América Latina

“Cada día que pasa es más difícil encontrar personas con vida”: el dramático relato de un rescatista en La Guaira

Ismael Villegas, integrante del grupo mexicano Los Topos, describió el escenario de devastación tras los terremotos que sacudieron a Venezuela

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Los Topos de México integran el operativo internacional de rescate en La Guaira y coordinan tareas desde un estadio de béisbol habilitado como base

La Guaira, Venezuela, enfrenta una situación de emergencia tras dos terremotos que causaron al menos 2.595 muertos, más de 12.400 heridos y alrededor de 50.000 desaparecidos, según estimaciones de Naciones Unidas y datos oficiales. El desastre dejó la zona devastada, con edificios colapsados y miles de personas viviendo en espacios públicos. Equipos de rescate internacionales, como Los Topos de México, trabajan en la búsqueda de sobrevivientes en condiciones críticas.

En el estadio de béisbol de La Guaira, habilitado como base de operaciones, grupos de rescate internacionales coordinan sus tareas. “Es un estadio que se ha habilitado para recibir a todos los grupos de rescate internacionales, dentro de ellos, nosotros, Los Topos”, explicó en Infobae en Vivo Ismael Villegas, miembro del equipo.

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El colapso de las comunicaciones y la infraestructura complica la obtención de información precisa. Las cifras oficiales provienen de autoridades locales, mientras que organismos internacionales como Naciones Unidas estiman el número de desaparecidos. La morgue de la región permanece colapsada, y aumentan las críticas por la falta de transparencia en la gestión de la emergencia.

La Guaira, Venezuela, enfrenta una emergencia tras dos terremotos que dejaron 2.595 muertos, más de 12.400 heridos y unos 50.000 desaparecidos REUTERS/Ricardo Arduengo
La Guaira, Venezuela, enfrenta una emergencia tras dos terremotos que dejaron 2.595 muertos, más de 12.400 heridos y unos 50.000 desaparecidos REUTERS/Ricardo Arduengo

Condiciones extremas y desafíos para los rescatistas

Los equipos de rescate enfrentan dificultades por la destrucción de edificios y la precariedad en energía, agua y comunicaciones. Se reportaron más de 700 edificios afectados, muchos de ellos completamente desplomados. La devastación dificulta las tareas y reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes a medida que pasan los días.

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Al mismo tiempo, el acceso a tecnología de rescate avanzada es limitado. “Nosotros no contamos con ese equipo, pero otros equipos de rescate sí cuentan con tecnología y consiste en micrófonos, cámaras térmicas y escáner. Son equipos caros y solamente los tienen equipos de rescate de primer mundo, los que tienen buen financiamiento”, señaló Villegas.

La ayuda internacional llegó a la región, aportando tecnología y perros entrenados en la búsqueda de sobrevivientes. Los equipos priorizan las zonas donde detectan señales de vida, aunque el trabajo se vuelve más complejo con el paso del tiempo.

El colapso de las comunicaciones, la infraestructura y la morgue de La Guaira complica la información oficial y alimenta críticas por falta de transparencia EFE/ Xaume Olleros
El colapso de las comunicaciones, la infraestructura y la morgue de La Guaira complica la información oficial y alimenta críticas por falta de transparencia EFE/ Xaume Olleros

Balance de rescates y esperanza en descenso

El número de personas rescatadas con vida disminuye a medida que transcurren los días desde el desastre. Villegas informó que “el día de ayer todavía se logró rescatar una persona con vida. No recuerdo qué equipo de rescate lo hizo, pero los informes que tengo es de una persona”. La probabilidad de encontrar sobrevivientes se reduce, aunque los rescatistas no abandonan las tareas hasta agotar las posibilidades.

La situación es complicada, difícil. Hay bastantes colapsos. Cada día que pasa es más difícil encontrar personas con vida”, agregó Villegas. Los equipos recorren los edificios colapsados en busca de señales, y coordinan el uso de recursos disponibles para priorizar los sitios con mayores probabilidades de rescate.

Más de 700 edificios afectados por los terremotos en Venezuela dificultan la búsqueda de sobrevivientes y agravan la crisis humanitaria en La Guaira (Foto AP/Matias Delacroix)
Más de 700 edificios afectados por los terremotos en Venezuela dificultan la búsqueda de sobrevivientes y agravan la crisis humanitaria en La Guaira (Foto AP/Matias Delacroix)

Críticas a la gestión oficial y contexto político

El manejo de la crisis recibe cuestionamientos. Autoridades locales, como la presidenta interina Delcy Rodríguez, no confirmaron un dato oficial sobre el número de desaparecidos. Las estimaciones de Naciones Unidas marcan una diferencia con los datos gubernamentales, y persisten dudas sobre la transparencia en la comunicación de cifras.

En el plano político, la dirigente María Corina Machado denunció que el gobierno de Delcy Rodríguez le impidió el ingreso al país, lo que expuso tensiones internas en medio de la emergencia. “No va a ser la primera vez que no se sepa el número de muertos realmente, porque un gobierno no lo quiere decir”, opinó una de las voces en la cobertura.

Los rescatistas en La Guaira advirtieron que cada día reduce las posibilidades de hallar personas con vida entre los edificios colapsados REUTERS/Ricardo Arduengo
Los rescatistas en La Guaira advirtieron que cada día reduce las posibilidades de hallar personas con vida entre los edificios colapsados REUTERS/Ricardo Arduengo

Solidaridad internacional y respuesta social

Los equipos de rescate internacionales y la población local muestran signos de cooperación destacados en medio de la catástrofe. “La solidaridad entre grupos de rescate, entre la población, es lo que más se puede observar. No importa tanto la nacionalidad, sino el hecho de ser seres humanos y que se presta la ayuda a otro ser humano”, indicó Villegas.

La experiencia de Los Topos en otros terremotos, como Haití y Turquía, aporta conocimientos valiosos, pero el contexto venezolano presenta desafíos propios. “Cada día que pasa se está coordinando mejor. Sabemos que un desastre es un desastre a todos los niveles. El hecho de recibir el país, las autoridades, muchos equipos de rescate, es una logística importante, pero cada día se está mejor organizado”, afirmó Villegas.

El operativo en La Guaira representa uno de los mayores esfuerzos internacionales de rescate en la historia reciente de Venezuela. Las próximas horas serán claves para las tareas de búsqueda y la atención de la crisis humanitaria, en un contexto de incertidumbre y cooperación global.

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