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Polémica en Honduras por fotografía de medidores eléctricos en censo de población

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Honduras aclaró que el censo nacional no incluye preguntas relacionadas con la instalación de medidores eléctricos prepago

Los datos del censo sobre vivienda, bienes y servicios permiten al INE medir la pobreza y definir prioridades de inversión e infraestructura.
Los datos del censo sobre vivienda, bienes y servicios permiten al INE medir la pobreza y definir prioridades de inversión e infraestructura.
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Honduras aclaró que la fotografía de medidores eléctricos durante el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda no está vinculada con la instalación de medidores prepago. Según la institución, se trata de un mecanismo de verificación estadística dentro del proceso censal.

La aclaración fue realizada por Martha Leiva, subgerente de Estadísticas Sociales y Demográficas del INE, quien explicó que la fotografía del contador tiene una finalidad estrictamente estadística y forma parte de los mecanismos utilizados para verificar la calidad de la información recopilada durante el proceso censal.

El censo nacional comenzó el 10 de agosto y tiene como objetivo actualizar la información demográfica y habitacional de Honduras, que luego será utilizada para orientar políticas públicas y decisiones relacionadas con las condiciones de vida de la población.

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Leiva explicó que los censistas deben contar con mecanismos que permitan comprobar que realizaron la visita a la vivienda en la que levantaron la información.

La fotografía del contador funciona como un punto de referencia que permite verificar que los datos registrados corresponden al inmueble visitado. El objetivo es reforzar los controles de calidad del proceso y reducir posibles errores durante el levantamiento de información.

La funcionaria señaló que el censista necesita comprobar que “llegó a la vivienda” y que el punto de referencia registrado corresponde al inmueble donde se realizó la entrevista.

La fotografía no tiene como propósito recopilar información sobre el tipo de medidor para instalar un sistema prepago ni constituye una autorización para realizar modificaciones en el servicio eléctrico.

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Las autoridades consideran que los datos fortalecerán la planificación del desarrollo nacional. (FOTO: Hondudiario)
Las autoridades consideran que los datos fortalecerán la planificación del desarrollo nacional. (FOTO: Hondudiario)

La fotografía no es obligatoria

Uno de los aspectos enfatizados por el INE es que ningún ciudadano está obligado a permitir la fotografía del contador eléctrico.

De acuerdo con las instrucciones entregadas a los censistas, antes de tomar la imagen deben solicitar autorización al jefe o responsable del hogar. Si la persona no autoriza la fotografía, el encuestador debe respetar esa decisión y abstenerse de realizarla.

“No debe de tener temor la población de que esa toma de esa fotografía va a ser utilizada para otros fines, es únicamente para fines estadísticos. Si el jefe del hogar no le da permiso para tomar esta fotografía, el censista no debe de hacerlo”, explicó Leiva.

La aclaración busca reducir las dudas generadas en redes sociales y evitar que información falsa pueda afectar el desarrollo del proceso censal. Leiva señaló que la boleta utilizada durante el censo no contiene preguntas relacionadas con la instalación de medidores prepago.

La funcionaria explicó que el instrumento está diseñado para recopilar información demográfica, habitacional y socioeconómica que permita conocer las condiciones en las que viven los hogares hondureños.

La toma eventual de una fotografía del contador no debe interpretarse como una pregunta adicional sobre el servicio eléctrico ni como una evaluación individual de los hogares para determinar si serán sometidos a algún cambio en su sistema de medición.

El procedimiento forma parte de los mecanismos de verificación implementados para garantizar que la información recopilada sea atribuida correctamente a cada vivienda.

Qué información recopila el censo

Las preguntas abarcan aspectos relacionados con la ubicación de la vivienda, sus características físicas, el acceso a servicios básicos y elementos que permiten conocer las condiciones socioeconómicas de los hogares.

Entre los datos que se recopilan figuran los materiales utilizados en el techo, paredes y piso, así como información sobre los servicios disponibles en la vivienda.

“Tenemos una sección que es la que nos da la ubicación de la vivienda, tenemos otra sección que nos da cuáles son las características de la vivienda”, detalló Leiva.

El instrumento también consulta cuál es el principal tipo de alumbrado utilizado en cada vivienda. Entre las alternativas contempladas se encuentran la electricidad proveniente del sistema público o privado, motor propio, panel solar, vela o pote, candil, lámpara de gas y otras fuentes.

Esta información permite determinar el nivel de cobertura del servicio eléctrico y localizar aquellas comunidades o viviendas que todavía carecen de acceso a electricidad. Según Leiva, los datos recopilados pueden ser utilizados por instituciones como la Secretaría de Energía para identificar zonas que requieren inversiones destinadas a ampliar la cobertura del servicio.

Por ello, los censistas consultan información relacionada con las habitaciones disponibles para dormir y cocinar, así como el uso exclusivo o compartido de estos espacios.

También se pregunta sobre el combustible utilizado para cocinar, un dato que permite conocer las condiciones energéticas de los hogares y los métodos empleados para preparar alimentos. Otro componente corresponde a los servicios sanitarios y su conexión, con opciones que incluyen alcantarillado, pozo séptico, río, laguna o mar, entre otras alternativas.

La boleta incluye preguntas sobre la tenencia de distintos bienes y servicios que forman parte de la vida cotidiana de los hogares.

Condición social

También se consulta sobre determinados medios de transporte disponibles para las familias, como automóvil, motocicleta, mototaxi, lancha o pipante.

El objetivo no es establecer un inventario comercial de las pertenencias de los ciudadanos, sino recopilar indicadores que permitan caracterizar las condiciones socioeconómicas de la población.

La boleta del censo no incluye preguntas sobre medidores prepago y recopila información demográfica, habitacional y socioeconómica.
La boleta del censo no incluye preguntas sobre medidores prepago y recopila información demográfica, habitacional y socioeconómica.

Uno de los usos de los datos recopilados es la aplicación de metodologías estandarizadas para analizar las condiciones de pobreza de la población.

El INE puede utilizar las características de las viviendas, el acceso a servicios, los bienes disponibles y otros indicadores para construir mediciones socioeconómicas sin necesidad de preguntar directamente a las personas cuánto dinero ganan. Esto permite generar información comparable y establecer diferencias entre regiones, comunidades y grupos de población.

Los resultados pueden servir como referencia para diseñar políticas públicas, definir prioridades de inversión y determinar dónde existen mayores necesidades de infraestructura y servicios.

Ante las dudas expresadas en redes sociales, la representante del INE insistió en que los datos recopilados durante el censo tienen una finalidad estadística.

La institución busca garantizar que la información corresponda correctamente a las viviendas y personas censadas, al tiempo que evita utilizarla para objetivos distintos de los establecidos dentro del proceso.

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