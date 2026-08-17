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Más de 7,600 hondureños llegaron a España en el segundo trimestre de 2026

El contexto político y económico en la nación latinoamericana impulsa la movilidad hacia Europa, mientras aumentan las llegadas y salidas de ciudadanos hondureños según la estadística oficial

Ilustración de acuarela con mapa de Honduras, personas con una bandera hondureña, una flecha azul, un mapa de España y personas con banderas.
Personas hondureñas representadas en un mapa de su país se desplazan simbólicamente hacia un mapa de España, donde otras figuras con banderas las aguardan. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El segundo trimestre de 2026 registró la llegada de 7,600 personas de nacionalidad hondureña a España, mientras que 2,700 hondureños salieron del país durante el mismo periodo, según la Estadística Continua de Población (ECP).

Este flujo migratorio sitúa a Honduras entre las principales nacionalidades de inmigrantes en el contexto español, al lado de países como Colombia, Venezuela y Marruecos.

De acuerdo con el informe provisional de la Estadística Continua de Población (ECP), las cifras relativas a la migración hondureña forman parte de un aumento generalizado de la población residente en España.

El documento, difundido por Instituto Nacional de Estadística (INE), destaca que España alcanzó los 49,801.559 habitantes el 1 de julio de 2026, tras sumar más de 104,000 personas en el segundo trimestre del año.

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Este crecimiento se explica en buena medida por la llegada de personas extranjeras, entre las que los ciudadanos de Honduras representan un grupo relevante.

El fenómeno migratorio hondureño no es nuevo, pero las cifras de 2026 reflejan una tendencia al alza que responde a varios factores estructurales y coyunturales.

El contexto social y político de Honduras ha favorecido la salida de miles de ciudadanos que buscan mejores condiciones de vida en el extranjero.

Las estadísticas de emigración también muestran que, durante el segundo trimestre de 2026, 2,700 hondureños abandonaron España, cifra que se iguala a la registrada por ciudadanos de China y se mantiene por debajo de la de otros colectivos latinoamericanos como Perú o Venezuela.

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Colombia, Venezuela y Marruecos encabezaron la llegada de inmigrantes a España en el segundo trimestre de 2026. Más de 7,600 hondureños también ingresaron al país en ese periodo (Cortesía: INE).
Colombia, Venezuela y Marruecos encabezaron la llegada de inmigrantes a España en el segundo trimestre de 2026. Más de 7,600 hondureños también ingresaron al país en ese periodo (Cortesía: INE).

La migración latinoamericana hacia Europa, y particularmente hacia España, mantiene una dinámica creciente desde hace varios años. Las redes familiares, la afinidad idiomática y la existencia de comunidades consolidadas en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia actúan como polos de atracción para los nuevos migrantes hondureños.

¿Por qué los hondureños emigran a España?

Diversos factores explican el aumento de la migración hondureña hacia España. Entre los principales se encuentra la situación económica y social en Honduras, marcada por altos niveles de desempleo, inseguridad y falta de oportunidades laborales, de acuerdo con informes de El Mundo y otros medios de referencia.

El informe del INE no detalla las características socioeconómicas de los migrantes hondureños, pero datos previos de organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han señalado que una parte significativa de quienes emigran desde Honduras buscan acceder a empleos en el sector servicios o en actividades agrícolas y de cuidados, donde existe demanda en el mercado laboral español.

En el plano político, la persistencia de situaciones de violencia y la percepción de inseguridad en Honduras actúan como factores de expulsión. Además, la tramitación de solicitudes de asilo y protección internacional por parte de ciudadanos hondureños ante las autoridades españolas ha mostrado un crecimiento constante.

Ilustración de un grupo de migrantes sentados en una sala de espera junto a valijas y mochilas, con un mapa de Europa al fondo que une Honduras y España.
Un grupo de migrantes, adultos y niños, espera en una estación o aeropuerto mientras un mapa conceptual de Europa señala una ruta desde Honduras hasta España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias en los niveles de desarrollo y en las oportunidades de acceso a servicios básicos también han empujado a familias enteras a dejar Honduras en busca de una vida más estable en España. El proceso migratorio suele implicar sacrificios familiares y económicos, pero para muchos representa la única alternativa ante la falta de perspectivas a corto plazo en su país de origen.

El informe de la ECP también refleja que, pese al aumento migratorio, un porcentaje relevante de hondureños decide marcharse de España cada año, motivados por la reunificación familiar, cambios en la situación legal o el deseo de buscar nuevas oportunidades en otros países de Europa o América del Norte.

Por lo que, la tendencia registrada en 2026 sitúa a Honduras dentro de los 10 principales países emisores de migrantes hacia España, junto a Colombia, Venezuela, Marruecos, Perú, Brasil e Italia.

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