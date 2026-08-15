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Lula aplazó la llegada a Brasil del nuevo embajador de EEUU en otro entrecruce entre Brasilia y la Casa Blanca

El presidente brasileño sostuvo que la demora responde a un intento de Washington de influir en asuntos internos, en referencia a las próximas elecciones y recordó que se negaron visados a dos enviados de Washington por querer “estudiar las urnas”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una reunión en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 11 de agosto de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una reunión en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 11 de agosto de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que su Gobierno postergará hasta después de las elecciones de octubre la aceptación del candidato propuesto por la Casa Blanca para la embajada de Estados Unidos en Brasilia y acusó a Washington de intentar interferir en los asuntos internos del país.

Lula da Silva explicó que las autoridades estadounidenses solicitaron el envío de dos representantes para “estudiar las urnas” del sistema brasileño, propuesta que llevó al rechazo de sus visados. “Ahora quieren que acepte urgentemente a su embajador. Pero, por ahora, lo aceptaremos solo después de las elecciones”, declaró el mandatario, quien mantiene una relación tensa con Washington en los últimos meses.

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En una entrevista concedida a los pódcasts Não Inviabilize y As Cunhãs, el presidente brasileño cuestionó la urgencia de la administración del presidente estadounidense Donald Trump para enviar al candidato a embajador, Daniel Pérez, a pocos días de los comicios, tras mantener la delegación vacante durante más de un año. “Si el embajador de Estados Unidos es importante para Brasil, ¿por qué estuvieron un año y medio sin enviar un embajador? ¿Y por qué solo ahora, a 45 días de las elecciones, quieren enviar uno?”, preguntó el actual candidato a la reelección.

A pesar de las diferencias, Lula aseguró que no busca un conflicto con la Casa Blanca, sino una relación seria y de respeto mutuo. El mandatario desvinculó al presidente estadounidense, Donald Trump, de las tensiones recientes y atribuyó la responsabilidad al secretario de Estado, Marco Rubio, a quien acusó de tener un sentimiento de enemistad hacia Brasil y América Latina. “No necesitamos pelear. No quiero la guerra. Quiero debatir (los temas) seriamente. Brasil quiere tener una buena relación con Estados Unidos”, afirmó Lula. Añadió: “No creo que sea él quien no le guste Brasil”, refiriéndose a Trump.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reúne con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el 26 de octubre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reúne con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el 26 de octubre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El jefe de Estado expresó su disposición a enfrentar desacuerdos con la administración Trump, a la que considera más cercana al candidato opositor Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro. “Estoy muy tranquilo, consciente de lo que puede suceder, y preparado para hablar sobre la defensa de Brasil en cualquier lugar del planeta Tierra”, sostuvo Lula.

Las declaraciones del presidente brasileño surgen tras la presentación de la Ley de Reciprocidad, una respuesta del Ejecutivo a los aranceles impuestos recientemente por Washington. “Es para demostrar que no somos insignificantes y que nos respetamos mutuamente”, sostuvo Lula, quien señaló que las acusaciones comerciales contra Brasil se basan en “falsedades”. En ese sentido, reiteró su compromiso de defender los intereses nacionales ante cualquier foro internacional.

El Gobierno de Brasil colocó en marcha la norma aprobada en 2025 que permite responder a medidas unilaterales de otros países que afecten la competitividad nacional, tras los nuevos aranceles a productos brasileños.

La legislación utilizada por el Ejecutivo da luz verde a la adopción de contramedidas proporcionales ante acciones externas que perjudiquen los intereses comerciales de Brasil. Esta herramienta no se restringe únicamente al aumento de impuestos de importación, sino que abre la posibilidad de evaluar una variedad de respuestas.

Brasilia rechazó las acusaciones de Washington y afirmó que los aranceles estadounidenses son injustificados y arbitrarios según su posición oficial (EFE/ Andre Borges)
Brasilia rechazó las acusaciones de Washington y afirmó que los aranceles estadounidenses son injustificados y arbitrarios según su posición oficial (EFE/ Andre Borges)

En la actual disputa, el Gobierno brasileño argumenta que las condiciones impuestas por Estados Unidos justifican la activación del mecanismo. Washington estableció recargos de entre 12,5% y 25% para numerosas mercancías originarias de Brasil, asociando parte de la medida a denuncias sobre prácticas comerciales desleales y uso de trabajo forzoso en determinadas cadenas productivas.

Brasilia rechazó esas acusaciones y comunicó a las autoridades estadounidenses su disposición a abrir consultas con el fin de reducir o eliminar los efectos del conflicto comercial. La posición oficial indica que, durante el último año, Brasil presentó documentación para refutar los argumentos de Estados Unidos, defendiendo que las normas laborales y comerciales nacionales no avalan las conclusiones estadounidenses.

“El Gobierno brasileño considera los aranceles estadounidenses injustificados y arbitrarios”, sostiene el comunicado oficial. Además, el Ejecutivo reafirmó que continuará defendiendo su postura “en todas las instancias pertinentes” y tratará de limitar el impacto de las medidas sobre la economía brasileña.

(Con información de EFE)

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