A ocho días del doble terremoto, rescatistas internacionales siguen removiendo escombros en La Guaira en busca de sobrevivientes

Integrantes del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles trabajan sobre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira (AP/Matias Delacroix)

Los trabajos de rescate en La Guaira continúan este jueves entre edificios colapsados, escombros apilados y zonas de acceso limitado, ocho días después del doble terremoto que golpeó el norte de Venezuela. En distintos puntos del estado costero, equipos especializados siguen removiendo restos de concreto y acero en busca de personas que aún podrían permanecer bajo las estructuras derrumbadas.

En una de las operaciones más recientes, un vigilante de 43 años fue localizado con vida tras permanecer ocho días atrapado bajo los restos de un edificio. El rescate se concretó luego de más de 72 horas de trabajo continuo en un operativo en el que participaron más de un centenar de rescatistas internacionales en la zona de Playa Grande. El hallazgo reactivó las labores en otros puntos donde aún se mantienen esperanzas de supervivencia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el despliegue coordinado por organismos internacionales, cerca de 3.000 rescatistas han trabajado de forma simultánea en distintas áreas afectadas del estado. Hasta el momento, las operaciones han permitido rescatar con vida a 13 personas desde el inicio de las tareas en la zona del desastre, mientras continúan las labores en estructuras consideradas de alto riesgo por su inestabilidad.

Miembros de un equipo de rescate de Brasil trabajan en La Guaira, Venezuela, en la zona de un edificio colapsado por los sismos recientes (REUTERS)

El saldo de la emergencia, según los últimos registros oficiales disponibles, supera las 2.295 personas fallecidas y 11.267 heridas, en un escenario donde el acceso a varias comunidades sigue siendo complejo debido al daño en las vías y a la acumulación de escombros en carreteras principales y secundarias.

PUBLICIDAD

En paralelo a las operaciones de búsqueda, se observan mensajes escritos en paredes de viviendas parcialmente destruidas. Frases como “Estamos vivos”, “Familia completa” o “Estamos en Caracas” aparecen en fachadas de estructuras afectadas, mientras equipos técnicos marcan los inmuebles evaluados para determinar si pueden ser habitados o deben ser demolidos.

En las calles, la distribución de ayuda continúa de forma intermitente. Habitantes de distintas zonas se concentran en plazas o puntos abiertos para recibir alimentos, agua y artículos básicos. Parte de esa ayuda es trasladada posteriormente a comunidades de difícil acceso, donde los daños en la infraestructura han complicado la llegada de suministros.

PUBLICIDAD

Un comerciante de 57 años, identificado como Joel Sojo Sánchez, explicó desde una plaza de La Guaira que la distribución de insumos no logra cubrir todas las áreas afectadas.

Un equipo de rescate de Eslovaquia y un perro rastreador intervienen en un edificio colapsado en el complejo Misión Vivienda en La Guaira (REUTERS)

“Necesitamos ayuda más allá de Tanaguarena, Quebrada Seca, Osma, Oritapo, Todasana. En esa comunidad en sí no afectaron, pero la gente está como desesperada pidiendo ayuda porque no hay alimentación”, señaló. También indicó que el traslado hacia algunas localidades se ha vuelto difícil por las condiciones de las rutas.

PUBLICIDAD

Sobre la asistencia recibida, agregó: “Gracias a Dios, a la ayuda internacional que nos han metido la mano y a (al presidente Nayib) Bukele. Ese tenemos que sea una estatua aquí en Venezuela cuando sea la nueva recuperación del estado de La Guaira porque La Guaira es un desastre (..) no vimos recurso del Gobierno”.

En distintas zonas del estado, familias permanecen en campamentos improvisados o a la intemperie, mientras otras cocinan frente a las estructuras dañadas de sus viviendas. La ropa y otros artículos donados se acumulan en espacios abiertos, donde voluntarios organizan su distribución.

PUBLICIDAD

Las agencias de Naciones Unidas han habilitado tres refugios temporales en La Guaira para albergar a personas desplazadas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, estas instalaciones permanecerán activas inicialmente durante un mes, aunque su continuidad dependerá de la evolución de la situación en terreno.

Miembros del 21º Escuadrón de Tácticas Especiales de la Fuerza Aérea de EEUU trabajan en la búsqueda de sobrevivientes (REUTERS)

El número de personas que han perdido su vivienda se estima en 12.841, de acuerdo con cifras oficiales recientes. Sin embargo, organismos de Naciones Unidas elevan la estimación a cerca de 16.000 personas desplazadas, de las cuales una parte aún permanece en espacios públicos o refugios improvisados.

PUBLICIDAD

Mientras continúan las labores de búsqueda entre estructuras colapsadas, los equipos de rescate mantienen operativos en distintos sectores de La Guaira, donde la prioridad sigue siendo la localización de personas bajo los escombros en condiciones de máxima inestabilidad estructural.