibir la alerta sobre lo ocurrido.

Asimismo, desde el ayuntamiento se ha pedido “paciencia y confianza en la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad”, mientras la Guardia Civil investiga lo sucedido. De momento, se ha informado de que la muerte se produjo este domingo 16 de agosto alrededor de las 15:00 horas.

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La presunta autora del crimen sería su pareja de 33 años, que ya ha sido detenida y queda “a la espera de pasar a disposición judicial”, posiblemente mañana.

El cuerpo presentaba heridas por un arma blanca

Las primeras hipótesis de los agentes encargados del caso apuntan a que el hombre de 36 años habría muerto por heridas producidas por un arma blanca. Aunque la Policía Judicial continúa estudiando lo ocurrido. También siguen trabajando para determinar el motivo y las circunstancias en las que habría ocurrido el crimen.

Por su parte, el Ayuntamiento de Estepa ha convocado a la ciudadanía a un minuto de silencio, previsto para el jueves 20 de agosto a las 18:00 horas en la Plaza del Carmen, número 1.

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*Noticia en ampliación