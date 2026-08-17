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Conmoción en Italia: un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado

Yael Trepy, futbolista de 20 años del Cagliari, sufrió un accidente en una pileta y se encuentra en coma inducido

Conmoción en Italia por el estado de salud de Yael Trepy (@yaeltrepy_)
Conmoción en Italia por el estado de salud de Yael Trepy (@yaeltrepy_)
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El fútbol italiano atraviesa un delicado momento después de que el futbolista Yael Trepy sea internado en coma inducido y esté en estado grave tras un principio de ahogamiento en una piscina de Porto Cervo, en la Costa Esmeralda. Según informaron medios italianos, el delantero francés del Cagliari, de 20 años, se encuentra en una situación delicada en el hospital Santissima Annunziata de Sassari.

Según la reconstrucción del portal La Repubblica, el jugador se sintió indispuesto mientras estaba en la piscina de una villa de Porto Cervo durante los dos días de descanso que el plantel tuvo tras su último partido el pasado viernes por la Coppa Italia, donde vencieron por 1-0 al Arezzo. Fue rescatado de inmediato y su estado obligó a una intervención médica de urgencia. El traslado a Sassari se hizo en helicóptero, donde los médicos lo intubaron y resolvieron mantenerlo en coma inducido para facilitar el tratamiento.

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“Una tomografía computarizada de tórax reveló una gran cantidad de líquido en los pulmones, lo que dificulta el intercambio de oxígeno. Trepy permanece en coma inducido y bajo vigilancia constante”, señaló el medio citado. La Gazzetta dello Sport, por su parte, brindó otros detalles de una versión en la que sostuvo que el futbolista “fue aparentemente sorprendido por el repentino cambio de profundidad de la piscina y, al no poder nadar bien, sufrió graves dificultades y finalmente perdió el conocimiento”.

Yael Trepy se habría quedado inconciente dentro de la pileta y está en estado grave de salud (@yaeltrepy_)
Yael Trepy se habría quedado inconciente dentro de la pileta y está en estado grave de salud (@yaeltrepy_)

Además de un mensaje en redes sociales en el que pidió “fuerzas” y que “todos estamos contigo”, Cagliari difundió un comunicado oficial para informar la situación de Yael Trepy. “El Cagliari Calcio anuncia que el jugador Yael Trepy se encuentra hospitalizado en el Hospital Civil ‘Santissima Annunziata’ de Sassari, donde permanece en cuidados intensivos. El Club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca la evolución de su estado”, comentó el elenco de la Serie A.

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En el mismo mensaje, la institución añadió: “En estos momentos, el Cagliari Calcio acompaña a Yael y a su familia en el sentimiento. El Club solicita que se respete su privacidad y facilitará cualquier novedad en cuanto esté disponible”.

El episodio se produjo en medio de la preparación del equipo para el comienzo del campeonato. El plantel debía reanudar los entrenamientos este lunes con vistas al partido como visitante ante Parma, programado para el próximo sábado como arranque de la temporada liguera en Italia.

El delantero francés de 20 años fue titular en el primer partido oficial de la temporada (@yaeltrepy_)
El delantero francés de 20 años fue titular en el primer partido oficial de la temporada (@yaeltrepy_)

Yael Fritz Junior Trepy nació el 20 de mayo de 2006, juega como delantero y tiene nacionalidad francesa e italiana. Zurdo y utilizado principalmente como centrodelantero, también puede desempeñarse como segundo atacante o extremo derecho.

Trepy había sido titular el viernes en la ajustada victoria del Cagliari sobre Arezzo por la Coppa Italia. Antes, ya había dado un paso importante en el primer equipo al debutar en la Serie A en enero, cuando marcó el gol del empate 2-2 frente al Cremonese. El delantero nació en Villeneuve-Saint-Georges y se formó en las inferiores del US Créteil-Lusitanos antes de incorporarse a la academia del Cagliari en 2022. En agosto de 2024 firmó su primer contrato profesional con el club.

Durante su etapa en el equipo Primavera, ayudó a conquistar la Coppa Italia Primavera 2025 y anotó en la final ganada por 3-0 ante el AC Milan. En la temporada 2025-26 quedó integrado al primer plantel bajo la conducción de Fabio Pisacane.

EL COMUNICADO OFICIAL COMPLETO DEL CAGLIARI SOBRE YAEL TREPY

El Cagliari Calcio informa de que el futbolista Yael Trepy se encuentra ingresado en el Hospital Civil «Santissima Annunziata» de Sassari, donde está en la unidad de cuidados intensivos.

El club está en contacto permanente con el centro sanitario y con la familia del futbolista, y sigue con la máxima atención la evolución de su estado.

En estos momentos, todos los pensamientos del Cagliari Calcio están con Yael y sus familiares. El club pide, además, el máximo respeto por su privacidad y comunicará cualquier novedad tan pronto como esté disponible.

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